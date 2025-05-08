"İç görü üretme hızı arttı"

Dataroid Kurucu Ortağı Elif Parlak’a göre, üretken yapay zekâ veri analizine hız kazandırarak şirketlerin karar alma süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getiriyor.

Şirketlerin artık sadece veriyi toplamakla yetinmediğini, veriyi anlık olarak analiz edip, hızlı kararlar alarak kullanıcı deneyimini anında optimize etmeyi hedeflediklerini söyleyen Dataroid Kurucu Ortağı Elif Parlak, “Üretken yapay zeka teknolojilerinin veri analizi süreçlerine entegre edilmesi, şirketlerin içgörü üretme hızını artırırken şirketlerin karar alma süreçlerinde hız ve verimlilik kazanmalarını sağlıyor” diyor.

Dataroid, bir dijital analitik ve müşteri etkileşim platformu. Dijital analitik alanındaki lider şirketlerden biri olduklarını söyleyen Dataroid Kurucu Ortağı Elif Parlak, şirketlere gerçek zamanlı davranış analizi sunarak içgörüleri satış odaklı stratejilere dönüştürdüklerini belirtiyor. Bu sayede şirketlerin dijital potansiyellerinin tam anlamıyla ortaya çıkmasına yardımcı olduklarını söyleyen Parlak, “Dataroid geçtiğimiz yıl, önemli bir büyüme kaydederek özellikle bankacılık ve finans sektöründeki müşteri sayısını yüzde 50 artırdı ve genel olarak global müşteri tabanını üç katına çıkarmayı başardı” diyor.

Dataroid’in başta bankacılık ve finansal servisler olmak üzere, hava yolları, e-ticaret gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok büyük ve orta ölçekli şirket tarafından kullanıldığını anlatan Elif Parlak, 6 farklı ülkede 120 milyondan fazla kullanıcının dijital deneyimini şekillendirdiklerini ifade ediyor. Parlak ile hedeflerini ve yeni projelerini konuştuk:

Dijital analitik alanında lider şirketlerden birisiniz. Sektördeki konumunuz ve kullanıcı sayınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bir dijital analitik ve müşteri etkileşim platformu olan Dataroid, firmalara gerçek zamanlı davranış analizi sunarak, içgörüleri satış odaklı stratejilere dönüştürüyor ve şirketlerin dijital potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Dataroid geçtiğimiz yıl, önemli bir büyüme kaydederek özellikle bankacılık ve finans sektöründeki müşteri sayısını yüzde 50 artırdı ve genel olarak global müşteri tabanını üç katına çıkarmayı başardı. Başta bankacılık ve finansal servisler olmak üzere, hava yolları, e-ticaret gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok büyük ve orta ölçekli şirket tarafından kullanılan Dataroid, 6 farklı ülkede 120 milyondan fazla kullanıcının dijital deneyimini şekillendiriyor.

Şu anda kaç şirket sizin dijital analitik çözümünüzü kullanıyor?

Dataroid, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi Körfez ülkelerinde bulut tabanlı çözümlerini aktif hale getirip yerel ekipler kurarak güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Bugün platformumuz başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere, farklı sektörlerde 70’ten fazla markanın dijital kanal deneyimini güçlendiriyor ve müşteri etkileşimini derinleştiriyor. İş Bankası, Garanti BBVA, QNB, ING, Akbank, Pegasus, Bitaksi, ABB, Azercell gibi alanında lider banka ve firmalar müşterilerimiz arasında yer alıyor.

Dijital analitik sektöründe bu yıl hangi önemli trendler, teknolojiler veya kullanıcı beklentileri öne çıkıyor? Şirketiniz bu değişimlere nasıl adapte oluyor?

2025 yılında dijital analitik sektöründe en çok öne çıkan trendlerin başında yapay zekâ destekli analitik, gerçek zamanlı veri işleme ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi geliyor. Şirketler artık sadece veriyi toplamakla yetinmiyor; veriyi anlık olarak analiz edip, hızlı kararlar alarak kullanıcı deneyimini anında optimize etmeyi hedefliyor.

Özellikle üretken yapay zekâ teknolojilerinin veri analizi süreçlerine entegre edilmesi, şirketlerin içgörü üretme hızını artırırken, şirketlerin karar alma süreçlerinde hız ve verimlilik kazanmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların teknik uzmanlığa gerek duymadan kendi verilerini keşfetmeleri (self-service analytics) ve veri gizliliğiyle regülasyonlara uyum konuları da sektörün odak noktaları arasında yer alıyor.

Dataroid olarak, yapay zekâ teknolojilerini platformumuzun merkezine entegre ederek değişen kullanıcı beklentilerine proaktif şekilde yanıt veriyoruz. Gerçek zamanlı veri analizi, self-service analitik gibi yeteneklerle kullanıcılarımızın hızlı, doğru ve veriye dayalı kararlar almalarını destekliyoruz. Bununla birlikte, veri güvenliği ve regülasyonlara uyum konularında da yatırımlarımızı artırıyor; böylece kullanıcılarımıza güvenilir ve yüksek standartlarda bir dijital analitik deneyimi sunuyoruz.

Bu yıl sonu için en önemli hedefleriniz neler?

Faaliyet gösterdiğimiz pazarlardan Orta Doğu bölgesindeki varlığımızı pekiştirmek öncelikli hedeflerimizden. Bununla beraber, global büyüme stratejimiz doğrultusunda, ABD ve İngiltere gibi pazarlardaki etkinliğimizi ve marka gücümüzü artırmak amacıyla satış ve pazarlama faaliyetlerimizi daha geniş bir ölçeğe taşımayı hedefliyoruz.

Coğrafi genişlemeye paralel olarak, ürün geliştirme ve inovasyon yatırımlarına da ağırlık vererek, platformumuzun yapay zekâ ve gerçek zamanlı analitik yeteneklerini daha ileri seviyeye taşımak da hedeflerimiz arasında. Büyüme vizyonumuzu desteklemek için teknik ekiplerimizden satış ve pazarlamaya, müşteri başarısından ürün yönetimine kadar tüm organizasyonumuzu güçlendiriyoruz. Dataroid, bu adımlarla yalnızca daha fazla müşteriye ulaşmayı değil, aynı zamanda sunduğu teknoloji ve hizmet kalitesiyle global arenada sektörün önde gelen oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

“Veri odaklı çalışma arttı”

Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de şirketlerin veri odaklı çalışma ve dijital analitik çözümlerine yönelik taleplerinde çok ciddi bir artış gözlemliyoruz. Artık yalnızca teknoloji devleri değil, üretimden finansa, perakendeden sağlığa kadar her sektörde şirketler veriye dayalı karar alma süreçlerini işin merkezine koyuyor. Farklı araştırmalar, dünya genelinde büyük veri ve analitik yazılım pazarının önümüzdeki beş yılda istikrarlı bir büyüme göstereceğini gösteriyor. Bu da şirketlerin, analitik çözümleri ve veri işleme kapasitelerini artırmaya yönelik ihtiyaçlarının ciddi şekilde yükselmekte olduğuna işaret ediyor. Özellikle yapay zekâ, makine öğrenmesi ve gerçek zamanlı veri analizi gibi teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu, veri odaklılık kavramını daha da kritik bir noktaya taşıyor.