Dijital dönüşüm ile 68 ödül

KoçSistem ve KoçDigital, 2019 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 57'si pazarlama odaklı olmak üzere toplam 68 ödüle layık görüldü.

Türkiye ekonomisinin dijitalleşme serüveninde lider markaların teknoloji iş ortağı olan KoçSistem ve yüzde yüz iştiraki KoçDigital 68 ödül ile 2019’a veda etti.

Ürün ve çözüm kategorisinde 16 ödülün yanı sıra başarılı proje, marka ve itibar çalışmaları odağında müşteri deneyimine ilham veren 10, itibar iletişimi kapsamında 9, marka yönetimine örnek gösterilen 21, insan kaynakları alanında 10 ve dijital süreç yönetimi ile 2 ödülü bulunuyor.

KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, markanın yeni yol haritası itibarıyla 2019’da tempolu ve yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Ulusal ve uluslararası değerli organizasyonların çeşitli kategorilerde KoçSistem ve KoçDigital’e verdiği bu ödüller, Geleceği Keşfet söylemiyle ortaya koyduğumuz dijitalleşme hedeflerinin de teyidi anlamına geliyor. Ödüllerimizin dağılımı itibarıyla Customer First, Platform 360, KoçHub, Pixage ve HR Analytics gibi teknoloji ve çözümlerimizin bu yıl 16 ödülle onurlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çözümlerimiz dijitalleşmeyi hedefleyen kurumlar için kritik iş süreçlerinin dijital platformlara taşınmasında anahtar rollere sahip. Stevie, Muse, Hermes, IDC, Felis gibi saygınlıkları ile ün yapmış ödül komitelerinin değerlendirmeleri sonucu verilen 57 ödül, KoçSistem ve KoçDigital’in dijitalleşmeyi kurumlarda değer üretimi eksenli bir değişim olarak benimsediğini kanıtlıyor. Aynı zamanda KoçSistem ve KoçDigital’in nitelikli ve geleceğe umutla bakan üretken ve uzmanlaşmış Y kuşağı ağırlıklı çalışanları için de bu tür başarıların önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemeliyim.”

KoçDigital’e ödül yağmuru

Türkiye’nin ilk IoT Platformu “Platform 360”, yerel ve global pazarlar için bu platform üzerinde tasarladığı ileri analitik ve IoT çözümleri ile Stevie’den ödüllerle döndü. KoçDigital’in Platform 360 üzerinde yazdığı gerçek zamanlı üretim yönetim sistemi bu yıl Stevie Altın Ödülü’ne layık görülürken, yine aynı platform üzerinde geliştirdiği madencilik endüstrisine yönelik analitik, IoT ve büyük veri çözümleri ise Gümüş Stevie Ödülü’nü almaya hak kazandı. KoçDigital, aynı zamanda Stevie Awards tarafından verilen Muhteşem İşverenler (Great Employers) kategorisinde “HR Analytics” çözümüyle Altın Ödül’e layık görüldü.

Yılın Teknik İnovasyonu: Pixage

KoçSistem’in dijital yayıncılık uygulaması Pixage bu yıl ödül komitelerinin dikkatinden kaçmadı. Pixage, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve gümrük mağazalarındaki örnek çözümleriyle Yılın Teknik İnovasyonu kategorisinde Stevie Bronz Ödülü’nü almaya hak kazanırken; Tofaş için hayata geçirdiği Pixage uygulamaları ile AVA Digital Awards kapsamında Platinum ödüle layık görüldü.

KoçSistem’in sağlıklı teknoloji kullanımına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati” medyadaki performansı ile Felis Başarı Ödülü’ne değer görüldü. #haydikapatalım farkındalık hareketi ile başlayan; eğitim ortağı Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) gerçekleştirdiği anne - baba destek eğitimleri ile bir yılda 94 kurs ile 1.330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşmayı hedefliyor.



