Ukrayna medyasından Türkiye'ye 'tam not'

Ukrayna medyası Türkiye'nin tatil beldelerindeki Kovid-19 önlemlerine tam not verirken, Türkiye'de tatilde Kovid-19'a yakalanma riskinin Ukrayna'ya nazaran daha az olduğunu belirtti.

15.07.2020 12:12:000
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Ukrayna medyasından Türkiye'ye 'tam not'

Ukrayna haber ajansı UNIAN'ın haberinde, Türkiye'nin Ukrayna vatandaşlarına kapılarını açan ilk turizm destinasyonu olduğu hatırlatıldı.

Haberde, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı kapsamlı önlemler aldığı ve güvenli bir tatil sezonu geçirmek için şartların oluşturulduğu vurgulandı.

Türkiye'nin havalimanları ile tatil beldelerinde aldığı önlemlere değinilen ve Ukrayna'daki pratikleriyle karşılaştırılan haberde, alınan önlemlerin çok başarılı olduğu, Türkiye'de tatilde Kovid-19'a yakalanma riskinin Ukrayna'ya nazaran daha az olduğu ifade edildi.

Ayrıca, bu sezon geçen senelere göre daha az turist olacağı için daha konforlu bir tatil geçirileceğine dikkat çekildi.

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