Akıllı telefon pazarı bir ekosisteme dönüştü

Bu zamana kadar pazara 20 milyon doları aşkın yatırım yapan şirket yüzde 35 artırdığı üretim kapasitesiyle pazarda hızlı büyüme hedefinde.

Özlem Aydın Ayvacı / Capital - ÖZEL

Türkiye’de akıllı telefon pazarı bir ekosistem pazarına dönüşmüş durumda. Markaların sadece telefon değil, kaliteli ve yenilikçi kulaklık, tablet ve diğer ürünleri de müşteriye sunabilmeleri önemli. 2022 ilk 3 çeyreğinde IDC verilerine göre pazarın yüzde 68,5’ini 3 marka domine etti. Türkiye pazarına son 5 yılda giren pek çok marka da bu gelişen pazardan önemli pay aldı. Bu markalardan biri olan vivo’nun Türkiye pazarlama ve e-ticaret genel müdür yardımcısı Ertan Şensoy, “Türkiye’de 20 milyon dolar yatırım yaparak Gebze’deki 2 üretim bandıyla hayata geçirdiğimiz üretim tesisimizin kapasitesini artırdık. 2022 sonunda 3’üncü üretim bandını devreye aldık. 5 milyon adet olan kapasitemizi yüzde 35 artırdık. Türkiye pazarına yatırıma devam edeceğiz” diyor. Türkiye akıllı telefon pazarının hızlı büyüyen oyuncularından Vivo’nun Türkiye pazarlama ve e-ticaret genel müdür yardımcısı Ertan Şensoy, sorularımızı şöyle yanıtladı:

• Vivo dünyada şu an nasıl bir konumda yer alıyor? Vivo’yu tanıyabilir miyiz?

Dünyanın lider teknoloji şirketi vivo, insanlarla dijital dünya arasında bir köprü kurma hedefliyor. “Humanistic joy” marka felsefesiyle odağımıza insanı alarak tüm çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Müşterilerimizin ilgi ve beklentileri çerçevesinde yaratıcılığı ön planda tutarak, inovasyona sürekli yatırım yaparak, kullanıcılarımıza daha kullanışlı bir mobil yaşam sunmak ve yaşamlarında daha fazla mutlu anın yer almasını sağlamak için de akıllı mobil cihazlar geliştiriyoruz. vivo markasının özünde tasarım, onun da temelinde üstün kaliteli, inovatif, şık tasarıma sahip, en insan odaklı akıllı telefonları yaratma arzumuz bulunuyor.

• Türk tüketiciler akıllı telefondan neler bekliyor?

Yaşanan ekonomik zorluklar, akıllı telefonlardan beklentileri şekillendiriyor. İçinden geçtiğimiz koşullar ve şartlar nedeniyle 2023 yılında da ülkemizde kullanıcıların tercihi kuşkusuz uzun ömürlü ve üstün kaliteli cihazlar olacak. İnsanlar kendi içeriklerini üretip paylaşmak için; açık havada zaman geçirmeye, seyahat edip doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarmaya gelecek yıl da devam edecekler. Herkesin içerik üreticisi olduğu bir çağda, kullanıcıların en büyük beklentisi akıllı telefonların gelişmiş videografi teknolojisi sunması. Ayrıca tüketicilerin bu teknolojinin kullanımının kolay olmasını ve günden güne daha da karmaşık hale gelen çerçeveleme, kamera hareketi, film müzikleri gibi kullanıcı ihtiyaçlarını da karşılamasını beklediklerini gözlemliyoruz. Son olarak kullanıcılar günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlarını tarzlarını tamamlayan bir aksesuar olarak tanımlıyorlar. Bu sebeple akıllı telefonlarının tasarımları da Türk kullanıcılar için çok önemli Günümüzde şık ve kullanışlı tasarıma sahip akıllı telefonlar tüketicilerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

• Türkiye’de yatırım planlarınız nasıl ilerliyor?

vivo olarak insanlara daha kullanışlı bir mobil ve dijital yaşam sunmak için 60’ın üzerinde pazarda 400 milyonu aşkın kullanıcımıza kaliteli ve güvenilir ürünler sunuyoruz. Yeni teknolojilere yoğun ilgi gösteren, gelişmeleri takip eden, dinamik ve rekabetçi bir pazara sahip olan Türkiye, bu pazarlar arasında vivo için ayrı bir yere ve öneme sahip. Aynı zamanda bizim gibi global akıllı telefon üreticileri için çok farklı ekonomik ve sosyokültürel gruplardan kullanıcıları bünyesinde barındırıyor. Türkiye akıllı telefon pazarından çok umutluyuz ve bu pazara yönelik tüm yatırımlarımızı uzun vadeli planlıyoruz. 2021 yılında toplam 20 milyon dolarlık yatırımla Gebze’de 2 üretim bandına sahip vivo Türkiye üretim tesisini açmıştık. Y serisi cihazlarımızın üretildiği tesisin yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesini, artan talep doğrultusunda Aralık 2022’de üçüncü üretim bandını devreye alarak artırdık. 19 Aralık’ta açılan yeni üretim bandı ile üretim kapasitemiz yüzde 35 oranında arttı ve 90 yeni istihdam sağlandı. Önümüzdeki dönemde Türk kullanıcılarını üstün kalite ve teknolojiye sahip cihazlarla buluşturmak ve ürün portföyümüzü daha da genişletmek için çalışma ve yatırımlarımıza devam edeceğiz.

