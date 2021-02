Pasifik İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ersin Babacan, şirketin faaliyetelerini ve yeni dönem hedeflerini anlattı. Babacan zorlu geçen 2020 yılında önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Merkez Ankara Projesi ile Emlak Konut GYO’nun Türkiye genelindeki tüm aktif satışta olan projeleri arasında ciro ve satış adedi bakımından 2020 yılını şampiyon olarak kapattık” dedi.

Gayrimenkul Sektörü 2020 yılını nasıl geçirdi?

2020 yılına iyi başlayan sektör ocak ve şubat aylarında gerçekleşen satışlar ile 2020 yılından oldukça umutluydu ancak pandemi nedeniyle mart ayından itibaren tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörü de düşüşe geçti ve hatta durma noktasına geldi. Sektör bu tablo karşısında umutsuzluğa kapılırken, haziran ayı itibariyle başlayan normalleşme sürecinde, bu kötü tabloyu ortadan kaldıran adımlar atıldı. Kamu bankaları, konut kredisi faiz oranlarını sıfır evlerde yüzde 0.64'e, ikinci el evlerde ise 0.74'e indirdi. Emlak Konut GYO’da aynı dönemde 2 yıl ödemesiz dönemli “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasını başlattı. Faiz indirim hamlesi ve kampanyalar, gayrimenkul sektörü için 2020'nin dönüm noktası oldu. Hazirandan itibaren kredili satışlar hız kazanınca, aylık rakamlarda tüm zamanların rekorları geldi. 2020 Temmuz ayı Cumhuriyet tarihinin en fazla konut satışının gerçekleştiği ay oldu. Haziranda 190 bin, temmuzda 230 bin ve ağustosta 170 bin konut satıldı. Haziran-ağustos ayları arasındaki indirim sona erince, satışların hızı düşse de; yıllık yaklaşık 1.5 milyon adetlik konut satışı ile tüm zamanların rekor satışı yapıldı. Pandemi sürecinde, tüm ülkeler sınırlarını kapatırken Türkiye yabancı yatırımcılar açısından cazibesini korumaya devam ettirerek, ülke genelinde 2020 yılında yabancılara yaklaşık 40 bin konut satışı gerçekleşti. Pandemi süreci bize yaşanılacak bir evin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu dönemde konut tercihleri yapılırken her türlü ihtiyacın karşılanabileceği sosyal donatı alanlarına sahip; geniş balkonlu, teraslı veya bahçeli, deprem riski olmayan konutlar öncelikli kriterler arasında yer aldı.

Merkez Ankara Projesi olarak 2020 yılının en çok satan projesi oldunuz? Bize projenizden bahseder misiniz? Sizi Farklı kılan neydi?

Pasifik İnşaat vizyonu ile hayata geçirdiğimiz Merkez Ankara Projesi olarak Emlak Konut GYO’nun, Türkiye genelindeki tüm aktif satışta olan projeleri arasında ciro ve satış adedi bakımından 2020 yılının şampiyonu olarak yılı kapatarak çok önemli bir başarıya imza atmaktan gurur duyuyoruz. 1 milyar 684 milyon 182 bin 593 TL değerinde satış hasılatı ve 1121 adet bağımsız bölüm satış adedi ile 2020’yi açık ara lider bitirdik. Merkez Ankara Projesi, gerek lokasyonu ile gerekse mimarisi ve konseptiyle fark yaratan bir proje oldu. Projemiz üç etaptan oluşmaktadır. İlk etabını oluşturan kamu bloklarının teslimini bu yılın 3. çeyreğinde tamamlayacağız ve projemizin ilk etabı bu yıl faaliyete geçmiş olacak. Projemizin ikinci etabını konutlar oluşturmaktadır. Bu etapta 1+1’den 5+1’e kadar değişen büyüklükte, önü açık, her biri balkonlu ya da teraslı; yaşama değer katan ferah ve şık konutlar yer almaktadır. Konut etabımız kendi içerisinde iki etaba ayrılmış olup ilk etabının teslimini bu yılın sonuna doğru tamamlayacağız. Projemizin son etabını oluşturan “yeni nesil ofis parkı” olarak adlandırdığımız ofis etabımız ise; üç farklı bloktan, 1302 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bugüne kadar konutlarımızın %80’nin satışını tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 4 ay önce de gerçekleştirdiğimiz ofis etabımızın lansmanı ile ofislerimizi satışa sunduk. Şu ana kadar ofislerimizin yaklaşık %30’nun satışını tamamladık.

