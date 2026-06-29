"1 yılda 2,5 milyar TL'lik avantaj sağladık"

Vodafone Red, son bir yılda abonelerine sağladığı kullanım verileri ve yeni dönem planlarını paylaştı.

Tuba İlze / [email protected]

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Red müşterilerine son bir yılda yaklaşık 2,5 milyar TL'lik ekonomik avantaj sunduklarını belirterek, dijitalleşmeyi herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, Red abonelerinin dijital hizmetleri yoğun şekilde kullandığına dikkat çekerek, standart faturalı tarifelere kıyasla 3,3 kat daha fazla mobil internet tükettiklerini aylık ortalama veri kullanımının ise 30 GB'ın üzerine çıktığını ifade etti.

Paylaşılan verilere göre Red aboneleri son bir yılda 3,5 milyar GB mobil internet kullandı, 50,5 milyar dakika konuştu ve 1,1 milyar SMS gönderdi. Tarifelerde sunulan sınırsız uygulama avantajı kapsamında toplam 483 milyon GB internet ek ücret ödenmeden kullanıldı. Aynı dönemde kullanıcılar sosyal medyada yaklaşık 21 milyon gün vakit geçirirken, mesajlaşma uygulamalarında 970 milyar mesaj gönderdi. Müzik platformlarında 1,8 milyar şarkı dinlenirken, YouTube'da 13,6 milyon video, dijital içerik platformlarında ise 2,3 milyon bölüm dizi izlendi.

“5G ile bir üst seviyeye taşıyacağız"

Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red'in en güçlü yönlerinden birinin yurt dışı kullanımına yönelik sunduğu ayrıcalıklar olduğunu belirtti. Red müşterilerinin yüzde 61 ile şirketin yurt dışına en sık seyahat eden müşteri grubunu oluşturduğunu ifade eden Şahin, "Her Şey Dahil Pasaport", yurt dışı internet paketleri ve ücretsiz kullanım avantajlarıyla müşterilere önemli kolaylıklar sağladıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Vodafone olarak önceliğimiz, dijitalleşmeyi herkes için kolay ve erişilebilir kılmak. Red’li müşterilerimizin dijital hayata ilgisi her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda biz de onlara yüksek GB ve sınırsız uygulamalar içeren tarifeler sunuyoruz. Bununla birlikte, Vodafone Red sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Sunduğumuz ayrıcalıklarla sadece müşterilerimizin deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik ayrıcalık sağladık. Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımız en büyük farkımız olmayı sürdürüyor. Red’li müşteriler yüzde 61 ile yurt dışına en çok seyahat eden müşteri kitlemiz. Onlara 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport, avantajlı yurt dışı ek paketlerimiz, ücretsiz yurt dışı internet durma özelliği, Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi ile önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Vodafone Red olarak müşterilerimize sunduğumuz sınırsız ayrıcalıklar dünyasını 5G teknolojisiyle bir üst seviyeye taşıyacağız”