• 2023 hedeflerinizden bahseder misiniz?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanıcıları gelecekte de üstün kalite ve teknolojiye sahip cihazlarla buluşturmak en büyük hedefimiz. 2023 yılında tüketicilere ürünlerimizi daha geniş yelpazede, farklı beklentileri karşılayacak şekilde sunmaya devam etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda amiral gemisi ürünlerimizi de Türkiye’ye getirmek için çalışıyoruz. Türkiye pazarında şu anda cep telefonu ve kulaklık modellerimiz ile yer alırken, gelecek yıl sürpriz ürünleri getirmeyi de tartışıyoruz. Genişleyen ürün portföyümüzle birlikte Türkiye’de pazar payımızı artırmaya yönelik çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz.

• Vivo Ar-Ge’ye cironun ne kadarını ayırıyor? Vivo’nun teknik anlamda en öne çıkan özelliği nedir? Rakiplere göre üstün yanlarınız neler?

vivo olarak sektöre yenilikleri katabilmek adına AR-GE yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Bizim için inovasyon; sürekliliği olan bir çaba ve eylem, yani aslında evrim demek. Shenzhen, Pekin, Şanghay, Tokyo, San Diego ve Taipei’nin de aralarında bulunduğu 10 Ar-Ge merkezimizde 6G, yapay zekâ, endüstriyel tasarım ve fotoğrafçılığın da aralarında bulunduğu alanlarda en ileri teknoloji kullanıcı teknolojilerini geliştirmek için çalışıyoruz. vivo AR-GE merkezlerinde çalışanların yüzde 80'ini inovasyon ve yeni teknolojiler çalışanları oluşturuyor. 32.000 kez düşme, 6.000 kez şarj kablosu takıp çıkarma, ekstrem sıcaklıklarda çalışma testi gibi sıkı kalite kontrol testlerinden geçen V25 5G, üstün kalite anlayışımızın ispatı. Ekran altı ilk parmak izi okuyucudan açılıp kapanan kameraya, dünyanın en ince akıllı telefonundan renk değiştirebilen tasarıma kadar bugüne kadar sektöre kazandırdığımız birçok yenilik de markamızın inovasyon ruhunu anlatıyor. Hem tavsiye skorları hem de vivo’nun 2021 yılı itibariyle dünyanın en çok satan 5 markasından biri olma başarısı, vivo kullanıcılarının kendilerinden ilham alınarak geliştirilen ürünleri kullanmaktan çok memnun olduğunu gösteriyor. IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre de Türkiye’de Android telefonlar arasında en çok tavsiye edilen marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle kullanıcılarımızın hayatlarını daha da güzelleştirmek, onların daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.

• Akıllı telefon pazarında global trendler nasıl ilerliyor? Gelecekte öne çıkacak özellikler neler olacak?

Akıllı telefon pazarında 2030’a kadar devrim niteliğinde sayabileceğimiz yeniliklerin olması bekleniyor. Üzerinde hiçbir giriş ya da tuş olmayan, sadece ekran oluşan akıllı telefonlardan geliştirilmiş yeteneklere sahip yapay zekâ tabanlı telefonlara kadar, tasarım ve kullanımı tamamen değiştirebilecek yenilikler tartışılıyor. Deloitte 2023 akıllı telefon pazarı raporu; kullanıcı deneyimine önem veren markaların, yeni inovasyonlarla deneyim ve faydanın artırıldığı akıllı telefonların fark yaratacağını vurguluyor. Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri ile geliştirdiğimiz cep telefonları ve inovasyon geçmişimiz bizi bu iki noktada da öne çıkarıyor. İlk çerçevesiz akıllı telefondan ilk ekran altı parmak izi okuyucuya kadar sektöre katmış olduğumuz inovasyonlar trend belirleyen marka olma noktasında vivo’yu ön plana çıkarıyor.

• Vivo amacı olan şirketlere bir örnek. Benfen felsefesi nedir? Vivo’nun amacı nedir?

vivo olarak toplum için değer yaratma misyonumuzu Çin felsefesinde doğru şeyleri yapma ve işleri doğru şekilde yapma tutumunu açıklayan bir kavram olan Benfen felsefesine dayandırıyoruz. Benfen vivo'nun teknolojiyi iyilik için geliştirme misyonunun ideal açıklaması ve vivo çalışanları için günlük eylemlerinde ahlaki bir rehber görevi gören bir kavram. Buna göre her karar; doğru olanı yapma, müşterilere, iş ortaklarına ve tüm üçüncü taraflara karşı dürüst ve saygılı olma yükümlülüğü ile bağlı. Benfen felsefesi doğrultusunda vivo olarak her zaman yaratıcı bir ekip ruhu geliştiriyor ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun tasarımlar üretmek için onları dikkatle dinliyoruz. Lider bir küresel akıllı telefon markası olarak kullanıcılarımıza en iyi teknolojiyi ve nihai kullanıcı deneyimini sunmanın önemine inanıyor ve her zaman bu ilkeler doğrultusunda hareket ediyoruz. Kullanıcı odaklılık, tasarım odaklı değer, sürekli öğrenme ve takım ruhu gibi temel değerleri sahipleniyor; daha sağlıklı, daha sürdürülebilir dünya standartlarında bir kuruluş olma vizyonuyla sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi uyguluyoruz.

• Ürünlerinizin ortak özelliği nedir?

İnsan odaklı bir teknoloji markası olan vivo’nun ürünlerinin ortak özelliği; müşterilerimizden ilham alarak tasarladığımız üstün kaliteli, inovatif, şık tasarımlı ve kullanıcılara iyi hissettiren cihazlar olmaları. Yeni modelimiz V25 5G de en insani teknoloji markası olma hedefimize hizmet edecek şekilde müşteri odaklı olarak geliştirildi. Gün Doğumu Altını ve Elmas Siyahı renk seçenekleri ile tüketici ile buluşan V25 5G’yi fotoğraf ve video ile kendini ifade etmeyi seven kullanıcılar için özel olarak tasarladık.