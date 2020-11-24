NG Hotels, 450 milyon TL yatırımla Sapanca’da ikinci otelini açtı

5 yıldızlı NG Sapanca Enjoy, aynı zamanda koronavirüs sürecinde Türkiye’nin ve bölgenin yeni açılan wellness ve doğa oteli olarak literatüre girdi. Turizm sektörüne yepyeni bir hizmet anlayışı kazandıran NG Hotels olarak sektördeki duruşlarını yeni yatırımlarla daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “NG Sapanca Enjoy ile ailemize konforun ve lüksün sınırlarını aşan yeni bir üye kazandırdık. Sapanca muhteşem doğasıyla yurt içinden ve yurt dışından aldığı talebi her geçen gün yukarılara taşıyor. Pandemi dönemiyle birlikte oluşan izolasyon ihtiyacı da bölgeye olan talebi daha da hareketlendirdi. Biz de buradan yola çıkarak planladığımız yatırımı hızlandırdık. NG Sapanca Enjoy’u bölgenin alternatif konseptlere sahip doğayla iç içe ve modern tasarımlı oteli olarak konumlandırdık. Türkiye’nin en lüks ve 7 farklı kalite belgesine sahip otelleri NG Sapanca ve NG Afyon’dan sonra Sapanca’daki 2’inci otelimiz olan NG Sapanca Enjoy ile çocuklu aileler, romantik bir tatil yaşamak isteyen çiftler ve iş dünyası için farklı alternatif arayışlarına aynı anda cevap veriyoruz” diye konuştu.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, NG Hotels’in yeni yatırım planları hakkında şu açıklamada bulundu:

‘’Pandemi döneminde sektörde birçok işletme mevcut otelini bile açamazken NG Hotels olarak 450 milyon TL değerinde bir yatırımı yapmamız gerçekten cesaret işi. NG Hotels misafirlerinin neredeyse yarıya yakını otellerimize yeniden gelmeyi tercih eden misafirlerimiz. Bu yüzden belli bir tecrübemiz ve kapasitemiz var. Yemyeşil ormanlık bir alanda, huzur ve konforun bir arada olduğu ortam sunuyoruz misafirlerimize. İstanbul’un hemen yanı başında NG Sapanca ile birlikte NG Sapanca Enjoy otelimiz de misafirlerimize çok geniş olanaklar ve hizmetler sunuyor. NG Hotels olarak ülkemize ve sahip olduğumuz potansiyele her zaman inanıyoruz. Bu anlayışla işletmelerimiz hayata devam edecek, yatırımlarımız sürecek.’’

5 yıldızlı otel kavramını yeniden tanımlıyor

NG Sapanca Enjoy, Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranları, açık ve kapalı havuzları, çocuklara ve yetişkinlere özel alanları, her türlü toplantı ve etkinliğe ev sahipliği yapan yüksek standartlı toplantı salonlarıyla otel, “Hayat Enjoy’da güzel!” sloganını her detayında yaşatıyor. 270 odaya sahip olan otel, odalarını kendi içinde farklı kategorilere ayırarak da hizmette farklılık yaratıyor.