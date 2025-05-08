"Geleceğimizi teknolojide görüyoruz"

TÜBİSAD olarak yeni dönem misyonumuzu, Türkiye’nin yüksek teknoloji kullanabilen, üretebilen ve ihraç eden bir ülke olmasını destekleyerek tüm sektörlerin büyümesine katkıda bulunmak şeklinde belirledik. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuzda yer alan, alanında lider 30 şirketin kurucuları, genel müdürleri ve yöneticilerinden oluşan gönüllü yönetim ekibimiz; üyelerimizin farklı alanlardaki gönüllü çalışmaları ve profesyonel kadromuzla birlikte sektörümüze sahip çıkmak için çalışıyoruz.

Teknoloji alanında ülkemizi küresel değer zincirinde oyun kurucu konuma taşımayı hedeflediğimiz bu süreçte, TÜBİSAD olarak dijitalleşmenin merkeze oturduğu yeni dünya düzeninde farkındalık yaratma konusunda her zamankinden daha duyarlı olmamız gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, teknoloji üretimi ve kullanımının ölçülebilir şekilde artırılması ve teknoloji ihracatıyla güçlenen dijital bir ekonomi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin geleceğinin teknolojiyle şekilleneceği aşikâr. Teknolojiyi şekillendirmek ise büyük bir seferberlik gerektiriyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl sektörümüz adına önemli bir gelişmenin başlangıcını yaptık. Türkiye’de geçmişte iletişim teknolojileri, bilgi teknolojilerinin önündeydi. Ancak 2023 yılı sonuçlarına göre, bilgi teknolojileri ilk kez iletişim teknolojilerini geride bırakarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu gelişme, ülkemizin dijitalleşme potansiyelini ortaya koyan önemli bir dönüm noktası oldu. Özellikle yazılım ve servis sektöründeki hızlı büyüme ile yazılım ihracatındaki artış, yazılım sektöründe yüzde 100’ü aşan büyüme sağlayarak bu farkı yaratan temel etkenlerden biri oldu.

FARKLI ADIMLAR ATMALIYIZ

Önümüzdeki dönemde bu değişimi artırarak büyümeyi sürdürmek ve tüm sektörlerdeki şirketlerin dijitalleşerek büyümesine daha fazla etki ve katkı sağlamak için farklı adımlar atmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, aşağıda sıraladığımız ve hayata geçirilmesini zorunlu gördüğümüz konular için tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönüşümün, tüm sektörlerin ölçeklenmesi ve rekabet avantajlarını artırması açısından da gerekli olduğuna ve süreci destekleyeceğine inanıyoruz. Dönüşüm adımlarımızı altı başlık altında topladık:

“In-house”dan “Out-house”a: Kurumların kendi içinde geliştirdiği sektörel çözümleri ürünleştirerek ekosistem ekonomisine dahil etmesi gerekiyor.

“Veri Merkezi”nden “Değer Merkezi”ne: Teknoloji yalnızca veri üretmekle değil, o veriyi ekonomik ve stratejik bir değere dönüştürmekle anlam kazanır.

“Fiyat Rekabeti”nden “Değer Rekabeti”ne: Katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle küresel rekabette fark yaratmalıyız. Türkiye’den çıkacak yeni unicorn’lar ve scale-up’lar için yatırım ve bilgi ekosistemini güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

“Tekil ve Küçük Yapılar”dan “Birleşerek Ölçeklenme”ye: Türkiye’de ölçek ekonomisini büyütmek için bireysel başarıları değil, güçlü iş birliklerini desteklemeliyiz.

“Yatırım Yapılan”dan “Yatırım Yapabilen”e: Türkiye’nin yalnızca yatırım çeken değil, yatırım yapabilen teknoloji şirketleriyle büyüyen bir ekosisteme dönüşmesi gerekiyor.

“Beyin Göçü”nden “Tersine Şirket Göçü”ne: Marka ve ölçekli şirketlerimizin, çalışanlara rekabetçi koşullar sunmasını sağlayacak düzenlemelerle tersine şirket göçünü teşvik eden bir ortam oluşturacağız.

ALANINIZIN EN İYİSİ OLMAYA ODAKLANIN

Sonuç olarak, şirketler, sektörler ve ülke olarak geleceğimizi teknolojide görüyoruz. Bunu başarmanın yolu, sektör fark etmeksizin tüm şirketlerin güçlü yanlarına odaklanarak kendi alanlarında en iyisi olmaya çalışmasından geçiyor. Ancak bu şekilde büyümeleri mümkün olabilir. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için teknoloji yatırımlarını, alanında uzmanlaşmış ve ölçek kazanmış şirketlerden temin etmeleri gerekiyor. Bu sayede şirketler, kendi rekabet avantajlarını yaratarak büyürken; teknoloji ekosistemini de büyüterek ülkemizin teknoloji üreticisi olmasına katkı sağlayacaklar. Böylece her dikeyde güçlü ve markalaşmış ekosistem şirketlerimiz oluşacaktır.

İş dünyasını bir ekosistem olarak değerlendiriyor; yalnızca tek bir kurum için değil, tüm iş dünyası için kaynak verimliliği sağlamaya odaklanıyoruz. Teknolojiyi ve teknolojideki değişim ile gelişmeleri yakından takip ediyor; hangi teknoloji ya da çözümün hangi ihtiyaçlara en uygun olduğunu analiz ediyoruz. Tüm bu bilgilere ve teknoloji seçimlerine yönelik teknoloji raporlarımıza web sitemizden, yayınlarımıza TÜBİSAD Plus YouTube kanalından ve Perspektif yayınımıza LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz.