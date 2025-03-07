Sipay, tüm ödeme alma türleri için tek noktadan yenilikçi çözümler sunuyor!

Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi Sipay, işletmelerin ve bireylerin finansal ihtiyaçlarına uygun ürün ve servisler tasarlayarak; hızlı, kolay, güvenli ve inovatif ödeme çözümleriyle kullanıcılarına kusursuz bir deneyim yaşatıyor. Sipay, şirketlerin tüm finansal hareketlerini tek yerden takip edip yönetebilmelerine imkan sunarken tüm finansal seçeneklere de tarafsız erişim sağlıyor.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİYLE SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Sipay, perakende işletmeler için gelişmiş POS altyapısı ve e-ticaret şirketleri için kapsamlı Sanal POS hizmetleriyle ödeme sistemlerini uçtan uca destekliyor. Bunun yanında entegrasyon gerektirmeyen Sipay Link gibi çözümleri sayesinde her satış kanalından kredi kartı, banka kartı veya dijital cüzdan ile hızlı, güvenli ve zahmetsiz ödeme alma imkanı da sunuyor. Alternatif ödeme çözümlerinin yanı sıra Walletgate ürünüyle bireysel kullanıcılara yönelik sunduğu Dijital Cüzdan ve Ön Ödemeli Kart ürün altyapısını işletmelerin de kendi markaları altında kullanabileceği şekilde tasarlıyor. Cardgate ürünü ise Sipay’in fintek girişimcilerine yönelik bir diğer yenilikçi çözümü arasında bulunuyor. Sipay’in kendi altyapısını sunarak fintek şirketlerinin zaman ve maliyetten tasarruf etmesine yardımcı olan bu hizmet, girişimcilerin finansal teknoloji ürünlerini hızlı ve etkili bir şekilde piyasaya sürmelerine olanak tanıyor.

BÜTÜNLEŞİK HİZMETLER SUNUYOR

Hem bireysel hem ticari müşterilerin tek noktadan tüm finansal çözümlere ulaşabildikleri bir platfom sunduklarını vurgulayan Sipay CEO’su Semih Muşabak, “Bugün 3 tane ana dikeyimiz var. Bunlardan ilki ‘Kartlı Tahsilat Sistemleri’. Bu dikeyi Sanal POS ve Fiziki POS olarak ikiye ayırıyoruz. Bir diğer dikeyimiz ise bireysel müşteriler için sunduğumuz ‘Sipay Mobil’. Son dikeyimiz ise ‘Sipay As A Service’” diyor. Açık bankacılık alanında sektörde bir ilke imza atarak açık bankacılık lisansı aldıklarını belirten Muşabak, sözlerine şöyle devam ediyor: “Altın alım satımı ve kredi kullandırmayı geliştirdik. Sipay uygulaması üzerinden kullanıcılarımız para yükleyip para çekebiliyorlar, ön ödemeli kart oluşturabiliyorlar, para transferi yapabiliyorlar, diğer bankalardaki bakiyelerini görüntüleyebiliyorlar. Bunun yanında FAST sistemine dahiliz ve kendilerine iBan oluşturabiliyoruz. Bu iBan ile para yükleme para gönderme işlemleri gerçekleştirebiliyorlar. Kare Kod ile herhangi bir noktada ödeme yapabiliyorlar. Hem bireylere hem kurumlara bütünleşik hizmetler veriyoruz. Özetle; artık kullanıcılarımız farklı bir finansal sisteme girmeden Sipay üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor.”

GEÇEN YIL CİROSUNU 5 KAT ARTIRDI

Sipay’in sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Muşabak, 2024 yılı finansal sonuçlarına ilişkin şu bilgileri veriyor: “2024 yılında ciromuzu 2023 yılına kıyasla 4,9 kat artırırken üye işyeri adedimiz 4 kata yakın artış gösterdi. Üye işyeri hacmimiz 3,8 kat, üye işyeri işlem adedimiz ise 3 kat arttı. Söz konusu dönemde Walletgate Cüzdan adedimiz 2,2 katlık büyüme gösterirken Sipay Kart şlem adedimiz 3,4 kat, Sipay Kart hacmimiz ise 4,3 kat yükseldi. Sipay as a Service tarafında ise kart adedimiz 2 kat, kart hacmimiz 3,2 kat ve işlem adedimiz de 3,1 kat arttı.”

