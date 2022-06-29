Gastronomi ve caz Sarıgerme'de buluştu: Gastro Jazz

Hilton Dalaman, yaz boyunca gastronomi temalı etkinlikler ile dünyadan ve Türkiye'den farklı mutfakları, ustalarıyla gerçekleştiği sohbetler ve atölye çalışmaları ile misafirlerine tanıtıyor.

GastroJazz temalı hafta sonunda konuklar cazın geçmişini ve kültürünü ustalarından dinlerken kökenindeki mutfağın lezzetlerini uzman şeflerin ellerinden tatma fırsatı buldu.

Gastrojazz weekend etkinlikleri kapsamında cazın ustaları tüm hafta sonu yer alan caz konserleri ile misafirlere doyasıya müzik ziyafetleri yaşatırken, Oğul Türkkan ve Şule Başaran gibi uzmanlar gastronomi workshopları ile değerli bilgiler aktardı. Türkiye’de cazın ustaları Ferit Odman, Eylül Ergül, Ozan Musluoğlu, Serdar Barçın, Su İdil ve Tolga Bilgin Jazz Ensemble sahne alırken unutulmaz lezzetler Hilton Dalaman’ın şefi Tamer Özkan tarafından hazırlandı. Muutto’nun kurucusu sıra dışı şef Umut Karakuş da özel bir lezzet ile konuk şef olarak katıldı. Gecenin modaratörlüğünü ise Cem Karakuş üstlendi.

Günümüzde artık herkesin tatile bakış açısı değişti biz de otelcilikte deneyim yaşatmayı ön planda tutuyoruz diyen Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, “misafirlerimize farklı deneyimleri yaşatmak üzere spor, müzik, iyi yaşam ve gastronomi gibi konularda etkinlikler düzenlemeye tüm yaz boyu devam ediyoruz. Hikaye, ritim, ezgi, tat, haz ve cazı birleştirdiğimiz bu haftasonunda yemek, şarap, viski konuştuk, unutulmaz konserler dinledik, eşsiz lezzetler tattık. Bu etkinliğe emeği geçen tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Temmuz ayında da 2 yaka 1 mutfak teması ile Türk – Yunan mutfağına değineceğimiz gastronomi etkinliklerimize devam edeceğiz.’