"3 bin 500 kadına gelir sağlayan bir satış ağı kurduk"

Vorwerk Türkiye ve Thermomix Türkiye Genel Müdürü Gül Kayadeniz, doğrudan satış modelinin Türkiye’de binlerce kadının hayatını değiştirdiğini söylüyor. 81 ilde faaliyet gösteren Thermomix’in satış ağında bugün 3.500 satış danışmanı bulunuyor ve bunların büyük bölümü kadınlardan oluşuyor.

Alman Vorwerk Holding’in markalarından Thermomix, Türkiye’de doğrudan satış modeliyle büyümeye devam ediyor. Şirketin Türkiye yapılanması 2017 yılında kuruldu. O tarihten bu yana şirketin satış ağı 3.500 kişiye ulaşırken hedef yıl sonuna kadar bu sayıyı 4.500’e çıkarmak.

Vorwerk Türkiye ve Thermomix Türkiye Genel Müdürü Gül Kayadeniz, doğrudan satış modelinin yalnızca bir ticaret modeli olmadığını, aynı zamanda kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen bir sistem olduğunu söylüyor. Kayadeniz, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Thermomix Türkiye’de doğrudan satış ağı kaç kişiye ulaştı?

Türkiye’de şu anda yaklaşık 3.500 satış danışmanımız var. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu 4.500’e çıkarmak. En önemli tarafı şu: bu satış danışmanlarının yaklaşık yüzde 95’i kadınlardan oluşuyor. Ofis tarafında da kadın çalışan oranımız oldukça yüksek. Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 70’i kadın.

Doğrudan satış modeli kadınların hayatını nasıl değiştiriyor?

Aslında en önemli tarafı burası. Birçok kadın için bu iş küçük bir ek gelir olarak başlıyor ama zamanla çok daha büyük bir dönüşüme yol açabiliyor. Sahada gördüğümüz çok fazla hikaye var. Hiç iş hayatına girmemiş, iki çocuk annesi bir kadın bu işe başlayabiliyor. Bir süre sonra ev ekonomisine katkı sağlamaya başlıyor. Önce küçük şeyler değişiyor; evde yeni bir eşya alınıyor, çocukların eğitim masrafları karşılanıyor. Zamanla ailelerin bakış açısı da değişiyor. Başlangıçta destek görmeyen kadınların birkaç ay sonra ailelerinden çok daha fazla destek aldığını görüyoruz.

Türkiye’de doğrudan satış sektörünün büyüklüğü ne durumda?

Türkiye’de doğrudan satış sektöründe yaklaşık 2 milyon kişi çalışıyor. Bunun yüzde 77’si kadınlardan oluşuyor. Aslında sektörü kadınların sırtladığını söyleyebiliriz. Birçok kişi için ek gelir, bazıları için ise tam zamanlı bir meslek haline geliyor.

Thermomix’in satış modeli nasıl çalışıyor?

Thermomix mağazalarda satılan bir ürün değil. Herhangi bir e-ticaret sitesinde de bulamazsınız. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğrudan satış modeliyle satılıyor. Satış danışmanları ürün tanıtımlarını genellikle evlerde, arkadaş çevresinde veya küçük toplantılarda yapıyor. Bir demo yapıyoruz ve genelde potansiyel müşteriden yaklaşık bir buçuk saat istiyoruz. O sürede yemek yapıyoruz ve ürünün nasıl çalıştığını gösteriyoruz. Bu deneyim çoğu zaman satışa dönüşüyor.

Satış danışmanları nasıl gelir elde ediyor?

Satış danışmanları sattıkları ürün üzerinden komisyon kazanıyor. Her satıştan yaklaşık yüzde 10 gelir elde ediliyor. Satış sayısı arttıkça bonus ve ödül sistemleri de devreye giriyor. Kazanç tamamen satış performansına bağlı. Bazıları aylık 10 bin lira civarında kazanırken bazı satış danışmanları çok daha yüksek gelirler elde edebiliyor.

Bu işi yapmak isteyenler için bir yatırım gerekiyor mu?

Hayır. En önemli avantajlardan biri bu. Bu işi yapmak isteyen kişiler için herhangi bir başlangıç yatırımı yok. Eğitimleri biz veriyoruz. Ürünü tanıtmayı ve satış sürecini anlatıyoruz. Hiç satış yapamazsa ya da vazgeçerse de herhangi bir bağlayıcılık yok.

Thermomix Türkiye ne zamandan beri faaliyet gösteriyor?

Thermomix Türkiye 2017 yılında kuruldu. Ben de o yıl pazarlama direktörü olarak başladım. Kısa süre önce de genel müdürlük görevini devraldım. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteriyoruz.

En güçlü olduğunuz şehirler hangileri?

Birinci sırada İstanbul var. Onu Konya ve Kayseri takip ediyor. Türkiye’de yemek kültürü çok güçlü. İnsanlar bir araya geldiğinde genellikle yemek etrafında buluşuyor. Bu da mutfak teknolojilerine ilgiyi artırıyor.

Türkiye’de satış performansı nasıl?

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 33.500 adet Thermomix sattık. Bu yıl hedefimiz 50 bin adet satış. 2025 yılında Türkiye operasyonunun cirosu ise 39 milyon Euro oldu.

Türkiye global pazarda kaçıncı sırada?

Geçen yıl Türkiye 10’uncu sıradaydı. Bu yıl hedefimiz ilk 6’ya girmek. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar ve büyüme potansiyeli yüksek.

Thermomix nasıl bir ürün?

Thermomix aslında bir akıllı mutfak robotu. Tek bir cihaz ama yaklaşık 20 farklı mutfak cihazının yaptığı işi yapabiliyor. Cihazın içinde Cookidoo adını verdiğimiz bir tarif platformu var. Türkçe yaklaşık 1500 tarif, dünya genelinde 100 binden fazla tarif bulunuyor.

Ürün nerede üretiliyor?

Ürün Almanya’da üretiliyor ve tüm dünyaya oradan gönderiliyor. Ama tariflerin önemli bir kısmını yerel ekipler hazırlıyor. Türkiye’de de pazarlama departmanımızda çalışan profesyonel şefler var.

Kullanıcı davranışlarını ölçebiliyor musunuz?

Cookidoo platformu sayesinde bazı verileri görebiliyoruz. Örneğin hangi tariflerin daha çok pişirildiğini veya cihazın ne kadar kullanıldığını analiz edebiliyoruz. Bir cihazın kullanılmadığını görürsek satış danışmanlarımız müşteriye destek olmak için tekrar iletişime geçebiliyor.

Doğrudan satış modeli neden hala önemli?

Bu ürün biraz deneyim gerektiriyor. İnsanlar dokunmak, görmek ve denemek istiyor. Bu yüzden birebir deneyim çok önemli. Ama doğrudan satışın bir başka önemli tarafı da şu: kadınlara hayal kurma fırsatı veriyor. Bazıları için bu sadece ek gelir. Ama bazıları için çocuklarının eğitimini finanse etmek, ev almak ya da kendi işini kurmak anlamına geliyor. Ben bu yüzden satış danışmanlarımızı “ateş böcekleri” gibi görüyorum. Tek tek küçük bir ışık gibi görünseler de bir araya geldiklerinde çok büyük bir aydınlık oluşturuyorlar.