LİSANS ADEDİNİ 9’A TAŞIDI

Sipay’in lisans adedini de aldığı Üye İşyerleri ile Anlaşma ve Kart Kabul Etme (Acquiring) lisansıyla 8 adedi Merkez Bankası (TCMB), 1 adedi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansı olmak üzere toplamda 9’a taşıdığını belirten Muşabak, lisanslara ilişkin şu bilgileri veriyor: “E-para ve Ödeme kuruluşu lisanlarına sahip olmamızın yanında 6493 sayılı kanun kapsamında sahip olduğumuz izinler arasında Açık Bankacılık ve fatura ödeme izni de yer alıyor. Aynı zamanda FAST katılımcısıyız. Buna ek olarak ödeme kartı işlemlerinde kullanılan verilerin korunması için belirlenmiş bir dizi güvenlik standartlarını kapsayan PCI-DSS sertifikamız da bulunuyor.”

“BAŞARIMIZI ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞIMAYI HEDEFLIYORUZ”

2025 yılında da çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Muşabak, sözlerine şöyle devam ediyor: “Önümüzdeki dönemde gelişmiş analitik, otomasyon ve yapay zekâ gibi teknolojileri kullanarak, müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş ve etkili çözümler sunmayı planlıyoruz. Bununla birlikte Türkiye’deki başarımızı uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyoruz. En büyük gündemlerimizden biri İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarındaki çalışmalarımızın genişletilmesi. Ayrıca uzun vadeli hedefimiz de yurt dışında halka açılan ilk finansal kuruluş olmak.”

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN E-PARA VE ÖDEME KURULUŞU SİPAY!

Sipay, üç yılda gerçekleştirdiği 36 kat büyüme ile bu yıl da e-para ve ödeme kuruluşları arasında zirveye yerleşti. Sipay genel sıralamada ise 5’inci sırada yer aldı. Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söylüyor: “Sipay olarak başarımızı ödüllerle tescillemeyi sürdürüyoruz. Sardis Awards 2024’te 2 ödüle birden layık görülmemizin ve finansal teknolojiler dünyasının Oscar’ı olarak anılan PSM Awards’da ‘Yılın Teknoloji Sağlayıcısı’ ve ‘Yılın Ekibi’ kategorilerinde ‘altın’ ödüllerin sahibi olmamızın ardından Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda da Türkiye’nin en hızlı büyüyen e-para ve ödeme kuruluşu olmak son derece gurur verici. Hedeflerimize ulaşma yolundaki kararlı çalışmaları ve özverileri için tüm ekip arkadaşlarıma ve yenilikçi çözümler üretmek için güç birliği yaptığımız tüm iş ortaklarımıza kıymetli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda olduğu gibi gelecekte de müşteri merkezli inovatif bir yaklaşımla iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi ve fintek ekosistemine öncülük etmeyi sürdüreceğiz.”

SİPAY’LİLER FİNDEKS KREDİ NOTUNU TEK TIKLA ÖĞRENECEK

Sipay, Türkiye’de yine bir ilke imza attı. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından geliştirilen, bireylerin kredi geçmişine dayalı olarak finansal durumlarını değerlendiren Findeks Kredi Notlu Risk Raporu’na artık Sipay uygulaması üzerinden tek tıkla ulaşılabilecek. Hesap yükseltme yapmış Sipay kullanıcılarına ücretsiz sunulacak bu özellik sayesinde kullanıcılar; kredi notunu, kaç adet kredili ürüne sahip olduğunu ve bunların çeşitlerini, tüm bankalardaki kredili ürünlerinin toplam limit ve borç bilgilerini, kredili ürünlerinin geçmiş ödeme performansını ve kredili ürünlerinin açık/kapalı olduğu bilgisini öğrenebilecek. Kullanıcılar ayrıca Risk Raporu’na da erişim sağlayarak; bankalardaki kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesaplarının her birinin borç, limit, açılış kapanış bilgilerini tek bir alanda görebilecek ve ödeme alışkanlıklarını takip edebilecek.