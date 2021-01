Beypazarı Maden Suyu YKB Ercan: İhracatta hedef büyüttük

Bu yıl 64. yaşını kutlayan markanın toplam 10 milyon Euro yatırımla devreye aldığı 2 yeni dolum hattıyla birlikte yıllık 1,5 milyar adetlik kapasiteye ulaştığını dile getiren Niyazi Ercan, Beypazarı’nın yeni dönemde 27 ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatı daha da artıracaklarını söylüyor. Ercan’a sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

*Şirketinizin kuruluş öyküsünü anlatır mısınız?

Beypazarı Maden Suyu, 1957 yılında Cemil Ercan tarafından kurulmuştur. 64 yıl öncesinin şartlarıyla saatte 2 bin şişe dolum yapma kapasitesine sahip bir işletme olarak yola başlayan firmamız, bugün full otomasyon sistemlerle saatte 300 bin şişe dolumu gerçekleştiren Türkiye’nin en büyük ve modern maden suyu dolum tesisi haline gelmiştir. Sahip olduğu son teknoloji dolum tesislerinin yanında, sektörün satış miktarı açısından da en büyük firması konumundadır. 2020 de faaliyete geçirdiğimiz yeni üretim hattımızla kapasitemiz %30 artmış olup, tüm Türkiye’ye Beypazarı Doğal Maden Suyu lezzetlerini güvenle sunmanın mutluğunu yaşıyoruz. Firmamız, doğal maden suyunu sağlıklı ve hijyenik bir şekilde tüketicilerimize buluştururken, aynı zamanda bölgesinde istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Yatırımlarımızın artmasıyla doğru orantılı olarak istihdam sayımı da artacaktır.

*Şu anda kaç çalışanınız var? 2021 yılında istihdam artışı olacak mı, neden işe alım yapacaksınız?

Üretimlerimiz tam otomasyon sistemli makinalarla yapıldığından dolayı yoğun bir insan gücüne ihtiyaç duyulmamaktadır. Hali hazırda fabrikamızda 100 kişilik bir istihdamımız vardır.2020 yılında ortaya çıkan pandemi sürecinde bir istihdam kısıtlamasına gitmedik, aksine 2020 Nisan ayında beşinci maden suyu dolum hattımızı faaliyete alarak bu dolum hattı için ihtiyaç duyduğumuz yeni personel alımını gerçekleştirdik. 2021 yılı planlamasında altıncı maden suyu dolum hattımızın yatırımını yaptık. Nisan ayı gibi faaliyete geçecek olan bu yeni üretim hattımızla beraber yıl içerisinde yeni istihdam planlaması da yapmaktayız.

*Ürün portföyünüzde neler var, kaç çeşit ürününüz mevcut?

Beypazarı Maden Suyu’nun ürün portföyündesade ve meyve aromalı maden suyunun yanı sıra gazozumuz da bulunmaktadır. Meyve aromalı maden suyu özellikle çocuklar ve gençler arasında yükselen bir trend. Yaptığımız araştırmalar sektörümüzde bu kategorinin çocuk ve genç tüketici segmentinde yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Meyve aromalı maden sularımız %100 maden suyundan üretilmektedir. Doğal meyve aromaları ve pancar şekeriyle tatlandırılarak aynı hijyenik koşullarda şişelenmektedir. Yapay aroma ve tatlandırıcılar kullanmıyoruz. Doğal meyve aromalı maden sularımızı limon, nar, vişne, mandalina, elma, çilek, karpuz-çilek, mango-ananas, karadut-frenk üzümü ve c+ vitaminli limon çeşitleriyle tüketicimize sunmaktayız. Sade ve meyve aromalı maden suyu çeşitlerimizin yanında Beypazarı gazozumuz ile de tüketicilerimize farklı bir lezzet sunuyoruz. Tabi bunların yanında yeni lezzet arayışlarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Ürün geliştirme ve ar-ge çalışmalarımızla, aromalı maden suyu pazarına yeni ürünler sunma gayreti içerisindeyiz. Yakın bir tarihte serinletici bir lezzet olan fesleğen-limon aromalı maden suyumuz ile raflarda olacağız.

*Yıllık ne kadarlık bir üretim kapasitesine sahipsiniz?

2020 yılı içerisinde faaliyete aldığımız yeni dolum hattımız ile beraber yıllık 1 milyar 500 milyon şişe dolum kapasitesine eriştik. Bu sene içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız yeni dolum hattımız ile bu kapasitemiz daha da artacaktır.

