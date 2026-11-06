Kron Teknoloji 2026 yılının 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Kron Teknoloji 2026 yılının 9 aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yıl başındaki finansal hedefleriyle tam uyumlu ilerleyen şirket, küresel pazarlardaki müşteri ağını genişletirken gelir yapısındaki öngörülebilirliği de artırdı.

Uluslararası Pazarlarda Güçlü Varlık: 28 Yeni Global Müşteri

Kron Teknoloji’nin küreselleşme stratejisi doğrultusunda uluslararası gelirleri %65 büyürken, yurt dışı satışlarının toplam gelirler içindeki payı, geçen yılın aynı dönemindeki %27 seviyesinden %36’ya yükseldi. Şirket, yılın ilk 9 ayında portföyüne kattığı 49 yeni kurumsal müşterinin 28’ini uluslararası pazarlardan elde etti.

Öngörülebilir Büyüme: Yıllık Yinelenen Gelir (ARR)’de %33 artış

Gelir yapısındaki abonelik bazlı model dönüşümünü hızlandıran Kron Teknoloji’nin Yıllık Yinelenen Geliri (ARR), 30 Eylül 2026 itibarıyla dolar bazında yıllık %33 artış gösterdi. Aynı dönemde dolar bazında faturalanan gelirler %23 büyüdü. Yinelenen gelirlerin toplam ciro içerisindeki payının artması, şirketin orta ve uzun vadeli büyüme öngörülebilirliğini güçlendirdi.

Siber Güvenlikte Yeni Odak: Yapay Zeka (AI) Güvenliği ve İnsan Dışı Kimlikler

Kurumların dijitalleşmesi ve yapay zekâ kullanımının yaygınlaşması, insan dışı kimliklerin ve yapay zekâ ajanlarının sistemlere güvenli erişimini giderek daha önemli hâle getiriyor. Kron Teknoloji, ayrıcalıklı erişim yönetimi çözümü Kron PAM’ın bu alanlardaki yeteneklerini geliştirerek yeni güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verirken küresel büyüme stratejisini de destekliyor.

Kron PAM, KuppingerCole’un 2026 PAM Leadership Compass raporunda Genel Lider, Ürün Lideri ve İnovasyon Lideri olarak değerlendirilirken, Kron Teknoloji de 2026 Gartner Peer Insights™ “Voice of the Customer” PAM raporunda “Strong Performer” olarak konumlandırıldı.

Kron Teknoloji Eş Genel Müdürü Zeynep Yenel Onursal: "2026 yılının ilk dokuz ayında uluslararası müşteri tabanımızı genişletirken kârlılığımızı koruduk. Uluslararası gelirlerimizde kaydettiğimiz %65 büyüme ve yıllık yinelenen gelirimizin %33 artması, küresel büyüme stratejimizdeki ilerlemeyi gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ayrıcalıklı erişim yönetimi, insan dışı kimlikler ve yapay zekâ ajanlarının güvenli erişimine yönelik ürün yatırımlarımızla uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da fazla güçlendirmeye odaklanacağız."