Dimes'te üst düzey atama

Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES bünyesinde, Türkiye Tedarik Zinciri, Operasyon ve Ticari Fonksiyonlarını yönetmek üzere oluşturulan DİMES Türkiye Genel Müdürlüğüne, farklı ulusal ve uluslararası içecek şirketlerinde genel müdür ve CEO olarak sorumluluk üstlenen, sektörün deneyimli ismi Cem Kurt atandı.

Şirketin tüm faaliyetlerinin üst yöneticisi olarak görevini sürdüren DİMES CEO’su Ozan Diren, içecek şirketi vizyonu doğrultusunda marka genişlemesinin yüksek bir ivmeyle devam ettiğini söyleyerek, “Tüm stratejilerimizin temelini oluşturan küresel içecek şirketi vizyonumuzla, yenilikçi kategorilerde yenilikçi ürünlerimizle yeni deneyimler sunmaya, genç hedef kitleyle bağımızı yeni nesil iletişimle güçlendirmeye ve uluslararası pazarlarımızda yeni büyüme adımlarına yatırım yapıyoruz. Kolektif inovasyon gücümüz ve esnek iş anlayışımızla DİMES’i, stratejilerimiz, hedeflerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda en uygun formu alabilen esnek bir organizasyon yapısıyla, dev bir yeni nesil Start Up şirket gibi yönetiyoruz. Küresel içecek endüstrisinin dönüşümünde öne çıkan sorumlu üretim, sorumlu tüketim, besleyici ve fonksiyonel ürünler, vegan beslenme, hayata eğlence ve enerji katan ürün deneyimleri gibi konulara, kurum içi girişimciliği ve inovasyonu destekleyen esnek organizasyon yapımızla uyum sağlıyoruz. Sektörümüzde markalı ihracatın lideri olarak, 100’ü aşkın ülkeyi kapsayan ihracat pazarlarımızda stratejik yönetimle Türkiye’nin küresel markası olarak büyümemizi sürdürüyoruz. Daha odaklı bir yönetim için, DİMES çatımız altında Türkiye ve uluslararası organizasyonlarımız ayrışacak şekilde yeni bir dönüşüme başladık ve ilk adımda, Türkiye’ye ait Tedarik Zinciri ve Operasyon Fonksiyonlarının yönetmek üzere DİMES Türkiye Genel Müdürlüğünü oluşturduk. DİMES çatı organizasyonumuz altında bu önemli görevi, Sayın Cem Kurt’un üstlenecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Sektörel iş birliklerimiz ve sanayi inisiyatiflerinde yakın mesaimizle çok uzun zamandır tanıdığım Cem Kurt’un, DİMES Türkiye Genel Müdürü olarak şirketimize önemli değerler katacağına inancım sonsuzdur” şeklinde konuştu.

DİMES Türkiye Genel Müdürlüğünü görevine atanmaktan heyecan duyduğunu ifade eden Cem Kurt, “DİMES Türkiye’mizin gerçek bir değeri. 60 yılı aşkın köklü geçmişinin kurucu ilkelerini, kendini sürekli yenileyen ve sürekli genç kalabilen bir yapıyla birleştiren DİMES bünyesinde, DİMES Türkiye Genel Müdürü olarak sorumluluk almaktan gurur duyuyorum. DİMES ailesini oluşturan çalışma arkadaşlarım, kendi alanlarında önemli bir deneyim birikimine, hayata olduğu gibi iş konularına da başka bir gözle bakabilen yenilikçi ve girişimci bir ruha ve bitmez bir enerjiyle besledikleri, güçlü bir başarı azmine sahipler. Bu değerli kurumsal ailenin bir parçası olarak, Türkiye genelinde çok önemli bir değer zinciri oluşturan faaliyetlere liderlik etmek, büyük bir sorumluluğu olduğu kadar büyük bir ayrıcalığı da ifade ediyor. Çalışma arkadaşlarımla birlikte, yüksek bir ivmeyle start alan çalışmalarımızla, DİMES hedef ve stratejilerine değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Cem Kurt, DİMES Türkiye Genel Müdürü olarak atanmasından önce Doğanay CEO’su olarak görev yapıyordu. Cem Kurt’un geçmiş dönem yönetim görevleri arasında TAMEK CEO’luğu, Danone Süt bünyesinde Atena & Danone Genel Müdürlüğü , Associated British Foods Türkiye Genel Müdürlüğü ve Pınar Süt Üretim Kademelerinde Yöneticilik gibi deneyimler bulunuyor. Cem Kurt, 2015 yılından bu yana MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulunda da yer alıyor.