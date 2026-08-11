6,1 trilyon dolarlık dijital ticaret hacmi İstanbul’a geliyor

6,1 trilyon dolarlık dijital ticaret hacmini temsil eden 40'tan fazla küresel e-ticaret platformu, Türk ihracatçılarıyla buluşmak üzere 3-5 Eylül'de İstanbul'da bir araya gelecek.

Dünyanın önde gelen e-ticaret pazaryerleri 6,1 trilyon dolarlık toplam ticaret hacimleriyle, 3-5 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026) kapsamında İstanbul’da buluşacak. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle gerçekleştirilecek zirvede, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 40’ın üzerinde küresel e-ticaret platformu yer alacak. Platformlar; Türk üretici, marka ve ihracatçılarla bir araya gelecek.

Katılımcı pazaryerleri arasında Amazon, Alibaba, Walmart Marketplace, eBay, TikTok Shop, SHEIN, Tmall, JD.com, Coupang, Wayfair, Otto, Kaufland, Cdiscount, eMAG, Mercado Libre, Noon, Jumia, Zalora ve Takealot gibi küresel ve bölgesel ölçekte faaliyet gösteren platformlar yer alıyor. Bu platformların toplam ticaret hacmi 6,1 trilyon dolara ulaşıyor. Dünyanın önde gelen platformları; Avrupa’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Orta Doğu ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan zirveye katılacak. Böylece İstanbul, üç gün boyunca küresel ve bölgesel e- ticaret oyuncularının buluşma noktalarından biri olacak.

Çin ve Asya pazarlarında yeni fırsatlar





Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali KILIÇKAYA, Türkiye'nin ihracatta yeni pazarlara açılmasının ve dijital ticarette küresel konumunu güçlendirmesinin stratejik önem taşıdığını belirterek, "İhracatımızın yaklaşık yüzde 40'ı Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriliyor. Ancak Türkiye'nin yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak ve dijital ticarette uluslararası rekabet gücünü artırmak için pazar çeşitlendirmesine ve yeni ticari iş birliklerine ihtiyaç var" dedi.

Çin'in e-ticarette dünyanın en güçlü pazarlarından biri olduğuna dikkat çeken KILIÇKAYA, ihracatçılar için Asya'da önemli fırsatlar bulunduğunu ifade ederek, "Çin'in yanı sıra Endonezya ve Malezya gibi yüksek potansiyele sahip pazarlarda da güçlü fırsatlar görüyoruz. İhracatçılarımızın bu pazarlarda yer almasını ve yerel paydaşlarla iş birlikleri kurmasını önemsiyoruz. Firmalarımızın bu pazarlardaki platformlar ve yerel paydaşlarla çalışmaları durumunda ortaya çıkan belirli maliyetleri Bakanlık olarak destekliyoruz" diye konuştu.

Türk e-ihracatçısının yüzde 13'ü Amazon'da





E-ihracat yapan firmaların yaklaşık yüzde 13’ünün Amazon üzerinden ihracat gerçekleştirdiğini belirten Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan ÖNAL ise küresel pazaryerlerinin Türk ihracatçısı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Yeni pazarlara açılmada Trade Partner modeli ile B2B2C iş modelinin öne çıktığını ifade eden ÖNAL, küresel e-ticaretin yüzde 50,8'ini oluşturan Çin pazarında Türk firmalarının daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için sipariş karşılama (fulfillment), dijital pazarlama ve küresel pazaryerlerine erişime yönelik desteklerin sürdüğünü kaydetti. ÖNAL, yeni dönemde yapay zeka destekli “agentic commerce” uygulamalarının e-ihracatta rekabeti yeniden şekillendireceğini söyledi.

Türkiye’nin e-ihracatta büyümesini sürdürdüğünü belirten Hasan ÖNAL ‘’2025 itibarıyla e-ihracat hacmi 5,045 milyar dolara ulaştı, e-ihracat yapan firma sayısı ise 11 bini aştı. Bakanlığımızın dijital pazarlama, sipariş karşılama (fulfillment) ve küresel pazaryerlerine erişim alanlarında firmalara verdiği destekler artarak devam ediyor’’ dedi.