Hopi'de üst düzey atama

Hopi 10. yılında başlattığı dönüşüm sürecinde ekibini güçlendirmeyi sürdürüyor. Satış ve alternatif satış kanallarında daha bütüncül bir gelir modeli oluşturmak amacıyla Satış, Affiliate Marketing, Reklam Teknolojileri ve Reklam Satış ekiplerini yeni dönemde, Satış ve Ticari İş Ortaklıkları çatısı altında birleştiren Hopi, Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cenk Çınar getirildi.

Hopi’nin kuruluşundan bu yana şirketin büyüme yolculuğunda aktif roller üstlenen Çınar, 2021 yılından bu yana Ticari İş Ortaklıkları Direktörü olarak görev yapıyordu. Ekim 2025 itibarıyla yeni görevine atanan Cenk Çınar, satış organizasyonu, ticari iş ortaklıkları, alternatif kanallar, reklam satışı ve teknolojilerinden sorumlu olacak.