DHL Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazandı

DHL’in Türkiye’de faaliyet gösteren iş birimleri, çalışan deneyimi ve kurum kültürüne yönelik uygulamalarıyla bir kez daha Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazandı.

DHL, Türkiye’de faaliyet gösteren dört iş biriminin ortak katılımıyla yürütülen Great Place to Work değerlendirmesi sonucunda, bir kez daha Great Place to Work Sertifikası aldı. Çalışanların geri bildirimleri doğrultusunda her yıl yeniden gerçekleştirilen değerlendirmeyle DHL, geçtiğimiz yıl elde ettiği Great Place to Work Sertifikasını bu yıl da almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin şirketlerin yaptığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu yıl da Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazanmamız, çalışan deneyimini geliştirmek için attığımız adımların ve birlikte ortaya koyduğumuz çabanın karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarıda payı olan, görüşlerini paylaşarak sürece katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güvene dayalı, kapsayıcı ve herkesin kendisini ait hissedebildiği bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Great Place To Work Global Tanınma Başkan Yardımcısı Sarah Lewis-Kulin konuyla ilgili olarak, “Great Place to Work Sertifikası, çalışan deneyimine yönelik tutarlı ve bilinçli bir bağlılık gerektiren, son derece prestijli bir başarıdır” ifadelerini kullandı. Sertifikanın, çalışanların şirket kültürüne ilişkin gerçek zamanlı geri bildirimlerine dayanan tek resmi tanınırlık olduğunun altını çizen Lewis-Kulin, “Bu başarıyı elde etmek, şirketin çalışanlarına harika bir iş yeri ortamı sunarak, çalışmak için en iyi şirketlerden biri olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

DHL “Tercih Edilen İşveren” hedefi doğrultusunda ilerliyor

Great Place to Work, iş yeri kültürü, çalışan deneyimi ve liderlik uygulamaları konusunda dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alıyor. Sertifikasyon programı kapsamında çalışanların güvenilirlik, saygı, adalet, gurur ve takım ruhu başlıklarındaki deneyimleri değerlendiriliyor. Sertifika, tamamen çalışanların anonim geri bildirimlerine dayanarak veriliyor.