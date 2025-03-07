"Global oyuncu olacağız"

PayPorter’ın ana faaliyet alanı uluslararası para transferi. Bu alanda sektörün en büyükleri arasında yer alan şirket, yurt dışında pek çok muhabir, finansal kuruluş ve bankayla çalışıyor.

Uluslararası para transferi ağında 185 ülke yer alıyor. 500’ün üzerinde fiziksel temsilcilik noktasında ve dijital uygulaması olan kuikpara ile 185 ülkeye hizmet veriyor.

2017 yılında lisans alan PayPorter, banka hesaplarına, isme, kartlara veya hedef ülkede yaygın olarak kullanılan mobil cüzdanlara, para transferi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, bu ülkelerin tamamından Türkiye’ye yapılan transferlerin alıcılarına ulaştırılmasına aracılık ediyor. PayPorter Genel Müdürü İzzet Metcan, şirketin bu yıl hizmetlerini ve hizmet sunduğu bölgeleri genişletmeye odaklandığını açıklıyor. Metcan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

GÜNDEM MADDESİ

“Bunun için yatırım alma çalışmalarımız sürüyor. Halen yatırımcı kabulüne devam eden PayPorter GSYF, 5,5 milyon dolar hedefle ihraç edildi ve 10 yıl süreyle kuruldu. En önemli gündem maddemiz sürdürülebilir bir şekilde büyümek. Global bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda hedeflediğimiz pazarlara yönelik yatırımlar yapacağız. Türkiye içinde diğer ödeme kuruluşlarına SaaS modeliyle hizmet verdiğimiz 8 ödeme kuruluşunun büyümesine destek olacağız ve yeni kurumları SaaS platformumuza ekleyeceğiz.

HEDEF PAZARLAR

Hedef pazarlarımız var ve bunlara erişmek istiyoruz. ABD ve Kanada’nın dahil olduğu Kuzey Amerika öncelikle hedeflediğimiz pazarlar arasında. Aldığımız yatırımla ABD koridorunu sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında yine başlıca pazarlarımızdan olan Avrupa’daki konumumuzu güçlendirmek için Avrupa’da bir ödeme sistemleri şirketi almayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere mevcut koridor ağımızı genişletmek üzere de yatırımlar yapacağız.”