Hopi'de üst düzey atama

Hopi’de Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cenk Çınar atandı.

22.10.2025 15:08:300
Paylaş Tweet Paylaş
Hopi'de üst düzey atama

Hopi 10. yılında başlattığı dönüşüm sürecinde ekibini güçlendirmeyi sürdürüyor.  Satış ve alternatif satış kanallarında daha bütüncül bir gelir modeli oluşturmak amacıyla Satış, Affiliate Marketing, Reklam Teknolojileri ve Reklam Satış ekiplerini yeni dönemde, Satış ve Ticari İş Ortaklıkları çatısı altında birleştiren Hopi, Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cenk Çınar getirildi. 

Hopi’nin kuruluşundan bu yana şirketin büyüme yolculuğunda aktif roller üstlenen Çınar, 2021 yılından bu yana Ticari İş Ortaklıkları Direktörü olarak görev yapıyordu. Ekim 2025 itibarıyla yeni görevine atanan Cenk Çınar, satış organizasyonu, ticari iş ortaklıkları, alternatif kanallar, reklam satışı ve teknolojilerinden sorumlu olacak. 

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alarko Holding sürdürülebilirlik performansını yeni raporuyla paylaştı

Alarko Holding sürdürülebilirlik performansını yeni raporuyla paylaştı

HAVELSAN ve KKB'den stratejik teknoloji iş birliği

HAVELSAN ve KKB'den stratejik teknoloji iş birliği

Çimsa'dan ABD tesisiyle ilgili açıklama var

Çimsa'dan ABD tesisiyle ilgili açıklama var

iMiR Global, Joker’i bünyesine kattı

iMiR Global, Joker’i bünyesine kattı

VakıfBank’tan 1 milyar dolarlık yeni dış finansman

VakıfBank’tan 1 milyar dolarlık yeni dış finansman

Boyner Grup sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Boyner Grup sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Yorum Yaz