2021 yılı için gayrimenkul sektörüne ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyim?

Gayrimenkul sektörü, 2021 yılına umutlu giriyor. Hem ekonomin genel gidişatı hem de gayrimenkul sektöründeki gelişmeler açısından iyi ve verimli bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu yıl stoklarını tüketen konut geliştiricileri, yeni yatırımlar için rafa kaldırdıkları projelerini teker teker raftan indirecek. Çünkü 2020 yılında koronavirüs nedeniyle yeni yatırımlara başlanamamış, projelerin çoğu beklemeye alınmıştı. 2021 yılıyla birlikte artık koronavirüs döneminde önemi anlaşılan balkonlu, bahçeli ve teraslı evler öne çıkacak. 2021 yılının sektör açısından en önemli noktası ise konut fiyatları olacak. Bu dönemde konut fiyatlarında artan maliyetlerden dolayı ciddi artışlar yaşanacak. 2020 yılında konut kredisi faiz oranlarının tarihi seviyelere inmesi ve düzenlenen kampanyalar sayesinde konut stokları büyük ölçüde eridi. Önümüzdeki dönemde nitelikli konut talebine cevap verebilmek için yeni inşaatların yapılması gerekecek. Yeni binalar, maliyet artışlarından etkilenerek inşa edileceğinden bu durum konut fiyatlarına da yansıtılacak. Sektörde yaşanan 2019 yılındaki durgunluk ve 2020 yılındaki pandemi nedeniyle, yaklaşık 2 yıldır maliyetlerde yaşanan artışlar fiyatlara yansıtılamadığından, 2021 yılı projelerinin daha yüksek fiyatlarla satışa çıkacağını tahmin ediyoruz. Gayrimenkule özellikle konuta yatırım yapmak için en doğru zamanın bu günler olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Maliyetler henüz fiyatlara yansıtılmadan, yatırımcıların doğru bir şekilde proje tercihlerini yaparak yatırımlarını yapması kendilerine büyük kazanç sağlayacaktır. 2021 yılındaki bir diğer beklentimiz ise ticari gayrimenkul kredilerinin de konut kredilerinde olduğu gibi faiz oranlarının düşürülmesi yönünde adımların atılması olacaktır. Kamu bankaları öncülüğünde, ticari gayrimenkul kredi faiz oranlarının düşürülmesi gayrimenkul sektörüne yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu noktada biz de elimizi taşın altına koyarak, Merkez Ankara Projemizden ofis satın almak isteyen müşterilerimize banka kredisi olmadan Emlak Konut bünyesinde %0.99 kredi oranı ve 96 aya kadar vade seçenekleri sunuyoruz.

Pasifik İnşaat olarak 2021 yılı hedefleriniz nelerdir?

Pasifik İnşaat olarak, bu yılın ikinci yarısında yeni projemizin lansmanını yapmak için çalışmalarımıza hız verdik. Ankara’nın en değerli bölgelerinden biri olan Dikmen bölgesinde 1883 adet bağımsız bölüm ve 1+0’dan 6+2’ye kadar farklı tip ve konseptte konutlardan oluşan Next Level markasının devamı niteliğinde olan Next Level Yıldız ve Next Level Vadi Projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Genç ve dinamik ekibimizle bir yandan da yeni projeler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sektörde kalıcı olarak güven inşa etmek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, marka ve yatırım değeri yüksek nitelikli projeler üreterek sektörümüze ve ekonomimize maksimum düzeyde katkı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin simge binalarına imza atmaya hazırlanıyoruz.