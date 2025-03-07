"Ödeme deneyiminde inovasyon hız kazanacak"

Türkiye’nin en büyük finteklerinden biri olan iyzico, e-ticaret ekosistemini büyüten, üye iş yerlerine ve bireysel kullanıcılara değer katan bir platform olma misyonuyla hareket ediyor.

iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, “Hala büyük bir potansiyel var. Kullanıcıların alışverişlerini daha kolay tamamlamasını sağlamak ve sepet terk oranlarını düşürmek için ödeme deneyimini daha da optimize edeceğiz. Yapay zeka ise 2025’te stratejik odak alanlarımızın başında geliyor” diyor.

iyzico, Türkiye’nin en başarılı finteklerinden biri. En son Paynet’i satın alarak gücüne güç kattı. Şirket e-ticaret ekosistemini büyüten, üye iş yerlerine ve bireysel kullanıcılara değer katan bir platform olma misyonuyla hareket ediyor. iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, “2025 ajandamızda üye işyerlerimizin satışlarını artırmak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve yapay zeka tabanlı inovasyonlarla sektöre yön vermek en öncelikli gündem başlıklarımız arasında yer alıyor” diyor.

Bugüne dek dijital dünyaya doğmuş bir kurum olarak teknoloji yatırımlarıyla her zaman ödeme süreçlerini daha hızlı, güvenli ve kolay hale getirmeye odaklandıklarını anlatan Güven, şöyle devam ediyor: “Ancak burada hala büyük bir potansiyel var. Kullanıcıların alışverişlerini daha kolay tamamlamasını sağlamak ve sepet terk oranlarını düşürmek için ödeme deneyimini daha da optimize edeceğiz. Aynı zamanda üye iş yerlerimizin pazarlama faaliyetlerini güçlendiren araçlar geliştiriyoruz.”

iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Türkiye e-ticaret ve ödemeler sektörlerini nasıl görüyorsunuz? Gelecek dönemi şekillendirecek trendler neler?

iyzico olarak geçtiğimiz yıl yayımladığımız “Türkiye E-ticaret Ekosistemi Raporu”nda da ortaya koyduğumuz üzere 2023’e bakıldığında e-ticaret işlem hacminin 1,9 trilyon liraya geldiğini görüyoruz ve bu rakam da yüzde 132’lik bir büyümeye denk geliyor. Veriler incelendiğinde e-ticaretin sağlıklı bir şekilde büyüdüğü görülüyor. Bu yukarı yönlü ivmenin, 2025’te de devam edeceğini ve e-ticaretin adet bazında yüzde 10-20 seviyelerinde büyüyeceğini öngörüyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre 2025’te e-ihracat hacminin 8 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor. Bu hedefle birlikte büyümeyi şekillendirecek üç temel trend öne çıkıyor: E-ihracatın yükselişi, mobil ticaretin güçlenmesi ve ödeme sistemlerindeki inovasyon. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik de artık e-ticaretin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Çevre dostu paketleme, yeşil lojistik ve geri dönüşüm odaklı iş modelleri, kullanıcı tercihlerini belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. E-ticaretin bu gelişimiyse ödeme sistemlerindeki inovasyonlarla doğrudan bağlantılı. 2025’te yapay zeka destekli kişiselleştirme, mobil cüzdanlar ve tek tıkla ödeme gibi çözümler, müşteri deneyimini daha akıcı hale getirecek. Sektörde rekabet avantajı sağlamak isteyen oyuncular, operasyonel verimliliği artıran ve kullanıcı güvenini pekiştiren teknolojilere yatırım yapacak.

