141 milyon dolarlık yatırıma hazırlanan Turknet İK’yı dönüşümün merkezine aldı

30’uncu yılını kutlayan Turknet, büyüme stratejisinin merkezine teknoloji yatırımlarının yanı sıra insan ve kültür dönüşümünü de yerleştiriyor.

11.08.2026 11:32:070
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141 milyon dolarlık yatırıma hazırlanan Turknet İK’yı dönüşümün merkezine aldı

Yaklaşık 8 milyar TL ciroya, 1 milyon 450 bine yakın kullanıcıya ve 3,3 milyondan fazla haneye ulaşan Turknet, büyümesini insan ve kültür yatırımlarıyla destekliyor. 

Tuba İlze / [email protected]

2025 yılında 190 binin üzerinde yeni bireysel abone kazanan şirket, son beş yılda kendi fiber altyapısına 95 milyon dolar yatırım yaptı. Önümüzdeki beş yılda ise 141 milyon dolarlık ek yatırım planlıyor. Turknet İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Esra Eseroğlu Günay bu süreçte şirketin insan ve kültür fonksiyonunu yalnızca bir destek birimi olarak değil, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırdığını belirtiyor. 

Turknet’in 30 yıllık kurum kültürünün merkezinde “Ezber Bozarız” yaklaşımının bulunduğunu belirterek çalışan deneyimine odaklandıklarını ifade ediyor. “Bu bakış açısında kültür, büyümenin ardından şekillenen bir sonuç değil; büyümeyi mümkün kılan görünmez altyapı. Şeffaflık, sadelik, hızlı karar alma, veriyle düşünme ve hiyerarşiyi azaltan iletişim biçimleri, Turknet’in çalışan deneyimini olduğu kadar iş sonuçlarını da etkileyen başlıklar olarak ele alınıyor” ifadesinde bulunarak teknoloji kültürünü yalnızca teknik ekiplerle sınırlı olarak görmediklerini belirtiyor. 2025 yılında başlattıkları dönüşüm programını liderlik dönüşümü, teknoloji kültürü, veri okuryazarlığı ve yapay zeka hazırlığı olarak dört temel başlıkta yürüttüklerini sözlerine ekliyor.

560 çalışana veri okuryazarlığı eğitimi

Veri temelli çalışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen Turknet’in Veri Okuryazarlığı Programı’nın bugüne kadar 560 çalışana ulaştığını söyleyen  Günay, “Organizasyon genelinde ayrıca 36 kişilik Data Champions ağı oluşturuldu. Teknoloji kültürünü organizasyon geneline yaygınlaştırmak için yürütülen Technology Culture programında ise 796 çalışanın 780’ine ulaşıldı” diyor.

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