Toplam yatırım bedeli 450 milyon TL olan yeni tesis faaliyete geçtiğinde Lila Group, aynı kampüsteki Avrupa’nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olacak.

Dünyanın 78 ülkesine ihracat yapan Lila Group, artan ihracat hacmi ve Türkiye’nin sektördeki büyüme potansiyeli karşısında üretim kapasitesini artırma kararı aldı. Şirket, Çorlu’da bulunan mevcut üretim tesisi ile aynı kampüste, 50 bin metrekare alan üzerine 450 milyon TL yatırım ile yeni bir üretim tesisi daha kuruyor.

Alp Öğücü: “Sektörde son yılların, tek kampüs içindeki en büyük entegre tesis yatırımını hayata geçiriyoruz”

Artan ihracat hacmiyle birlikte Türkiye’nin sektördeki büyüme potansiyeli ve sürekli artan nüfusuna karşılık üretim kapasitelerini artırma kararı aldıklarını belirten Lila Group CEO’su Alp Öğücü şöyle konuştu: “Çorlu’da şu anda tek çatı altında Doğu Avrupa, Türkiye Kafkaslar, MENA bölgesinde en büyük entegre üretim tesisi olarak faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, yeni tesisimizin faaliyete geçmesi ile birlikte aynı kampüs içinde Avrupa’nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olma özelliği kazanacak. Hem ülkemize hem sektörümüze katacağımız değeri düşündüğümüz zaman heyecanımız ve gururumuz daha da artıyor.”

Yeni tesis 2020 ilk çeyreğinde faaliyete geçecek

Öğücü sözlerine şöyle devam etti: “Tesisimizin 2020 ilk çeyreğinde faaliyete geçmesiyle mevcut bobin kâğıt üretim kapasitemizi %50 artırarak yılda toplam 220 bin ton kapasiteye, konverting yani markalı ürün kapasitemizi ise yılda 100 bin tondan 120 bin ton kapasiteye ulaştıracağız. Bununla birlikte çalışan sayımızı da %35 artıracağız. Şu anda 78 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını daha da artırarak pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz.”

Yıllık 4 bin hanenin tükettiği enerji miktarı kadar tasarruf sağlanacak

Yeni tesis yatırımı ile birlikte mevcut tesiste yapılacak teknolojik güncellemelerin enerji tasarrufu da sağlayacağına dikkat çeken Öğücü: “Yeni tesisimizin makineleri son teknoloji ile donatılmış makineler. Yeni üretim hattımıza göre şu anda kullanmakta olduğumuz makinelerimizi de teknolojik olarak güncelliyoruz. Tüm bu güncelleme çalışmaları ile birlikte enerji tüketiminde toplamda %15 tasarruf sağlayacağız. Bu da yılda yaklaşık 1.500.000 dolarlık enerji tasarrufu anlamına geliyor. Yani 4.000 hanenin tükettiği kadar enerjinin sürekli olarak kazanılması ve bu sayede enerji santralimiz aracılığı ile sisteme sunulacak. Enerji alanında da ülke olarak dışa bağımlı olduğumuzu göz önünde bulundurduğumuzda ülkemiz ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği adına ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yeni tesis, dünyadaki örnekleri ile karşılaştırıldığında birçok ‘ilk’e imza atıyor

Grubun çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetleri doğrultusunda dizayn edilen yeni tesis pek çok ilki de içinde barındıracak. ‘ReTurne’ adı verilen bir ekipman Türkiye’de ilk defa bir kâğıt üretim makinasında kullanılacak olup, makineye konulacak olan bir türbin vasıtası ile üretimde kullanılacak suyun enerjisinden faydalanılarak ton başına tüketilen toplam elektrikte ‘Visco Nip’ ile de ürünü kurutmak için gerekli olan enerjide tasarruf sağlanacak. Öte yandan ‘ReDry’ sistemi sayesinde de konvansiyonel sistemlerde taze buhar tüketilerek yapılan işlem prosesten çıkan egzoz havası ile gerçekleştirilecek ve bu sayede ton kâğıt başına tüketilen buharda tasarruf sağlanacak. Ayrıca bu sistem sayesinde atmosfere atık olarak ısı verilmiyor ve bu ısı enerjisi proseste tekrar kullanıldığı için çevre dostu bir sistem olarak kabul ediliyor. Tesiste aynı zamanda atık ısı ve yağmur suyu geri kazanımı gibi sistemler de devrede olacak. Tüm bu doğa dostu sistemler sayesinde yılda toplamda %15 oranında kaynak kullanımında tasarruf sağlanacak.

Lila Group’un finansal tabloları ve gelecek dönem hedefleri hakkında da bilgiler paylaşan Alp Öğücü: “Grup olarak bugün sektörümüzde ilk 3 arasında yer alıyoruz. 2018 yılını yaklaşık 900 milyon TL ciro ve %30 büyüme ile kapattık. İlk 9 aylık dönemi oldukça verimli geçirdik ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda yaklaşık %30 bir büyüme sağladık. Bugün 900 kişiye istihdam sağlayan grubumuzun, 2019 yılında %30 büyüme hedefimiz bulunuyor. Bu hedefe de yeni yatırımımız motivasyonu ile ulaşacağımıza inancımız tam.”

Dördüncü tesis yatırımının da alta yapı çalışanlarının hazır olduğunu belirten Öğücü, hedefleri doğrultusunda bu tesisi de en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi. Öğücü orta vadeli hedefleri arasında ise 2023 yılında Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer almanın ve hızlı tüketim sektöründe (gıda dışı alanda) faaliyet gösteren ilk 5 Türk firmasından biri olmak olduğunu belirtti.

Her ay 40 milyon tüketici, Lila Group’un Çorlu’da ürettiği ürünleri kullanacak

Bobin satışında yakın coğrafyada lider konumda olduklarını vurgulayan Öğücü, grubun ihracat hacmi ile ilgili de bilgiler aktardı. Öğücü: “Dünyada 78 ülkeye yaptığımız ihracat ile 2018 yılında 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bugün üretimimizin %65’ini ihraç ediyor, %35’ini yurtiçi pazarda tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Hammadde açısından tamamen dışa bağımlı olduğumuz sektörümüzde ihracatımızın ithalatımızdan fazla olması bizim için gurur kaynağı. 2019 yılında da benzer düzeyde hedefimiz var. Fakat yeni yatırımlarımızın devreye girmesiyle ihracat rakamımızın yılda 180 milyon dolar seviyelerine ulaşmasını hedefliyoruz. Yunanistan, Bulgaristan ve balkan ülkeleri ile İsrail’in temizlik kâğıdı ihtiyacının %20’sini Lila olarak karşılıyoruz. Bugün en azından şöyle söyleyebiliriz: Her ay 20 milyon kadar tüketici Lila Group’un Çorlu’da ürettiği ürünleri tüketiyor. Bugün Çorlu’da ürettiğimiz ürünlerimizin dünyanın 78 ülkesine yani ortalama dünyanın 1/3’üne ihraç etmek bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Yeni yatırımlarla beraber 40 milyon tüketiciyi ürünlerimiz (yarı mamul/mamul) buluşturmayı hedefliyoruz.



