Heinz Türkiye, Heinz markasıyla makarna sosu kategorisine adım attı. Ketçap, mayonez ve diğer soslarıyla bilinen marka, Napoletana, Basilico, Arrabbiata ve Pesto'dan oluşan dört yeni sosunu Rixos Tersane İstanbul'da düzenlediği etkinlikle tanıttı. Glutensiz olan yeni soslar ilave şeker ve koruyucu içermiyor.

Şirketin hedefi, sofradaki yerini mutfağa taşımak. Markanın köklü mirasını yeniliklerle geleceğe taşıma hedefini olduğunu söyleyen Kraft Heinz Türkiye Genel Müdürü Serkan Tekeş, “Heinz'in 150 yılı aşkın başarısının arkasında değişmeyen lezzet ve kalite anlayışımız, tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü güven bağı var. Bugün bu mirası yeni kategorilere taşıyarak tüketicilerimizin hayatında daha fazla yer edinmeyi hedefliyoruz. Aslında Heinz olarak ev dışı tüketim kanalında uzun yıllardır profesyonel mutfakların içindeyiz. Şimdi buradan gelen deneyimimizi ve sos uzmanlığımızı, yeni makarna soslarımızla tüketicilerimizin mutfaklarına da taşıyoruz. Bizim için inovasyon, yalnızca yeni ürünler sunmak de��il günlük hayatı kolaylaştırırken lezzet ve kalite odaklı çözümler geliştirmek demek” diye konuştu.

SOFRADAN MUTFAĞA

Kraft Heinz Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşegül Gürhan ise yeni ürün ailesinin çıkış noktasını şöyle anlattı: “Heinz olarak yıllardır tüketicilerimizin sofralarında, sevdikleri yemeklerin yanında güvendikleri bir marka olarak yer alıyoruz. Bugün ise bizim için çok heyecan verici yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni makarna soslarımızla artık yalnızca sofralarda değil, yemeklerin hazırlandığı mutfaklarda da tüketicilerimize eşlik edeceğiz. Bu, Heinz'in tüketicilerimizin hayatındaki yerini daha da güçlendirmek adına bizim için çok değerli bir adım.”

Heinz'in hedeflediği pazar büyük ama zorlu. Türkiye makarna tüketiminde bölgenin önde gelen ülkelerinden biri. Euromonitor verilerine göre Türkiye, 2023'te 2,5 milyar dolarlık talep ile bölgedeki üçüncü büyük makarna pazarı oldu. Öte yandan Türk mutfağında sos denince akla ilk olarak salça geliyor. Euromonitor'a göre sos ve çeşni kategorisi 2025'te yüzde 2 büyüyerek 1 milyar 146 milyon ambalaja ulaştı. Bu büyümeyi evde yemek yapma alışkanlığı ve salça, ketçap, mayonez, turşu gibi ürünlerin gündelik kullanımı destekliyor. Bu tabloda hazır makarna sosu henüz küçük bir alan. Heinz, makarnayı evde hızlıca hazırlamak isteyen tüketiciyi hedefliyor