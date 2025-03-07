"Yatırım fonlarını dijitalleştirdik"

Fonmap, alternatif yatırım fonları olarak adlandırılan gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarını (GYF ve GSYF) dijitalleştiren Türkiye’deki ilk ve tek uygulama olarak öne çıkıyor.

Uygulama, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerine göre lisans alarak faaliyet gösteren Fonmap olarak hayata geçirildi. Fonmap sayesinde finansal geleceklerine yatırım yapmak isteyen her seviyeden nitelikli yatırımcı sadece birkaç tıkla geleceğin unicorn’unun veya bir AVM’nin yatırımcısı olabiliyor. Fonmap Yönetici Ortağı Sami Güzel, “Fonmap uygulamasını dünyada ve Türkiye’de önemi giderek artan alternatif yatırım fonlarına erişimi kolaylaştırmak ve bu alanda bireysel yatırımcıların önündeki erişim engellerini kaldırmak amacıyla hazırladık. Fonmap ile sermaye piyasalarının fintek çözümü olmak üzere yola çıktık” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

ERİŞİM KOLAYLIĞI

“Fonmap ile erişilmesi zor alternatif yatırım fonlarına yatırım yapmayı kolaylaştırdık. Fonmap’in olmadığı dünyada bir yatırımcının portföyüne herhangi bir GSYF ve GYF eklemek istediğinde, o fonu ihraç eden portföy yönetim şirketine bizzat başvurması gerekiyor. Saklama hesabı açılması için yüzlerce sayfalık sözleşmelerin her sayfasının imzalanması şartı var. Farklı PYŞ’lerin fonlarını portföyüne eklemek için yatırımcı bu işlemleri her şirket için ayrı ayrı tekrarlamak durumunda. Fonmap ile bu süreci tamamen değiştirdik. Kayıt ve hesap açma süreci de tamamen dijital ortamda tamamlanıyor.

Alternatif yatırım fonu kategorisinde getirdiğimiz en büyük yenilik, bu uzun vadeli fonlardaki likiditeyi artırmak oldu.

HEDEF

Uygulamamızın farklı finansal araçlara da erişim sağlayarak daha bütünsel bir hizmet kapsamına kavuşması için çalışıyoruz.”