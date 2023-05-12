Abdi İbrahim’den sosyal girişimcilere bir ‘Doz’ destek

Abdi İbrahim’in, sağlık sektöründe yenilikçi çözümler geliştiren etki odaklı girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sağlıkta Sosyal İnovasyon Programı Doz’un erken aşama finalinde kazanan Quop Health oldu. Jüri Özel Ödülü’ne ise Mumurgan ekibi layık görüldü.

Türk ilaç sektörünün liderlerinden Abdi İbrahim, köklü ve yenilikçi yapısının getirdiği etki gücüyle toplumsal yatırım programlarına imza atmaya devam ediyor. Abdi İbrahim’in Impact Hub İstanbul ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği Sağlıkta Sosyal İnovasyon Programı Doz’un erken aşama finali, Abdi İbrahim Tower’da hibrit olarak gerçekleşti.

Kazanan girişim: Quop Health

Odak alanları arasında, halk sağlığı ve bilinçlendirme, sağlık ve ilaç alanında Ar-Ge, dezavantajlı bölgelerin ve grupların sağlık hizmetlerine erişimi ve sürdürülebilirlik çözümleri gibi başlıkların yer aldığı Doz projesinde, erken aşama başvurularına yoğun ilgi gösterildi. Jüri tarafından seçilen Leoxygen, Mumurgan, Quop Health ve Sens Infect girişimleri, 4 aylık bir kuluçka döneminden geçerek final gününe hazırlandılar. Final gününde jüri karşısında sunumlarını yapan sosyal girişimcilerden Quop Health, 100.000 TL’lik Tohum Destek Ödülü’nün sahibi oldu. Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Mumurgan girişimine ise ürün geliştirme desteği verilecek.

Tohum Destek Ödülü’nü alan Quop Health, Tip 1 diyabetli çocukları tedaviye motive ederken aile ve hekimler için uzaktan tedavi yöntemi sunan akıllı ve kompakt insülin kiti geliştiriyor.

Jüri Özel Ödülü’ne hak kazanan Mumurgan ise yanık tedavisinde kullanılan yeni nesil bir organik merhem geliştiriyor.

“Sağlık sektöründe sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz”

Final etkinliğinde konuşma yapan Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, Doz programına ilişkin olarak; “111 yıldır hayatı iyileştirme tutkusuyla hareket eden bir şirketiz ve sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızı HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde atıyoruz. HEAL2030, tüm global iyi örneklerde olduğu gibi ESG yani çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarından oluşuyor. Stratejimiz doğrultusunda ‘Sosyal’ çatısı altında kurguladığımız toplumsal yatırım programlarımızdan Sağlıkta Sosyal İnovasyon başlığı ise bizim için çok özel bir konuma sahip. Doz programımız ile sağlık alanında sosyal fayda odaklı fikirleri bulunan girişimcilerle tanışma ve onları destekleme imkânı buluyoruz. Erken Aşama kategorisinin kazananı Quop Health ve Jüri Özel Ödülü’nü alan Mumurgan girişimlerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Finale kalan 4 değerli girişimin de sağlık sektörüne katma değerli hizmetler sunacağına inanıyorum” dedi.

Abdi İbrahim’den erken ve ileri aşama destek

Sağlıkta Sosyal İnovasyon Programı: Doz, sağlık sektörüne yönelik yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri erken aşama ve ileri aşama olmak üzere iki kategoride destekliyor. “Erken Aşama” kategorisinde, girişimcilik yolculuğunun başlarında olan ekiplere yönelik koçluk, özelleştirilmiş eğitimler, iş geliştirme atölyeleri, mentorluk desteği ve Tohum Destek Ödülü sunuluyor.

Değerlendirme süreci devam eden “İleri Aşama” kategorisi ise sürdürülebilir/döngüsel ambalaj, su ve enerji verimliliği ile önleyici tıp alanlarında; Abdi İbrahim’in stratejik inovasyon ihtiyaçlarıyla örtüşen, pazarda doğrulanmış ürün/servisi bulunan, ölçeklenme aşamasındaki girişimcilere yönelik bir iş birliği geliştirme programı olarak tasarlandı.

Bunların dış��nda “Bir Doz Etkinlik” serisiyle de sağlık alanında sosyal inovasyona merak duyan, daha iyi bir ekosistem için etkisini büyütmek isteyen bireylere yönelik içerikler sunuluyor.



