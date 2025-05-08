Her alanda yazılım geliştirmenin yeni platformu: FTD Bilişim, Mendix ile geleceği şekillendiriyor

Türkiye’de başta finans sektörü olmak üzere tüm sektörlere yönelik ileri düzey çözümlerle dikkat çeken, Kurucusu Berrin Walraven’in 25 yılı aşkın bankacılık ve IT sektörü deneyimiyle temelleri atılan FTD Bilişim, Siemens’in Low Code platformu Mendix ile kurumlara hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir yazılım geliştirme imkânı sunuyor. Mendix, Siemens Digital Industries Software’in bir parçası olarak entegrasyon kolaylığıyla her sektöre hitap ediyor. FTD Bilişim ve Mendix’in güçlü ortaklığı, teknik derinliği ve sektörel deneyimiyle fark yaratıyor.

Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde kurumların yazılım ihtiyaçları daha çevik, hızlı ve esnek çözümler gerektiriyor. FTD Bilişim, sektördeki derin bankacılık ve güçlü bilgi teknolojileri altyapısı deneyimi ile Siemens’in Mendix platformunu bir araya getirerek kurumlara sadece bir yazılım geliştirme ortamı değil, stratejik bir çözüm sunuyor.

FTD Bilişim, Türkiye’de Mendix’in ilk partneri olarak 2020’den bu yana sektörde yer alıyor. Merkez Bankası’ndan başlayarak birçok bankanın kuruluş sürecinde yer alan Walraven, “Mendix ile yazılım geliştirme döngüsünün tüm yaşam evresine hakimiz. Yalnızca bir ürün sunmuyor, müşterilerimizin yanında konumlanarak onlara tam anlamıyla BT’nin her domaininde çözüm ortağı oluyoruz” diyor.

FTD BİLİŞİM: LOW CODE’UN ÖTESINDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM

AI (Yapay zekâ)’dan kurumsal entegrasyona 2025 yol haritalarıyla iş dünyasının dijital dönüşümüne yön verdiklerini söyleyen FTD Bilişim Kurucusu Berrin Walraven, “2024’te önceki yıla göre yüzde 150 büyüme kaydettik” diyor. Bu yıl da önemli projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Walraven, BT’nin her alanında Mendix odaklı çözümlerle yol almaya devam edeceklerini belirtiyor. Walraven, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Geçen yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geride bıraktığımız yıl oldukça yoğun ve verimliydi. 2024’te önceki yıla göre yüzde 150 büyüme kaydettik. Mendix çözüm platformumuzla özellikle finans ve bankacılık alanında katma değer sağladığımız, yazılım geliştirmede kalite, hız ve sürdürülebilirliğe odaklandığımız bir yıl oldu. Ayrıca Mendix tarafından onaylı bir “Training Partner” olarak şirket içi eğitimlerimizi artırdık. Müşterilerimizin ekiplerine Low Code kültürünü ve en son versiyonların getirdiği yenilikleri aktardık. Eylül 2024’te Mendix CTO’muzun katıldığı bir etkinlik düzenleyerek, Low Code ve Mendix’i merak eden şirketlerle deneyimlerimizi paylaştık.

2025 için öncelik ve hedefleriniz nelerdir?

Bu yıl da BT’nin her alanında Mendix odaklı çözümlerle yol almaya devam edeceğiz. Ayrıca hızla gelişen teknoloji trendlerini takip ederek, AI ve Low Code birlikteliğinden daha fazla faydalanacağız. Mevcut projelerimizde ve gelecekteki çalışmalarda, özellikle AI ile zenginleştirilmiş akıllı uygulamalar geliştirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte, belirli sektörlerde eksik gördüğümüz alanlar için paket ürün oluşturma çalışmalarımız sürüyor.

Misyonumuz, daha hızlı ve daha iyi yazılımlar geliştirmek. Bunu yaparken de BT ve iş birimleri arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Görsel geliştirme yöntemleriyle herkesin sürece dahil olmasını sağlıyor, tekrar kullanılabilen modüllerle proje sürelerini kısaltıyoruz. Böylelikle şirketler daha yenilikçi, dönüşümsel projelere rahatlıkla girişebiliyor.

Gerçek dönüşümün yalnızca araçları dağıtmaktan değil, insanları güçlendirmek ve süreçleri uyumlu hâle getirmekten geçtiğine inanıyoruz. FTD Bilişim olarak hem teknik hem de stratejik destek sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. 2025’te de bu yaklaşımla daha fazla sektöre yayılmak en büyük hedefimiz.

AI, 2024’te en çok konuşulan konular arasındaydı. Sizce AI ve Low Code birlikteliği nereye evriliyor?

AI, inovasyonun önemli bir itici gücü haline geldi. Mendix’in AI altyapısı, hem geliştirme sürecini hem de ortaya çıkan uygulamaların işlevselliğini zenginleştiriyor. Müşterilerimizin bazıları uygulamalarına AI entegre ederek müşteri deneyimini, otomasyonu ve hızlı karar almayı çok daha ileri seviyelere taşıyor. Bu entegrasyonun önümüzdeki yıllarda sektör genelinde daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz.

FTD Bilişim olarak hangi alanlarda fark yaratıyorsunuz?

