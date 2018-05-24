Türk girişimler Teksas’ta

Bankanın desteğiyle Türk girişimler 32 yıldır ABD’de organize edilen dünyanın en önemli dijital ve teknoloji festivallerinden South by Southwest’e (SXSW) bu yıl ilk kez katıldı.

İş Bankası, girişimcilik ekosistemine yönelik yürüttüğü faaliyetlerle ihtiyaç duyulan teknoloji odaklı iş yapış biçimlerinin yaygınlaşmasına ve katma değerli dijital iş modellerinin hayata geçmesine destek oluyor. Bu yıl ilk kez Türk girişimcileri, İş Bankası’nın desteğiyle dünyanın birçok ülkesinden katılımla Teksas’ta gerçekleştirilen South by Southwest (SXSW) etkinliğinde yer aldı. Banka, SXSW Trade Show alanında TurkishStation’ı destekleyerek Türkiye’den çıkan fikirlerin ve projelerin globaldeki girişimcilik ekosisteminin paydaşlarıyla buluşmasına olanak sağladı ve ülke imajına olumlu katkı sağladı.

Dünyanın birçok ülkesinden geniş bir katılımın olduğu dijitalleşme, teknoloji, film, müzik ve oyun trendlerini kapsayan interaktif festival SXSW etkinliği, 1986’dan bu yana her yıl Mart ayında Teksas’ta gerçekleştiriliyor. Bu yılki etkinlik, 9-18 Mart 2018 tarihleri arasında yine Texas’ın başkenti Austin’de düzenlendi. Dijital dönüşümün önemli başlıkları olan veri analitiği, deneyim, tasarım, blockchain, yapay zeka, VR gibi çok geniş kapsamda başlıkların ele alındığı konferans ve workshop’lar ile SXSW, yine dünyanın pek çok farklı noktasından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

WORKUP GİRİŞİMLERİ NE KAZANDI?

SXSW’ye katılan start up’lar önemli bir deneyim edindiklerini aktarıyor. Kurumlar için yeni nesil eğitim platformu sunan Pacer’ın kurucu ortakları Mecal Topantaş ve Emre Atmaca, SXSW deneyimlerini şöyle anlatıyor:

“Farklı ülkelerden gelen girişimcilerle bir araya gelmek bize yeni bakış açıları kazandırdı. SXSW boyunca takip ettiğimiz konuşma ve panellerle AI ve Edtech alanlarında dünyada yaşanan gelişmeleri ve yapılan tartışmaları yakından takip etme şansına sahip olduk. TurkishStation alanında uluslararası katılımcılarla önemli temaslarda bulunduk. Özetle SXSW deneyimi, bizim için her açıdan tatmin edici ve zenginleştirici oldu.”

Mimari projeleri VR simulasyonlarına çeviren girişim Overstruct kurucu ortakları Emir Arkman ve Tolga Özuygur ise etkinliğin kendileri için yarattığı kazanımları şöyle paylaşıyor: “TurkishStation alanında girişimimizi uluslararası yatırımcılar ve potansiyel müşterilerle yapılan toplantılarda tanıtma fırsatı bulduk. Etkinlik süresince VR teknolojisi üzerine çözümleri olan diğer şirketlerle de önemli temaslar gerçekleştirdik. SXSW’da dijital ve start up dünyasındaki gündemi yerinde takip ederek verimli bir tecrübe yaşadık.”

GLOBAL GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ’NDE WORKUP

10’UNCU YIL Tüm dünyada 170’i aşkın ülkeyle aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası’nın (Global Entrepreneurship Week-GGH) küresel kongresi olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress-GEC), 16-19 Nisan tarihleri arasında kongrenin 10’uncu yılında İstanbul’da Hilton Bomonti’de gerçekleşti. Global düzeyde 3 binden fazla katılımcının olduğu ve 300’den fazla yerli-yabancı üst düzey ve konu uzmanı konuşmacının yer aldığı kongreye, girişimcilik ekosistemine önemli katkıları olan İş Bankası da destek verdi.

EKOSİSTEMLE TEMAS

İş Bankası ev sahipliğinde 17 Nisan Salı akşamı gerçekleşen resepsiyonda, Workup girişimleri tüm dünyadan girişimcilik ekosistemi paydaşlarıyla temas etme fırsatı yakaladı. 18 Nisan’da gerçekleşen “Corporate-Startup Collaboration:Workup by İşbank” başlıklı oturumda ise İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü H. Mete Güneş İş Bankası olarak girişimcilik ekosistemine verdikleri desteklerini ve 1’inci yaşına giren Workup girişimcilik programının detaylarını paylaştı.

GEARUP’TA DENEYİM ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLİK Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda IEEE Koç Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen GearUp’18 Teknolojik Girişimcilik Zirvesi, 17-18 Mart’ta Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Bu yıl yenilenen adıyla ve değişen yüzüyle 4’üncüsü düzenlenen GearUp’ta teknoloji ve girişimcilik dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Genç katılımcılarla “teknolojik girişimcilik”le ilgili deneyimlerini paylaştılar.

DENEYİM PAYLAŞILDI İki gün boyunca süren etkinlikte farklı alanlardan isimler Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Bu isimler arasında WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye İş Bankası İnovasyon Birimi Müdürü Ceren Sayar, Temiz Yaratıcı Teknolojiler Kurucusu Cemil Cihan Özalevli, İTÜ ve Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Ergen, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Ürey ve MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut yer aldı. Workup Programı Baş Mentoru Ömer Erkmen sohbet havasında geçen sunumunda girişimcilik hikayelerinden söz etti.

ODTÜ’DE KADIN KONUŞULDU

RISING WOMAN Her yıl Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini geliştirmek adına çalışmalar yapan ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, bu yıl da Türkiye İş Bankası ana sponsorluğuyla faaliyetlerine devam ediyor. 13 Mart tarihinde ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu ve Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen Rising Women etkinliğinde kadınların iş hayatında ve girişimcilik dünyasındaki yerinin önemine dikkat çekildi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, “İş Dünyasında Fırsat Eşitliği” ve “Dijital Dönüşüm ve Kadın Girişimciler” başlıkları altında iki oturumda gerçekleşti. Oturumlarda, kadınların iş hayatındaki yeri, işe alımlarda fırsat eşitliği, mesleklerin cinsiyetsiz olması ve iş dünyasında kadınlara mobbing uygulanıp uygulanmadığı gibi konular ele alındı.

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