"Artık çocuklar araç içinde unutulmayacak"

Geçtiğimiz yıl İzmir’de okul servis aracı içerisinde unutulan minik Alperen’in ölümünün ardından servis araçlarında unutulan çocuklar için çözüm de yine İzmir’den geldi. Bundan sonra yeni Alperenlerin ölmemesi ve araç içerisinde unutulunca istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaması için araç takip sistemi ve alarmlı koltuk sensörü sisteminin, patenti alındı ve Sirius Firması tarafından satışa sunuldu.

Mobilkare Firması tarafından patenti alınan ve Sirius Firması aracılığıyla satışa sunulan araç güvenlik sistemi, Bostanlı Altay Futbol Okulları öğrencileri tarafından Antrenörleri Görkem Aslanoğlu eşliğinde test edildi.

“KOLTUKLARDA AĞIRLIĞA DAYALI SENSÖR BULUNUYOR”

Araç güvenlik sistemleri hakkında detaylı bilgilendirmeler aktaran firma AR-GE Müdürü Ahmet Ulusoy, “Test edilen aracın yolcu koltuklarında, koltuk sensörü denilen ağırlığa istinaden ölçüm yapan cihazlar bulunuyor. Bu cihazlarla birlikle, çocuklarımızın koltuğa oturup oturmadıklarını veya emniyet kemerlerini düzgün bir şekilde bağlayıp bağlamadığını kontrol edip sistemin üzerinden kamunun veya devletin belirleyeceği sunuculara bilgileri paylaşıyoruz” dedi.

“VERİLER 7/24 KAYIT EDİLİYOR”

Sistemin aracın kontağının açık veya kapalı olduğu her durumda çalıştığını vurgulayan Ulusoy, “Koltuk sensörlerinde yanan kırmızı ışık, koltuğun üzerinde birinin oturmadığını ve emniyet kemerlerinin bağlı olmadığını gösteriyor. Aracın içinde 3 adet IP kamerayı gösteren ve 3 adet analog kamerayı gösteren bir sistem mevcut. Bu sistem sayesinde araç sürücüsü aracın etrafını gözetleyerek biniş anını, hareket etmeden önce etrafında öğrenci var mı yok mu bunları tespit ediyor. Kameralarda ses kayıt özelliği mevcut. Veriler, EMDR denilen bir cihaz üzerinde toplanıyor. Toplanan bu veriler 7/24 kayıt ediliyor. Bu cihaz sayesinde aracın içerisinde hareket algılanınca kayıt aktif hale geliyor. Aracın neresinde hareket varsa, koltuktaki öğrencinin velisine, araç sürücüsüne gerekli durumda eğer kontak açılmadıysa, kamu birimlerine kolluk güçlerine bilgilendirmede bulunuluyor” diye konuştu.

“SENSÖRLERİN DEFORMASYON ŞANSI YOKTUR”

Araçların üzerindeki koltuk sensörlerinin her bir koltuğun altında bulunan haberleşme modülleriyle entegre olarak çalıştığını dile getiren Ulusoy, “Bu haberleşme modülleri birbirleriyle seri olarak bağlantı halinde ve herhangi bir tanesinin bağlantısının kesilmesi durumunda sistem anlık olarak, gerekli yerlere bilgilendirmelerde bulunuyor. Sensörler 7,5 kg’den başlayarak 150 kg’ye kadar personellerin veya öğrencilerin kilolarına destek veriyor. Deformasyon şansı yok, 3 yıl süreyle garantisi bulunmaktadır. Sensörleri yıkasanız bile eski haline gelerek işlevini yerine getirmektedir. Sensörler koltukların altında haberleşme modülü dediğimiz cihazlara bağlanmaktadır. Bu cihazların yanmazlık ve sızdırmazlık özelliğiyle neredeyse deformasyonu imkansızdır. Hatalı montaj durumlarında çalışmama şansı vardır bunu da test sürüşleriyle test edebiliyoruz. Her bir koltuğun altına ya da ikili koltukların altına haberleşme modülü bağlayarak bütün sistem çalıştırılmaktadır. Şu an piyasada 3 ya da 4 firma daha bizimle beraber aynı sistemi yapabiliyor. Ancak bu sistemin tek ekran üzerinde EMDR, IP kameralar, araç takip sistemi, koltuk takip sistemi, öğrenci takip sistemi gibi opsiyonlarıyla birlikte patent sadece ve sadece “Mobilkare” firmasına aittir” dedi.

-“DÜNYADA PATENT HAKINA SAHİP”

Kısa sürede piyasaya çıkacak ürünün dünyada patent hakkına sahip olduğunu anlatan Ulusoy, “Ürünün geliştirilmesine ilk başta askeri proje ile başlandı. Ardından servis ve okul taşımacılığı yönetmeliğine istinaden bu sisteme uygun hale getirilerek okul servis araçlarına takılarak hizmete sunuldu. En büyük avantajlarından biri kamera çözünürlüklerinin yaklaşık 5 MP’e kadar destekleniyor. Bu sayede aracın içerisine binen yolcuların yüzünün tanıtılması, sistemler üzerinde aratılması herhangi bir terör ya da gayri ahlaki konularda kolluk kuvvetlerinin uzaktan izleyerek bu kayıtların içerisinde görüntü taraması ve yüz eşleştirmesi yaparak kişilerin yerleri tespit edilebilmektedir. Aynı zamanda kameraların desteği sayesinde gün içinde araca kaç öğrencinin inip bindiği takip edilebilmekte. Bunların yanı sıra sahip olduğu özelliklerle birlikte koltukla öğrencileri eşleştirerek velilerimize öğrencilerin doğru koltukta oturup oturmadığını, emniyet kemerinin takılıp takılmadığını bildirmektedir. Eğer istenirse bütün kameralar aracın içerisindeki sesleri kayıt edip, anlık olarak iletebilmektedir. Müşterilerimiz istediği taktirde öğrencim nerede, hangi duraktan bindi, kaçta indi gibi düşünceleri de çözümleyebilmektedir” diye konuştu.