Mendix, müşteri deneyimini dijitalleştirme, yazılımları modernize etme ve iş süreçlerini otomatikleştirme gibi çok geniş bir kullanım yelpazesine sahip. FTD ise yaklaşık 4,5 yıldır Türkiye’de Mendix’in partneri olarak bu yetenekleri yerel ihtiyaçlarla harmanlıyor. Bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde derin bir deneyime sahibiz. Bu da müşterilerimize hem teknik hem de stratejik açıdan en uygun çözümleri sunmamızı sağlıyor. Firma olarak fark yarattığını düşündüğümüz alanlardan bir tanesi projeleri uçtan uca yönetebilmemiz olarak görüyoruz. Ekiplerimizde hem BT hem de iş süreçleri konusunda uzman (SME) kadrolar mevcut. Müşterilerimizin asıl ihtiyacını kavrayıp, bunun ötesine geçen çözümler geliştiriyoruz.

Şirketler Mendix kullandığında nasıl bir dönüşüm yaşıyorlar?

Günümüz şirketlerinin hızla yeni ürünler sunabilmesi ve pazara uyum sağlaması için esnekliğe ve iş birliğine dayalı bir ortama ihtiyaçları var. Mendix bir ürün değil, stratejik bir platform. İş süreçlerini hızlı, esnek ve entegre bir şekilde dijitalleştirmek isteyen kurumlar için en doğru çözümü sunuyor. İş danışmanlığı ve değişim yönetimi gibi unsurları da destekliyor. Bu da gerçek dönüşümün temelini oluşturuyor. Gartner ve Forrester’ın raporlarında da görülebileceği gibi, Low Code ve AI kombinasyonu işletmelerin dijitalleşme hızını ciddi anlamda yükseltiyor. Biz FTD Bilişim olarak, bu dönüşüm sürecinde gerekli danışmanlık, entegrasyon ve eğitim hizmetlerini vererek şirketlerin yeni sistemi tamamen benimsemelerini sağlıyoruz.

Öne çıkan başarı hikâyelerinizden biraz söz eder misiniz?

Bugüne kadar 20’den fazla uygulamayı hem web hem de mobil ortamlar için geliştirdik. Banka müşterilerimizde, FTD Bilişim ve müşterilerimizin kaynakları ile birlikte aynı takımın üyeleri gibi çalışarak çok sayıda projeyi hayata başarıyla geçirdik. Bankaların iştirakleri de dahil olmak üzere, üst yönetimden şube ekiplerine kadar herkesin aynı platformu kullanabildiğini görmek bizi çok mutlu etti.

Dünyanın önde gelen gıda şirketlerinden biri için, 15 bin kullanıcılı bir mobil ve web çözümünü FTD Bilişim kaynaklarıyla hayata geçirdik. Bu proje, işletmenin günlük operasyonlarını ciddi ölçüde hızlandırdı ve şu an onların kendi ekipleri tarafından işletilmeye devam ediyor. Bir müşterimizde 300’ün üzerinde sistem entegrasyonunu başarıyla sağladık. Bu Mendix’in entegrasyon gücünü ve FTD Bilişim’in teknik yetkinliğini ortaya koyuyor. Low Code platformları yalnızca BT ekiplerini değil, iş birimlerini de üretken hale getiriyor. Detaylı bilgi için www.ftdbilisim.com ve www.mendix.com web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

“Gerçek dönüşüm yalnızca yeni araçlar dağıtmakla ilgili değildir, insanları güçlendirmek ve süreçleri uyumlu hâle getirmekle ilgilidir. Biz sadece bir teknoloji sağlayıcısı değil, kalıcı dijital dönüşüm için bir katalizörüz.”

Mendix Low-Code İle Büyük İşler

Mendix sadece BT uzmanlarının değil, iş birimlerinin de yazılım geliştirmeye katkı sağlayabileceği, çevik metodolojilere uygun bir Low Code platformu. Özellikle eski teknolojilerle geliştirilmiş ve güncelliğini yitirmiş sistemlerin modernizasyonu, mobil ve web tabanlı uygulamaların yeniden yapılandırılması gibi kritik projelerde Mendix büyük avantaj sunuyor.

Mendix ile geliştirilen yazılımlar, görsel geliştirme yeteneği sayesinde hızlıca ortaya çıkarılırken, modüler yapısı ve güçlü Marketplace ortamı sayesinde tekrar eden yazılım ihtiyaçlarının karşılanmasında zaman kazandırıyor. Yeniden kullanılabilen modüller sayesinde şirketler yazılım altyapılarını hızla büyütebiliyor ve sürdürülebilir hale getiriyor. Ayrıca Mendix’in Agile metodolojiye uygun yapısı sayesinde projeler çevik yöntemlerle, iş birimleriyle birlikte yönetiliyor.

FTD Bilişim’in ortaya koyduğu fark yalnızca Mendix’in sunduğu olanakları kullanmakla sınırlı değil. Geliştirdikleri çözümlerde front-end’den back-end’e kadar tam entegrasyon sağlanıyor. FTD Bilişim sadece yazılım geliştirme sürecinde değil, aynı zamanda 7/24 destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de müşterilerinin yanında yer alıyor. Hem BT hem iş tarafında sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde, keşif toplantılarında en verimli çözüm alanlarını belirliyor ve geliştirme süreçlerini bu doğrultuda şekillendiriyor.

Dijital dönüşüm hedefleyen kurumlar için Mendix yalnızca bir araç değil. Verimlilik, hız ve maliyet avantajı sunan stratejik bir platform. FTD Bilişim, bu platformu teknik bilgi birikimi ve sektörel deneyimiyle birleştirerek fark yaratıyor.