Altına Türkiye'den global atak

Son 1 ayda ons altın yaklaşık yüzde 1,7 gerilese de yıllıkta yüzde 32 civarı pozitifte. Gram altın ise Türkiye’de 4.400 TL sınırında. Jeopolitik belirsizlikler ve merkez bankalarının rekor alımları, altını bir kez daha güvenli liman haline getirdi.

2025’in ilk sekiz ayında altın, yatırımcısına S&P 500’ün dört katından fazla kazandırdı. Ons fiyatı yıl başından bu yana %30’un üzerinde artarak 3 347 dolar seviyelerine çıktı. Ağustos başında ABD’de İsviçre altın ithalatına getirileceği iddia edilen tarifeler, fiyatı 3 534 dolara taşıdı. Tarife olmayacağı açıklaması sonrası hafif geri çekilme yaşansa da altın, güvenli liman rolünü koruyor. Merkez bankaları da alımlarını sürdürüyor.

2025’in ilk çeyreğinde 244 ton altın alan merkez bankaları, son beş yıl ortalamasının %24 üzerinde işlem yaptı. Haziran’da 4.373 TL ile rekor kıran gram altın, şu sıralar 4 331–4 400 TL bandında işlem görüyor. Türkiye, 2024’te 6,3 milyar dolarlık mücevher ihracatıyla dünya lider ülkeler arasında yer aldı. İç piyasada takı ve yatırım amaçlı altın talebi yüksek seyrini sürdürüyor.

HEDEF 3 YILDA 100 MAĞAZA

Altın piyasasındaki bu hareketliliği yorumlayan Aras Seyrekoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Aras Seyrekoğlu, “Küresel belirsizlikler altına olan talebi daha da artırıyor. Bu sadece yatırımcı için değil, kuyumculuk sektörü için de büyük fırsat. Biz bu ortamda kalitemiz ve güvenilirliğimizle fark yaratmak istiyoruz” diyor.

Mayıs 2025’te ticari faaliyetine başlayan marka, ilk üç ayda 200’ün üzerinde bayilik başvurusu aldı. Yıl sonuna kadar 25 mağaza açmayı hedefleyen şirket, üç yıl içinde 100 mağaza sayısına ulaşmayı planlıyor. Aras Seyrekoğlu Kuyumculuk, franchising modelinde marka ve isim hakkı ücreti almıyor. Yatırımcının üstleneceği mağaza dekorasyonu bedeli metrekareye göre 2,5–3,5 milyon TL arasında değişiyor. Şirket, personel eğitimi, ürün tedariği, muhasebe-finans desteği, kira indirimleri ve kredi desteği sunuyor.

AMAZON VE AVRUPA PAZARI

Seyrekoğlu, hedeflerini şöyle özetliyor: “ABD’de Amazon üzerinden altın takı satışımız başlıyor, ilk yıl 2 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Almanya’da bu ay içinde ofis açılıyor. Balkanlar’da bölgesel satış ağı kuracağız. Orta Doğu’da BAE, Katar ve Irak pazarı hedefimizde. Fransa ve İngiltere’ye ihracat planlıyoruz. Yurt dışında mağaza açmadan önce ihracatta başarıyı yakalamak istiyoruz. Amazon bizim ABD pazarındaki vitrinimiz olacak.”