Özetle, Türkiye e-ticaret pazarı büyümeye devam ediyor ancak daha bilinçli ve stratejik bir büyüme sürecine giriyoruz. 2025, sektörde inovasyonun ve uluslararası açılımın hız kazandığı, rekabetin derinleştiği ve kullanıcı beklentilerinin daha da çeşitlendiği bir yıl olacak.

iyzico ödemeler dünyasının ilk oyuncularından biri. 2013’ten bu yana dijital ödemelerde nasıl bir fark yarattınız?

iyzico olarak 2013 yılında çıktığımız yolda, yalnızca bir ödeme kuruluşu olmayı değil, finansal hizmetleri daha geniş kitleler tarafından ulaşılabilir hale getirerek demokratikleştirmeyi hedefledik. Bugün, Türkiye’nin en büyük 5 finansal kuruluşundan biri olma vizyonumuz doğrultusunda, üye iş yerlerinin dijitalleşmesine destek veren, bireysel kullanıcıların alışveriş deneyimini iyileştiren ve finansal kapsayıcılığı artıran çözümler sunuyoruz. Geride bıraktığımız 12 yılda, 30 kişilik bir ekipten 450 kişilik bir organizasyona, 130 binden fazla üye iş yerine ve milyonlarca son kullanıcıya ulaşarak 10 kattan fazla büyüdük. Ancak bizim için en büyük başarı, ödeme deneyimini sadece bir işlemden ibaret görmek yerine, tüm ekosistemi kapsayan bir yolculuk olarak ele almamız ve bu doğrultuda sektöre de yön veren hizmetlere imza atmak oldu. Bugün iyzico hem bireysel kullanıcılar hem üye iş yerleri için uçtan uca ödeme çözümleri sunan bir platform. Örneğin, dijital cüzdan “iyzico ile Öde” ve “Korumalı Alışveriş” gibi ürünlerimizle bireysel kullanıcılarımıza güvenli ve hızlı bir alışveriş deneyimi sunarken iyzico mobil uygulamamızla kullanıcıların trend ürünlere erişmesi, avantajlı fiyatlardan yararlanması ve alışveriş deneyimini uçtan uca daha kolay yönetmesi için destek sağlıyoruz. Üye iş yerlerimiz içinse dijitalleşme sürecini hızlandıran ve ödeme altyapılarını güçlendiren yenilikler geliştirdik. KolayPOS, iyzico Business Kart, Kazanç Merkezi ve iyzico Pazarlama Hizmetleri, üye iş yerleri finansal operasyonlarını daha verimli hale getiren, büyümelerine destek olan çözümler arasında yer alıyor.

Yakın zamanda onay süreçleri tamamlanan Paynet satın alması iyzico, sektör ve kullanıcılarınız için ne ifade ediyor?

2024, iyzico için stratejik büyüme ve dönüşüm yılı oldu. Bu kapsamda, Türkiye fintek ekosisteminde oyunu değiştirecek çok önemli bir adım atarak 87 milyon dolarlık bir anlaşmayla Paynet’i satın alma kararı aldık. TCMB ve Rekabet Kurulu onaylarının da bu ay içinde tamamlanmasıyla, yıla çok güçlü başladık. Paynet’i satın almamızın arkasında büyüme odaklı yaklaşımımız ve Türkiye’de fintek alanında liderliği daha da güçlendirme hedefimiz yatıyor. Türkiye teknoloji sektöründe iki yerli fintek oyuncusu arasında gerçekleşen en büyük satın almayla ödemeler dünyasında yeni bir sinerji yaratacağımıza inancımız sonsuz. Ayrıca bu adımımız, fintek sektöründe artan rekabetin de bir göstergesi. Rekabetin yükselmesi, inovasyonun hızlanması ve dolayısıyla yeni teknolojilere yatırımların artmasına da doğrudan etki ediyor. Biz iyzico olarak her ölçekten üye iş yerinin ödeme alma sürecini kolaylaştırmasını sağlıyoruz. Orta vadeli stratejimiz doğrultusunda, büyüme yolculuklarının dijitalleşmesini ve nakit akışını daha iyi yönetmelerini sağlayacak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Bunlara ek olarak Paynet’in uzmanlığını ve teknolojik altyapısını iyzico güvencesiyle bir araya getirerek, artık bayi/distribütör ağı yönetme, tahsilat sistemi ve tedarikçi ödemeleri alanında yeni hizmet ve avantajlar sunacağız. iyzico olarak Prosus grubunun global gücü ve yatırım stratejisiyle paralel olarak büyüme adımlarını atmaya devam edeceğiz. Ancak bizim için önemli olan yalnızca büyümek değil, şirket kültürümüze ve uzun vadeli vizyonumuza uygun, müşterilerimize somut değer katacak yatırımlara yönelmek.