*Üretim tesisiniz hakkında bilgi verir misiniz? Nerede? Ne kadar büyüklüğe sahip?

Beypazarı Maden Suyu bugün 70 bin m2 kapalı alana kurulu ve sektörünün en büyüğü olma özelliği taşıyan tesisinde, saatte 300 bin şişe dolum kapasitesine sahip ve 5,8 milyar şişelik pazarın 1,5 milyarlık kısmını elinde bulunduran bir maden suyu şirketi konumundadır. Beypazarı Maden Suyu 30 şirketlik pazar içerisinde tek başına tüketimin yaklaşık dörtte birini karşılamaktadır. Beypazarı Maden Suyu olarak, kaliteden ve sağlıktan asla ödün vermeden Türk halkına her zaman doğal ve sağlıklı maden suyunu içirmeyi hedefliyoruz.

*Satış kanallarınız nelerdir?

Satış operasyonlarımızı bayilerimiz ve distribütörlerimiz kanalıyla gerçekleştirmekteyiz. Tüm ulusal marketlerin raflarında ve pek çok yerel parekende satış noktasında tüketicimizle buluşmaktayız. Bunun yanı sıra online marketlerde ve uygulamalarda da ürünlerimizin satışı gerçekleştirmekteyiz. Tüketicinin beğenisi ile sektöründe yurtiçi pazarından en büyük payı alan firma olmayı başardık.

*İhracat yapıyor musunuz? Ne zamandır yurtdışına satış gerçekleştiriyorsunuz?

Yurt dışı pazarına yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Şu anda 27 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Başka Kıbrıs olmak üzere Almanya, Fransa, Irak, Hollanda, Avusturya, Avusturalya, Arabistan gibi ülkelere ürünlerimizi göndermekteyiz. Yeni yatırımlarla hem üretimimizi hem ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Maden suyu tüketimi yurt dışında daha fazla, insanlar su yerine mineralli su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar. Tabi yurt dışında yeteri kadar maden suyu kaynağı olmadığından ithal ediyorlar. Türkiye maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketimi çok yaygın ve bu konuda yerleşmiş bir alışkanlık vardır. Dolayısıyla bizim için güzel bir pazar haline geliyor. Biz de üretim hacmimizi yaptığımız yatırımlarla artırarak ihracat rakamlarımızı daha da yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

*Üretiminizin ne kadarını ihraç ediyorsunuz? Bu oranda önümüzdeki dönemde bir değişim olacak mı?

Toplam üretim hacmimizin yaklaşık yüzde 10’u oranında yurt dışına satış gerçekleştirmekteyiz. Bu oranı artırmak, Türk maden suyunu daha çok ülkeye ulaştırmak ve ülke ekonomisine daha çok katma değer üretmek öncelikli hedefimizdir. Beypazarı Maden Suyu ciddi bir dünya markası olma yolunda ilerlemektedir. Uluslararası sektörel fuarlara katılarak markamızın tanıtımını yapıyoruz.

*Hedef pazarlarınız olarak belirlediğiniz ülkeler hangileri?

Öncelikli olarak Türkiye’nin her noktasında tüm ürün portföyümüzle birlikte raflarda yer almak istiyoruz. Satış ağında olmadığımız veya uzak kaldığımız yerlerde bu eksiğimizi gidermek yurt içi pazardaki öncelikli hedefimizdir. Dünya genelinde değerlendirirsek, maden suyu Avrupa ülkelerinde çok tercih edilen ve tüketimi yüksek olan bir üründür. Dolayısıyla Avrupa pazarı bizim için avantajlı bir pazar konumundadır. Bunu yanı sıra uzak doğu ülkelerinden Çin bizim için hedef pazardır. İhracat hacmimizi artırmak anlamında Çin’in nüfusu bizim için çok önemli bir avantajdır. Ortadoğu pazarındaki faaliyetlerimizi de artırmak gayreti içerisindeyiz. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’da satışlarımızın artması için ihracat faaliyetlerimizi planlamaktayız.

*Son 3- 5 yılda ne kadarlık bir yatırım gerçekleştirdiniz?

Son 3 yıl içerisinde 2 adet maden suyu dolum hattı kurduk. Bu üretim hatlarımız Alman menşeli olup her bir dolum hattımıza 5 milyon euro civarında bir yatırım yaptık. Dolum hattı yatırımlarımızın yanı sıra fabrika sahamıza geliştirmek anlamında değişik dönemlerde yatırımlarımız olmuştur.

