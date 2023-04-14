Borusan Mannesmann ABD’de fabrika satın aldı

Borusan Mannesmann, toplam 162 milyon dolarlık işlem ile büyük çaplı hat borularında, ABD’nin en yüksek kalite ve kapasitede üretim yapan şirketlerinden Berg Pipe’ın yüzde 100’ünü satın aldı.

Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, imza töreninde yaptığı konuşmada, Borusan Mannesmann’ın kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye sürdürülebilir katma değer yarattığını belirterek, Borusan Mannesmann’ın global pazarlarda yerelleşme stratejisi doğrultusunda satın alımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Borusan Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz ilk endüstriyel alan olan boru üretimi ve ilk sanayi girişimi Borusan Mannesmann'ın 65 yıldır ülkeye değer kattığını ifade eden Kafadar, şunları kaydetti:

"Dünya pazarlarına yaptığı ihracatla ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Sektöründe Türkiye’nin bir numaralı markası olan şirketimiz için uzun süredir sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak global pazarlara odaklanıyoruz. 2000’li yılların başından bu yana İtalya’da, ABD’de ve son olarak Romanya’da kurduğu tesislerle farklı boru segmentlerinde iddiasını artıran Borusan Mannesmann, gerçekleştirdiğimiz Berg Pipe satın alımı ile önümüzdeki yıllar içinde büyük potansiyele sahip Kuzey Amerika enerji boruları pazarının en önemli oyuncularından biri olacak.

Ayrıca Borusan Mannesmann ABD’deki en büyük Türk sanayi yatırımcılarından biri olarak konumlanıyor. Şirketimiz, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında hedef ve potansiyel pazarlarda iddiasını artıracak tüm fırsatları değerlendirmeye devam edecek."

"Gerçekleştirdiğimiz satın alımla birlikte şirketimiz için yeni bir dönemi başlattık"

Erkan Kafadar, Borusan Mannesmann'ın 2001 yılında İtalya’daki Vobarno hassas boru fabrikasını satın aldığını ve bu ilk uluslararası yatırımla Avrupa otomotiv pazarına yönelik atılımlarına başladığını söyledi.

2018 yılında Gemlik tesislerine yapılan ilave yatırımla, bugün otomotiv segmentinde Avrupa’nın bir numaralı üreticisi olduklarını vurgulayan Kafadar, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir büyüme ve globalleşme stratejimiz doğrultusunda, ABD enerji boruları pazarına yönelik, 2014 yılında 150 milyon Amerikan dolarlık yatırımla kurduğumuz tesisle de 9 senede çok önemli başarılara imza attık. Petrol, doğal gaz için sondaj ve taşıma hattı boruları ürettiğimiz ABD’deki Teksas-Baytown tesisimiz ile, ABD’de boru sektörünün en prestijli yayınlarından American Metal Market tarafından 3 kez 'Yılın En İyi Boru Üreticisi' ödülüne layık görüldük.

Tesisimizde başlattığımız ve bu sene tamamlanacak 50 milyon dolarlık yatırımla, mevcut sondaj ve hat borusu üretim faaliyetlerimizi genişleterek, inşaat ve genel endüstri segmentlerinde de yerel üretici haline geldik. Gerçekleştirdiğimiz satın alımla birlikte şirketimiz için yeni bir dönemi başlattık."

Borusan Mannesmann’ın, Türkiye’den ABD’ye enerji borularına yönelik büyük çaplı hat borusu ihracatı yapabilen tek ve en prestijli marka olduğunu ifade eden Kafadar, Berg Pipe’ın satın alımı ile büyük çaplı borularda da artık "yerel oyuncu" statüsüne sahip olduklarını vurguladı.

Kafadar, "Berg Pipe’ın Florida eyaletinde boyuna toz altı kaynaklı ve Alabama eyaletinde ise spiral kaynaklı olmak üzere iki tesisi bulunuyor. Son yıllarda enerji sektöründe büyük bir büyüme gösteren şirket, ithalatçı ülkeden dünya pazarlarına yönelik ihracatçı ülkeye dönüşen ve büyük potansiyele sahip ABD’de, son dönemdeki bütün büyük boru hattı projelerinin tedarikçisi olarak öne çıkıyor. Toplam 550 bin ton üretim kapasitesine sahip Berg Pipe satın alımımız ile hedefimiz, büyük çaplı borularda daha stratejik bir konuma gelmektir." diye konuştu.

Şirketin üretim kapasitesi 2 milyon tona ulaşacak

Toplantıda verilen bilgiye göre, Borusan Mannesmann, global pazarların yerel oyuncusu olma stratejisi kapsamında attığı bu büyük adımla enerji borularında Kuzey Amerika pazarının en önemli oyuncularından biri olması bekleniyor.

Borusan Mannesmann, 2014 yılından bu yana ABD’nin Teksas eyaletindeki fabrikası ile güçlü bir şekilde faaliyetini sürdürüyor. Şirket 2023 yılında Baytown’da üretime başlaması planlanan ikinci tesisi ve bu satın alım işlemi ile birlikte ABD’deki tesis sayısını 4’e çıkaracak. Şirketin ABD’de toplam üretim kapasitesi 1 milyon tona, ABD cirosu ise yaklaşık 1 milyar dolara ulaşacak.

Toplam 162 milyon Amerikan dolarlık satın alım ile global büyüme stratejisine hız veren Borusan Mannesmann’ın 2023 yılı sonunda Türkiye, İtalya, Romanya ve ABD’de toplam tesis sayısı 11’e, üretim kapasitesi 2 milyon tona, toplam çalışan sayısı ise 2 bin 800’e ulaşacak.