Alibaba'nın bulut bilişim kolu Alibaba Cloud, bulut hizmetlerini Türkiye pazarına taşımak üzere E-Glober ile anlaştı.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın bulut bilişim hizmeti veren kolu Alibaba Cloud, bulut hizmetlerini Türkye pazarına taşımak amacıyla E-Glober ile işbirliği yapacağını açıkladı.

Anlaşmayla beraber, Alibaba Cloud'ın bulut bilişim alanındaki kapasitesi ve küresel altyapısı ile E-Glober’ın Türkiye pazarındaki deneyimi birleştirilerek yerel şirketlere kapsamlı bulut ürün ve hizmetleri verilecek.

Türkiye'de her büyüklükteki şirket, online perakende, multimedya ve oyun dahil bir dizi sektörde Alibaba Cloud’ın ürün ve hizmetlerine ulaşabilecek.

Alibaba Cloud Global Genel Müdürü Yeming Wang, "Türkiye'de her ölçekten şirketin tercih ettiği bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmayı amaçlıyoruz. E-Glober gibi bilgi sahibi ve iyi bağlantıları olan yerel ortaklarla çalışmak, dil ve kültürel bariyerleri aşmamıza yardımcı olurken, Alibaba Cloud’un pazardaki konumunu güçlendirecek ve Türk şirketlerinin dünyaya açılmalarına ve dijital çağın fırsatlarını yakalamalarına fırsat sunacak" dedi.

E-Glober CEO'su Orkan Aytulun da, "Bu, Türk şirketleri için bulur alanındaki kapasitelerini artırmak için çok önemli bir fırsat. Alibaba Cloud ile işbirliğimiz sayesinde piyasada giderek artan talebe yanıt verebileceğiz" diye konuştu.

Türkiye’de kurulan E-Glober, 2015'te Alibaba'nın Türkiye'deki resmi iş ortağı olmuştu.