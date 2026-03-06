Alarko’dan kadın girişimcilere hibe desteği

Alarko Holding’in Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü Girişim Öncüleri Programı üçüncü yılını tamamladı. Program kapsamında seçilen kadın girişimcilere hibe desteği verildi.

Nilüfer Gözütok / [email protected]

Kadınların ekonomik hayata katılımını ve yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan programın hibe etabında, iş ve sivil toplum dünyasından oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda farklı alanlarda faaliyet gösteren 25 girişim öne çıktı. Bu girişimlerin 20’sine Alarko Holding, yenilikçi tarım alanında faaliyet gösteren 5 girişime ise Alarko Tarım Grubu tarafından destek sağlandı.

Hibe alan girişimler arasında mikrobiyal gübre, alg tabanlı atık teknolojileri, dijital arıcılık, yeni nesil tarım, aromatik kozmetik, fonksiyonel gıda, çağdaş zanaat, gıda atıklarından biyoplastik üretimi, yerel ürünler, evcil hayvanlara yönelik gıda çözümleri, giyilebilir biyomedikal cihazlar, çocuk gelişimi, ekoturizm, tarım makineleri ve sürdürülebilir mobilya gibi farklı alanlarda geliştirilen iş modelleri yer aldı.

Program kapsamında düzenlenen ödül töreni Alarko Holding Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Alarko Holding yöneticileri, proje paydaşları ve daha önce programdan hibe alan girişimciler katıldı.

“Alarko olarak girişimci kadınların ortaya koyduğu değerin ölçeğini büyüten bir çarpan etkisi yaratıyoruz”

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız, kadınların karar alma mekanizmalarında ve liderlik rollerinde daha görünür olduğu ülkelerde kalkınma performansının daha yüksek olduğunu belirtti.

Yıldız, “Kadınların karar alma mekanizmalarında ve liderlik rollerinde daha görünür olduğu ülkelerde kalkınma performansının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Kadınların eğitime, iş gücüne ve girişimciliğe eşit katılımı, ekonomileri daha sürdürülebilir ve risklere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Girişimci kadınlar ise inovasyonu besliyor, toplumların dönüşümünü hızlandırıyor, sosyal adalet ve kapsayıcı büyümeyi mümkün kılıyor. Biz de Alarko olarak girişimci kadınların ortaya koyduğu değerin ölçeğini büyüten bir çarpan etkisi yaratıyoruz” dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise programın kadın girişimcilerin dijital dünyada güçlenmesini ve girişimcilik ekosisteminde daha görünür hale gelmesini desteklediğini söyledi.

Caldu, “Girişim Öncüleri Programı girişimci kadınların dijital dünyada güçlenmesini, görünür olmasını ve kendi ekonomik hikâyelerini yazmasını hedefleyen bütüncül bir dönüşüm yolculuğu. Kadınların iş gücüne katılımı ve girişimcilik ekosistemindeki temsili; doğru eğitim, doğru finansman ve güçlü iş birlikleriyle sürdürülebilir hâle geliyor. Alarko ile yürüttüğümüz Girişim Öncüleri Programı, kadınların yalnızca geleneksel üretimde değil, teknolojide, yazılımda, yapay zekâda, sürdürülebilirlikte ve sosyal inovasyonda da güçlü ve dönüştürücü oyuncular olduğunu açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Üç yılda 4 bin katılımcı

Program kapsamında son üç yılda Türkiye’nin 81 ilinden 4 binden fazla kadın girişimci eğitim programlarına katıldı, 40 girişime hibe desteği verildi. Eğitim içerikleri arasında yapay zekâ destekli dijital pazarlama, tasarım odaklı düşünme, marka kimliği oluşturma, e-ihracat ve finansal yönetim gibi başlıklar yer aldı.

Katılımcıların gelir artışı, istihdam yaratma kapasitesi, dijital yetkinlik kazanımı ve girişimcilik ekosistemindeki konumlanmaları gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirmeler, projeye yapılan her bir birimlik yatırımın 3,53 birim sosyal değer ürettiğini ortaya koydu.

Program kapsamında hibe almaya hak kazanan girişimler arasında alg tabanlı atık su teknolojileri geliştiren AlgBio, IoT destekli tarım sistemleri üzerinde çalışan Rhodark, bitkisel protein üretimi yapan Koolseed, zeytin çekirdeği atıklarından biyoplastik üreten Biolive, sürdürülebilir arıcılık çözümleri geliştiren Beetech ve mikrobiyal gübre üretimi yapan Cherry Mic gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimler yer alıyor.