Turkcell 5G'de 1 Nisan hazırlıklarını tamamladı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2025 Ekim'de Türkiye'nin en büyük frekans bandını alarak, Türkiye'de 5G'ye en hazır operatör haline geldiklerini belirterek, "En geniş frekans bandı, en yüksek hız demek. Artık söylemlerin değil, gerçeklerin konuşulacağı bir zamana giriyoruz ve 1 Nisan'da gerçekler konuşulacak" dedi.

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen Dünya GSM Birliğinin (GSMA) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl "zeka çağı"na işaret eden "IQ Era" temasıyla Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 200'ü aşkın ülkeden 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Turkcell, etkinlikte, yapay zeka destekli otonom şebeke çözümleri, yerli üretim 5G ve yeni nesil bağlantı teknolojilerini global vitrine çıkardı.

Şirket, "IQ Çağı" temasıyla sergilediği demolarda, yerli paydaşlarla geliştirilen telekomünikasyon altyapı cihazları ve uydu üzerinden bağlantı (NTN) entegrasyonu çalışmalarını uluslararası katılımcılara tanıttı.

Yapay zeka tabanlı dijital servislerin ve sürdürülebilir enerji sistemlerinin ön planda bulunduğu Turkcell standında, Türkiye'nin teknoloji ihracatı vizyonu ve 5G-Advanced hazırlıkları kapsamındaki stratejik adımlar öne çıktı.

- "Burası 'teknolojinin evi' diyebiliriz"

Etkinlik kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, etkinliğin 20 yıldır Barselona'da yapıldığını söyledi.

Turkcell'in küresel sistemdeki ağırlığ��na işaret eden Koç, ⁠"Dünyada global mobil operatörlüğünün oluşturmuş olduğu bir birliktelik var, buna GSMA deniyor. Biz de o birlikteliğin bir paydaşıyız ve aynı zamanda onu yöneten 25 kişilik bir ekip var. O yönetim kurulundaki yönetim kurulu üyelerinden biri olarak Türkiye'yi de temsil ediyoruz. Burada hem organizatörüz hem de ev sahibiyiz diyebilirim." diye konuştu.

Fuarın yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç, şunları kaydetti:

"Burası yeni nesil teknolojilerin herkese tanıtıldığı bir konferans, 'teknolojinin evi' diyebiliriz. Her sene kalabalıklar artıyor. Geçen sene 109 bin kişi gelmişti, bu sene de 100 bin kişinin üzerinde insanın buraya gelip yeni teknolojileri görmesi bekleniyor. Türkiye pavilyonumuzda yeni startuplarımız ürünlerini gösteriyorlar ve çok donanımlı arkadaşlar geliyor. Biz de onları her zaman destekliyoruz."

- "En geniş frekans bandı, en yüksek hız"

Turkcell'in her teknoloji döneminde liderliğini koruduğunu vurgulayan Koç, 1 Nisan hedefi için altyapı gücüne işaret etti.

⁠Koç, 1994'ten beri her teknolojide lider olmaya devam ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"2G'de, 3G'de, 4G'de liderdik ve inşallah 5G'de de lider olacağız. Hazırlıklarımızı sadece biz değil, bütün çalışma arkadaşlarımız, baz istasyonlarını kuran arkadaşlarımız hepimiz tamamladık ve altyapımızı hazır hale getirdik. 2025 Ekim'de Türkiye'nin en büyük frekans bandını aldık ve Türkiye'de 5G'ye en hazır operatör haline geldik. Frekans bandı ne demek? Bir yol düşündüğünüz zaman, frekans bandı o yoldaki şerit sayısıdır. Yani şu anda 5G yolunun en fazla şeridine sahip olan operatör Turkcell. 1,5 milyar dolar bir ücret ödedik. En geniş frekans bandı, en yüksek hız demek. Artık söylemlerin değil, gerçeklerin konuşulacağı bir zamana giriyoruz ve 1 Nisan'da gerçekler konuşulacak."

Koç, 5G teknolojisinin halka ulaşması için cihaz ekosistemi ve finansal erişilebilirlik üzerine çalıştıklarına da işaret ederek, Samsung ile yürüttükleri projeye değindi.

Altyapıyı sunduktan sonra cep telefonlarının da 5G'ye uyumlu olması gerektiğine vurgu yapan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene Türkiye'de üretim yapan dünya çapında bir firma olan Samsung ile bir anlaşma imzaladık. Çorlu fabrikasındaki üretim bandından 100 bin A26 telefonun alınmasına ve bayilerimiz üzerinden dağıtılmasına imkan sağladık. Bu telefonlar taksit sınırlamasına uyan telefonlar. Bu sene ortaklığımızı daha da büyüttük. İnşallah yakın bir zamanda bunun da duyurusunu yapacağız. Türkiye'de yerli ve milli üretilen, ekonomik, erişilebilir ve 5G uyumlu telefonları bütün müşterilerimize ulaştıracağız."