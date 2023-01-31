C2FO'dan Türkiye'de rekor işlem hacmi

İşletme sermayesi ve tedarik zinciri finansmanı alanında, dünyanın en büyük platformları arasında yer alan C2FO, 2022 yılında tüm dünyada rekor işlem hacmine ulaşırken; Türkiye’de de işlem hacmini 15 kat artırdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, “Dünya genelinde yaklaşık 200 trilyon dolar seviyesinde ekonomik çıktının sunulduğu bir yılı geride bıraktık. Mal ve hizmet tedarikçisi şirketler, herhangi bir anda bilançolarında yaklaşık 30 trilyon dolarlık ticari alacak taşıyorlar. C2FO, 2022 yılında platforma yüklenen 2 trilyon dolarlık fatura sayesinde, işletmelerin, özellikle de KOBİ’lerin, alacaklarını çok daha hızlı tahsil etmelerine ve finansal açıdan güçlü kalmalarına yardımcı oldu” dedi. 2022 yılında, C2FO platformu üzerinden tedarikçilere sağlanan işletme sermayesinin 77,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Keçecioğlu, bu rakamın önceki yıla göre yüzde 42’lik artışa işaret ettiğini vurguladı.

Türkiye, C2FO ekosisteminde büyüyor

Keçecioğlu, krediye erişimin zorlaştığı ve karmaşık bir hâl aldığı Türkiye’de ise, 2022 yılında Türk tedarikçilerin C2FO platformundaki müşterilerinden 3,2 milyar TL erken tahsilat yaptığını belirtti. “Önceki yıla göre 15 kat artan işlem hacmimiz ve tüm ülkeler arasında açık ara birinci sıradaki penetrasyon oranımızla Türkiye, C2FO ekosistemindeki yerini güçlendiriyor” diye konuşan Keçecioğlu, Arçelik C2FO Erken Ödeme Platformu ile “sanayi alanında dünyanın en iyi tedarik zinciri finansmanı platformu” ödülünü aldıklarını hatırlattı. Keçecioğlu, Arçelik yönetiminin sürdürülebilir ve dijital tedarik zinciri finansmanına verdiği değer sayesinde güçlü bir program tasarladıklarını ve “işletme sermayesi yönetiminde teknoloji kullanımı” temasıyla Avrupa çapında dört ayrı ödül daha kazandıklarını vurguladı.

Türkiye’de benzeri olmayan model

Türkiye’de benzeri olmayan “piyasa tabanlı dinamik iskonto” modeli sayesinde, finans yöneticilerinin yüksek reel getirili nakit yönetimi yapmasına imkân sağlayan C2FO platformu, büyük ölçekli firmaların hazine ve satın alma yönetimlerine tam bir kontrol ve esneklik sunuyor. Tedarikçilerin hangi fonlama kanalından, hangi vadede ve ne kadar finansman sağlayacaklarına rahatça karar verilmesini sağlayan platform, sistemi sunan büyük ölçekli şirketin iskonto geliri ve vade uzatımı beklentisine göre özel olarak kurgulanıyor. Bu sayede C2FO platformu, şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarik zinciri finansmanı uygulamalarına da imkân sağlayarak fark yaratıyor.

Hedef, Türkiye’nin nakit akışını hızlandırmak

Bugüne kadar tüm finansmanın Alıcıların likiditesi ile karşılandığını vurgulayan Keçecioğlu, “Aralık ayında devreye aldığımız banka finansmanlı model sayesinde hem işlem hacmimizi hızla artıracağız hem de C2FO ile çalışan büyük ölçekli şirketlere işletme sermayesi avantajı kazandıracağız. Üstelik, iş modelimiz gereği, tedarikçiler C2FO sistemini hiçbir ücret ödemeden kullanmaya devam edecekler” ifadesini kullandı.

Stratejik tedarikçi sayısı fazla olan, tedarikçileriyle karşılıklı yoğun bir fatura ilişkisi bulunan, çok sayıda para biriminde işlem yapan, uluslararası tedarik zinciri bulunan ya da yurtdışında yatırımları olan gruplar için C2FO’nun çok kritik bir katma değer sağladığının altını çizen Serden Keçecioğlu, “Türkiye’de mal ve hizmet üretimi yapan pek çok sektörün ve ülkemizde yatırımı olan uluslararası şirketlerin tedarik zinciri finansmanı alanında yerel ve global çözüm ortağı olmayı ve Türkiye’nin nakit akışını hızlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.