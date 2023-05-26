BiSU'da yeni gelişme: Yola kiminle devam edecek?

Şirket, 29 Nisan’da kamuoyuyla paylaşılan bu kararın ardından su sipariş pazar yeri olarak faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeye devam etmişti. Aradan geçen 10 günlük süre içinde BiSU’da yeni bir gelişme yaşandı. Fransız markası Danone’a satılan Sırma markasının yaratıcılarından Dişli ve Karabacak aileleri önderliğinde kurulan DrinkGo A.Ş. şirketi, BiSU ile stratejik bir iş birliğine gideceğini açıkladı.

BAYİLER YENİDEN AÇILMAYA BAŞLIYOR

Bu iş birliğiyle birlikte; hızlı teslimat servisinin Türkiye operasyonunu ve tüm operasyonel maliyetleri bu yeni oluşum üstlenecek. Ürünler, bayiler tarafından satılacak. BiSU ise sipariş üzerinden komisyon almaya devam edecek. Yeni modelle birlikte kapanan BiSU bayilerinden 21 tanesi hizmete yeniden açıldı. Bu ay sonuna kadar 40 bayinin aktif hale getirilmesi hedefleniyor.

HEDEFLERİMİZ İÇİN İTİCİ GÜÇ OLACAK

“BiSU fikrini hayata geçirdikleri ilk günden bu yana operasyonel mükemmeliyeti her zaman en büyük hedefimiz olarak belirledik” diyen BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin Üner, sürdürülebilir ve karlı bir büyüme hikayesi için yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Ergin Üner şöyle konuştu: “Tüm ekibimiz ve tüm enerjimizle birlikte, pazardaki mevcut gücümüzü daha da artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu kapsamda Dişli ve Karbacak aileleri ile hayata geçirdiğimiz yeni oluşumu çok önemsiyoruz… Dişli ve Karabacak aileleri, bilindiği gibi su markası Sırma’yı büyük bir marka haline getirdikten sonra, aynı markayı Fransız Danone’a satmıştı. Yine aynı zamanda tüm Türkiye çapında önemli bir bayilik organizasyonu kurmuş, bunu da çok başarılı bir şekilde yönetmişti. Şimdi ise BiSU’daki hızlı teslimat sürecinin tüm operasyonu DrinkGo A.Ş. tarafından yönetilecek. BiSU, operasyon maliyetlerine karışmayacak, satılan ürünlerden komisyon almaya devam edecek… Bu stratejik iş birliği, BiSU’ya maliyetlerden arınmış ve kârlı bir iş modelinin kapısını açacağı gibi, uzun zamandır hazırlığını yaptığımız yurtdışı hedeflerimiz için de itici bir güç olacak.” dedi.

BiSU’YA KAYITSIZ KALAMAZDIK

BiSU modelinin doğru ve büyümeye açık bir model olduğuna dikkat çeken ve bünyesinde su markası Mila’yı da barındıran DrinkGo A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli ise, BiSU’nun yarattığı istihdamın ve değerin ülke ekonomisine katkısının öneminin farkında olduklarını söyledi. BiSU’nun içinde bulunduğu süreci ‘büyüme sancısı’ olarak özetleyen Dişli, “BiSU’nun ulaştığı değer ve yarattığı istihdam çok önemli. Bizler de bu değerin çok daha iyi yerlere gelebilmesi ve hatta bir Türk markası olarak yurtdışında bizi temsil edebilmesi için elimizi taşın altına koymak istedik” diye konuştu.