*Yeni projeleriniz, yatırımlarınız, hedefleriniz neler?

Beypazarı Maden Suyu olarak yatımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2020 yılı Nisan ayında devreye aldığımız yeni üretim hattımızla %30 oranında üretim kapasitemizi arttırdık. Aynı şekilde 2021 Nisan ayında devreye alacağımız altıncı makine parkurumuzla üretim kapasitemizi ve imalat hızımızı artırarak çoğalan sektörel talebi de daha hızlı karşılayabileceğiz. Türkiye’nin yerli sermayeli ve önde gelen içecek markası Beypazarı Doğal Madensuyu olarak, tüketicilerimizi farklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. “Damaklarda Fesleğen Esintisi” sloganıyla raflarda yerini almaya hazırlanan Fesleğen Limon aromalı maden suyumuz, Nisan ayı itibariyle tüketiciyle buluşacak. Ürün geliştirme ve ar-ge çalışmalarımızı devamlı bir faaliyet olarak sürdürüyoruz ve farklı ürün tatlarıyla sektöre yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca yenilikçi bakış açısıyla inovatif çalışmalarını sürdüren Beypazarı Doğal Maden Suyu, sade maden suyu için 500 ml ve 750 ml’lik yeni boyutlarıyla da raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Tüketiciden gelen yoğun talep üzerine piyasaya arz edilecek büyük boyutlu şişelerin maden suyu sektörüne yeni bir hareket getireceğini ön görüyoruz. Beypazarı Maden Suyu olarak, maden suyunu Türkiye’de bir sofra içeceği haline getirmek istiyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümü büyük boyutlu şişelerle sofralarda yer alarak sağlıklı maden suyunun daha fazla tüketilmesini hedefliyoruz.

*Sektörünüz hakkında bir değerlendirmede bulunur musunuz?

Maden suyu sektörünün lider firması olarak içecek pazarını değerlendirdiğimizde, gelecekte bu pazarın daha da artacağını sektörün hareketleneceğini öngörüyoruz. Çünkü maden suyunun önemi, sağlığa ve sağlıklı yaşama katkıları anlaşılıyor ve benimseniyor. Maden suyu tüketimi olarak Avrupa’nın çok gerisinde olsak da, her geçen gün toplumumuzun bilinçlenmesiyle madensuyu kullanım oranlarının da arttığı görülmektedir. Örneğin Almanya’da bir kişi yılda 85 litre, İspanya’da 77 litre, Belçika’da 90 litre maden suyu tüketirken bu rakam Türkiye’de 13 litre civarında kalmaktadır. Ancak bu rakam yıllar içerisinde artış göstermektedir. Türkiye’de 2010 yılında 1 kişi, bir yılda 6,4 litre maden suyu tüketiyorken; bu rakam 2021 yılında 13 litreye çıkmıştır. Yani son 10 yılda Türkiye’de kişi başı tüketim dünya ve Avrupa ortalamasının çok gerisinde olmasına rağmen kendi içinde iki kat�� yükselmiştir. Bu nedenle hem sade maden suyunda, hem de meyve aromalı maden suyunda her sene artan bir trend olduğunu söyleyebiliriz.Toplumsal bilincin artmasıyla bu rakamlar çok daha yüksek seviyeye çıkaktır. Ülkemizde şu an 30 şirket maden suyu sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye'de günlük tüketilen maden suyu miktarı ortalama 16 milyon şişedir. Beypazarı Maden Suyu olarak yılda ülkemizde tüketilen yaklaşık 5,8 milyar şişe maden suyu pazarının 1 milyar şişelik kısmını biz karşılıyoruz. Bu 5,8 milyar şişe maden suyunun yarısı sade iken diğer yarısı meyve aromalıdır. En çok tüketilen meyveli maden sularında başı limonlu ve elmalı çekmektedir. Özellikle küçük yaşlarda meyveli maden suyu tüketimi her geçen gün artmaktadır. Ayrıca son yıllarda farklı ve karışık meyveli alternatifler de tüketicilere sunulmakta ve pazar paylarını arttırmaktadır. Meyve aromalı maden suyu özellikle çocuklar ve gençler arasında yükselen bir trend. Yaptığımız araştırmalar sektörümüzde bu kategorinin çocuk ve genç tüketici segmentinde yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Daha önce belirttiğim gibi meyve aromalı ürünlerimizi artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Yakın bir tarihte fesleğen-limon aromalı maden suyumuzu tüketicilerimize sunacağız.