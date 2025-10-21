Alarko Holding sürdürülebilirlik performansını yeni raporuyla paylaştı

Alarko Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansını içeren 2024 yılı GRI uyumlu sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Rapor, şirketin net sıfır hedefi, çevresel projeleri ve toplumsal etki alanlarındaki çalışmalarını kapsıyor.

Alarko Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını içeren 2024 yılı GRI uyumlu sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. “Sadece Sürdürülebilirlik” başlığını taşıyan rapor, şirketin iklim hedeflerini, toplumsal etkilerini, iyi uygulamalarını ve gelecek planlarını kamuoyuyla paylaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; rapor, Alarko’nun sorumlu iletişim politikası doğrultusunda, görsel ve renk kullanımının azaltıldığı düşük karbon ayak izine sahip bir formatta hazırlandı. Şirket, bu yaklaşımla sürdürülebilirlik raporlamasında içerik ve biçim arasındaki dengeye dikkat çekiyor.

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Sürdürülebilirliği yalnızca bir raporlama zorunluluğu olarak değil, yatırımlarımızın ve tüm iş süreçlerimizin temel önceliği olarak ele alıyoruz. 2050 net sıfır hedefimiz doğrultusunda enerji, verimlilik, teknoloji ve döngüsel ekonomi alanlarında somut adımlar atıyoruz” dedi.

Holding, enerji alanında yenilenebilir üretim kapasitesini büyütürken tarımda döngüsel kaynak yönetimini yaygınlaştırıyor. Sanayi, turizm ve havacılıkta çevresel etkileri azaltan projelere odaklanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen projelerle 2024 yılında 180 binden fazla kişiye ulaşıldı.

Yıldız, sürdürülebilirlik anlayışlarını “Sorumlu yatırımcı kimliğiyle oluşturduğumuz değer ekosistemini tüm paydaşlarımızla şeffaf bir iletişimle paylaşmayı sürdüreceğiz” sözleriyle özetledi.

Alarko Holding, bu kapsamlı sürdürülebilirlik yaklaşımıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ilk 25 şirket arasında yer alıyor.