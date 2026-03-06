"Enerjide Dönüşüm ve Stratejik Gelişim Programı" ilk mezunlarını verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye tarafından enerji sektöründeki dönüşümü desteklemek ve nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak amacıyla ODTÜ iş birliğiyle başlatılan sertifika programı ilk mezunlarını verdi.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Ankara'da düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen ve toplam 32 saat süren program kapsamındaki eğitimler, ODTÜ'nün alanında uzman akademisyenleri ile SOCAR Türkiye'nin deneyimli yöneticileri tarafından verildi.

Enerji dönüşümü, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde tasarlanan program, kamu sektöründe görev yapan ve bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere yönelik geliştirildi. Katılımcılara, yapay zeka, veri yönetimi, enerji güvenliği, yeşil finans, karbon yönetimi ve değişim liderliği gibi başlıklarda güncel, bütüncül ve disiplinler arası bir perspektif kazandırılması hedeflendi.

Elchin Ibadov, üniversite ve sanayi iş birliğinin yenilikçi bir örneğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu program, Türkiye'de özel sektör tarafından kamu çalışanlarına yönelik hazırlanan enerji odaklı ilk sertifika programı olma özelliği taşıyor. Enerjide Dönüşüm ve Stratejik Gelişim Sertifika Programı ile kurduğumuz iş birliği modelini bir başlangıç olarak görüyoruz. Programımızı yeni içeriklerle, güncellenmiş modüllerle ve daha geniş katılımcı gruplarıyla devam ettirme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise Ibadov'un akademi ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlenmesine verdiği önem ve bu programa sağladığı güçlü desteğin bu çalışmanın ortaya çıkmasında belirleyici olduğunu kaydederek, "ODTÜ olarak biz de enerji dönüşümünü üniversitemizin stratejik öncelikleri arasında görüyoruz. Üniversitemizde enerji alanındaki çalışmalar, Elektrik-Elektronik, Makine, Kimya ve Çevre Mühendisliği başta olmak üzere birçok bölümün katkısıyla disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmektedir. Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji depolama sistemleri, hidrojen teknolojileri, akıllı şebekeler, enerji verimliliği ve karbon azaltımı gibi alanlarda önemli araştırmalar gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite ile özel sektörün bilgi birikimini aynı çatı altında buluşturan program, enerji sektörünün hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayabilecek yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor. SOCAR Türkiye, insan kaynağına yapılan yatırımın sektörün ve ülkenin enerji geleceğine yapılan yatırım olduğu anlayışıyla, benzer gelişim programlarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor.