'Gündemimizde yeni bir proje var, İstanbul’da yer arıyoruz'

Tuna Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, "Gündemimizde yeni bir proje var. Bunun için İstanbul’da yer arayışımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

Tuna Şirketler Grubu, bundan 50 yıl önce ilk şirketi Tuna Çelik ile faaliyetlerine başladı. O yıllarda çelik ofis mobilyaları üreten şirket, daha sonra Tuna Ofis ve Tuna Ev markalarıyla ofis ve ev mobilyası üretimine geçti. 1992 yılında 130 yıllık dünya markası Girsberger ile yüzde 50 ortaklık kurdu. Bugün Tuna Ofis, Türkiye’de ofis mobilyalarında en büyük 3 şirketinden biri. Üretiminin yüzde 80’ini yurt içine yüzde 20’sini de yurt dışına satıyor.

Nilüfer Gözütok Ünal

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Capital Dergisi'nin Nisan 2020 tarihli sayısından

Tuna Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, ihracatta öncelikli ülke ve bölgelerin Benelux bölgesi, Almanya, İngiltere, Fransa, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söylüyor. Bu yıldan itibaren ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirten Tuna, “Bu yıl yüzde 20 olan ihracatı yüzde 40’a çıkarmayı planlıyoruz. Bunu da mevcut ülkelere olan satış hacmimizi artırarak yapacağız” diyor.

Tuna Şirketler Grubu, çatısı altında inşaat ve otelcilik alanında faaliyet gösteren şirketler de bulunuyor. 1980’lerin ortasından itibaren inşaat sektöründe üst orta hedef kitleye yönelik konut ağırlıklı yap sat işleri yürüten grup, son olarak 8 yıl önce de turizm sektörüne giriş kararı aldı. İstanbul Taksim’de Fahrettin Aslan’dan aldığı Taksim Maksim Gazinosu’nun arazisi üzerine bir şehir oteli inşası için 2002 yılında harekete geçen Tuna Şirketler Grubu, inşaatı bu yıl tamamladı ve birkaç ay önce de otelin açılışını gerçekleştirdi.

Sofitel markasıyla işletmeye açılan otelin 100 milyon dolarlık bir yatırım bedeli olduğunu açıklayan Nuri Tuna, “Üst standartlarda akıllı bir bina yaptık. Sofitel dünyanın ilk uluslararası Fransız lüks otel markası. Dünyada 110 ülkede 5 bin civarı otelin operasyonunu yürüten Accor Grubu’nun üst segmentteki 3-4 markasından biri. İlk kez bu marka bizimle Türkiye’ye girmiş oldu. İşletmeyi de Accor Grubu yapıyor" diyor.

Sofitel İstanbul Taksim’de, 169 oda ve 34 ayrı suit olmak üzere toplam 203 oda bulunuyor. Tuna, Fransız yaşam tarzını ve sanatını İstanbul’un en gözde lokasyonlarından Taksim Meydanı’na taşırken, misafirlere kültürel etkinliklerden, gastronomik deneyimlere kadar yepyeni bir cazibe noktası sunduklarını söylüyor.

"Otel tasarımıyla olduğu kadar dekorasyonuyla da öne çıkıyor. Ünlü Türk ressam Devrim Erbil tabloları ile sanatla bütünleşen odalar, Boğaz, Taksim Meydan veya şehir olmak üzere İstanbul’un en ikonik manzaralarına bakıyor” diyor. Zor bir dönemde açılışı gerçekleştirilen otel için yatırımın geri dönüş süresinin ne olacağına gelince… Tuna bu konuda şöyle konuşuyor: “Bir yatırımcı böyle bir projeyi geri dönüş hesabıyla yapsaydı yapmazdı. Eski Maksim Gazinosu’nun olduğu bu bina, aynı zamanda Türkiye’nin ilk güzellik yarışmasının yapıldığı, ilk barının kurulduğu tarihi bir bina. Biz bu binayı bugüne kazandırmak için bu projeyi yaptık, bunun paradan daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz."

"YER ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR"

Nuri Tuna, otel yatırımlarına devam etmeyi planlıyor. Önceliklerinin yine bir şehir oteli olduğunu belirten Tuna, “Gündemimizde yeni bir proje var. Bunun için İstanbul’da yer arayışımız sürüyor” diye konuşuyor.

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