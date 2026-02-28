TAAC Havacılık Teknolojileri’nde önemli atama

TAAC Havacılık Teknolojileri’nde stratejik bir atama gerçekleşti. 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla, şirketin Genel Müdürlük görevine güçlü akademik ve mühendislik altyapısıyla öne çıkan Murat KOÇ atandı.

2019 yılında kurulan ve Kurucu Genel Müdür Enis Ata liderliğinde İniş Takımları, Uçuş Kontrol Eyleyicileri ve Kritik Test Sistemleri başlıkları altında yalnızca Türkiye’de değil imzaladığı uluslararası sözleşmelerle alanında global ölçekte bir oyuncu konumuna erişen TAAC Havacılık Teknolojileri’nde üst yönetim kademesinde önemli bir görev değişimi yaşandı. Şirketin kuruluşundan bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Enis Ata, bayrağı 1 Mart 2026 itibarıyla Murat Koç’a devretti.

Tasarım mühendisliğinden gelen güçlü liderlik

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans eğitimleriyle sağlam bir mühendislik temeline sahip olan Murat Koç, kariyerine akademide araştırma görevlisi olarak başladı. Savunma sanayii sektörüne 2014 yılında Kale Ar-Ge bünyesinde tasarım mühendisi olarak adım atan Koç, teknik sahadaki yetkinliğini yöneticilik vizyonuyla birleştirdi.

2015 yılında Altınay Savunma Grubu çatısı altına katılan Murat Koç, on yılı aşkın süredir grupta kritik projelerin hayata geçirilmesinde kilit roller üstlendi. Altınay Savunma ve TAAC Havacılık bünyesinde sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, Proje ve İş Geliştirme Direktörü, Program Yönetimi ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Koç, TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevinden önce son olarak DASAL Havacılık Teknolojileri’nin Genel Müdürü (Mart 2024 - Şubat 2026) olarak görev yapıyordu.

İleri düzeyde İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası olan Murat Koç, TAAC Havacılık Teknolojileri’nin küresel rekabet gücünü artırma, mühendislik altyapısını genişletme ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki milli platformlar için yenilikçi alt sistem çözümleri üretme hedeflerine liderlik edecek.

TAAC Havacılık Teknolojileri’nden yapılan açıklama “Vizyonu, kararlılığı ve yüksek sorumluluk bilinciyle organizasyonumuzun temellerini atmış, kültürünü şekillendirmiş ve TAAC şirketimizin bugün bulunduğu güçlü konuma gelmesinde büyük emekleri olan Enis Ata’ya teşekkür ediyor; şirketimizin küresel vizyonunu daha da ileri taşıyacak olan yeni Genel Müdürümüz Murat Koç’a yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.