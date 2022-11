DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Buket Cox Oldu

Buket Cox, 25 yılı aşan profesyonel iş hayatına, Arthur Andersen (Ernst & Young) ile başlayıp, Arnold & Porter ve Dentons İstanbul ofislerinde devam etti. Kariyerine 2009 yılından beri DHL Supply Chain Türkiye’de devam eden Buket Cox, önceki rolünde Orta Doğu, Afrika, Türkiye Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Hukuk Direktörüydü. 1 Kasım 2022 itibariyle DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Cox, bu görevinde DHL Supply Chain Orta ve Doğu Avrupa bölge yapılanması içinde çalışacak.

DHL Supply Chain Türkiye Yönetim Kurulu üyesi olan Cox, DHL Supply Chain Türkiye’nin dönüşümünde ve yeniden yapılandırılmasında kilit rol oynayarak önemli katkılar sağladı. Kritik iş süreçleri, yüksek değerli projeler ve müşteri sözleşmelerinde aktif rol alarak, sorumluluk alanı genelinde ticari büyümeyi destekledi.

DHL Supply Chain 2025 stratejilerinin temelini oluşturan 4 ana başlık ışığında çalışmalarını sürdürecek olan Cox, DHL Supply Chain Türkiye yönetim kurulu üyeleriyle birlikte; bağlı çalışanlar, operasyonel mükemmellik, mutlu müşteriler ve geleceğe yatırım alanlarında projeler geliştirmeye hazırlanıyor.

Buket Cox, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku ve The George Washington University Law School‘da Bussiness Law alanında yüksek lisans dereceleri kazandı. University of Delaware, Alfred P. Lerner College of Business & Economics, John L. Weinberg Center for Corporate Governance’da İşletme ve Kurumsal Yönetim alanında eğitim aldı.