Bundan sonra odağınızda neler var? 2025 ajandanızın en önemli maddeleri neler?

iyzico olarak e-ticaret ekosistemini büyüten, üye iş yerlerine ve bireysel kullanıcılara değer katan bir platform olma misyonumuzla hareket ediyoruz. 2025 ajandamızda üye işyerlerimizin satışlarını artırmak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve yapay zeka tabanlı inovasyonlarla sektöre yön vermek en öncelikli gündem başlıklarımız arasında yer alıyor.

Bugüne dek dijital dünyaya doğmuş bir kurum olarak teknoloji yatırımlarımızla her zaman ödeme süreçlerini daha hızlı, güvenli ve kolay hale getirmeye odaklandık. Ancak burada hala büyük bir potansiyel var. Kullanıcıların alışverişlerini daha kolay tamamlamasını sağlamak ve sepet terk oranlarını düşürmek için ödeme deneyimini daha da optimize edeceğiz. Aynı zamanda üye iş yerlerimizin pazarlama faaliyetlerini güçlendiren araçlar geliştiriyoruz. Örneğin iyzico mobil uygulamasındaki “Keşfet” sekmesi, yalnızca bir ödeme uygulaması olmanın ötesine geçerek kullanıcıları avantajlı ve trend ürünlerle buluşturuyor. Ayrıca iyzico Pazarlama Hizmetleri ile üye işyerlerimiz, kendi pazarlama stratejilerini daha etkin yönetebiliyor ve doğrudan kampanyalar yaratabiliyor.

Yapay zeka ise 2025’te stratejik odak alanlarımızın başında geliyor. Şimdiye kadar, ödeme güvenliğini artırmak, sahteciliği önlemek, otomasyon ve dijital pazarlama süreçlerini hızlandırmak için yapay zekadan faydalandık. Ancak önümüzdeki dönemde, yapay zekayı doğrudan kullanıcı alışveriş deneyimini iyileştiren çözümlerimize entegre edeceğiz. 2025’te bu çözümlerimizin lansmanlarını gerçekleştirecek ve kullanıcılarımızın karar alma süreçlerini hızlandırarak alışveriş deneyimlerini iyileştiren inovasyonları sunacağız.

“KADIN GİRİŞİMCİLER E-TiCARETTE ARTIK DAHA GÜÇLÜ”

“KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMIMIZ” Kadın girişimcilerin ekonomiye katılımı yalnızca bireysel başarılara hizmet etmekle kalmıyor; aynı zamanda daha kapsayıcı, dirençli ve güçlü bir ekonomik yapı inşa etmemize de olanak tanıyor. Bu bilinçle başlattığımız Kadın Girişimci Destek Programı, kadınların e-ticarette daha görünür olmasını sağlamak ve işlerini büyütmelerine destek olmak amacıyla hayata geçti. Bugüne kadar 530’dan fazla kadın girişimcinin 130 milyon TL’lik iş hacmi yaratmasına katkı sağladık.

“BÜYÜMEYİ DESTEKLİYORUZ” Program kapsamında ilk 6 ay boyunca 100 bin TL’ye kadar sıfır komisyon desteği, tanıtım olanakları ve iş geliştirme eğitimleri sunarak girişimcilerimizin büyümesine destek oluyoruz. Good4Trust, Paraşüt, Mükellef gibi iş ortaklarımızla girişimcilerimizin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmalarına katkı sağlıyoruz.

2025 hedefimiz, daha fazla kadına ulaşmak ve programı genişleterek onların başarı yolculuğuna daha fazla destek olmak. Kadın girişimcilerin yanında olmaya ve ekonomiyi daha kapsayıcı hale getirmeye kararlıyız.