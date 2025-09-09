Dorak Holding ile Kapadokya'da unutulmaz gece

Dorak Holding, Türkiye ile Japonya arasında yüzyılı aşkın dostluğu kültür diplomasisinin en zarif örneklerinden biriyle onurlandırdı. Kapadokya’da gerçekleşen özel konserde, Fazıl Say ve Nakamura Hayato ilk kez aynı sahneyi paylaştı.

Uzak Doğu’ya Kapadokya’yı tanıtan, Japonya ile köklü bağlar kuran Dorak Holding, yüzyılı aşkın dostluğu anlamlı bir kültür projesiyle onurlandırıyor. 6 Eylül 2025 tarihinde Kapadokya’da gerçekleşen etkinlikte, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile Japon Kabuki tiyatrosunun genç temsilcilerinden Nakamura Hayato ilk kez aynı sahnede buluştu.

Bu özel etkinlik, yalnızca iki büyük sanatçıyı değil, aynı zamanda iki köklü kültürü Kapadokya’nın büyülü atmosferinde bir araya getirdi. Etkinliğin organizasyonunu ise Japonya ile Türkiye arasında 30 yılı aşkın süredir kültür turizmi alanında köprü kuran Dorak Holding üstlendi.

Kapadokya’yı Japonya’ya Tanıtan İlk El

1990’lı yılların başından itibaren Japon turist kafilelerini Türkiye’ye getiren ilk turizm grubu olan Dorak Holding, Japonya’da Kapadokya’nın tanıtımına öncülük eden grup olarak dikkat çekiyor. Japon misafirlerin kültürel hassasiyetlerine uygun tur programları, hava balonculuğu ve özgün deneyim tasarımlarıyla bölgeyi dünya çapında bilinir bir destinasyona dönüştüren Holding, bu kez sanat aracılığıyla iki ülkeyi yeniden buluşturdu.

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, konserin anlamına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları aktardı:

“Memleketimiz olmasından dolayı Kapadokya bizim sadece yatırım yaptığımız değil, anlam yüklediğimiz bir coğrafya. Japonya ise, doğa ve kültüre duyduğu saygıyla Kapadokya’yla yıllardır özel bir bağ kurdu. İki ülke arasındaki yüz yılı aşkın bu bağı müzik ve sahne sanatıyla görünür kılmak bizim için büyük bir gurur.”





Kültür Diplomasisinin Gücüyle

Fazıl Say’ın evrensel müzikal dili ile Nakamura Hayato’nun geleneksel Kabuki sanatını sahnede buluşturan konser, kültür diplomasisinin en zarif örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Etkinlik aynı zamanda, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini dünya sahnesine taşıma misyonuyla hareket eden Dorak Holding’in vizyonunu da yansıtıyor.

Nakamura Hayato: Kabuki’nin Genç Yıldızı

Japonya’nın genç ve gelecek vadeden oyuncularından biri olarak kabul edilen Nakamura Hayato, etkinlik kapsamında ülkemizi ziyaret etti. 1993 doğumlu olan ve ailesi de ülkenin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Hayato, özellikle Japon halk tiyatrosunun özel bir türü olan Kabuki dalındaki yeteneği ve başarılarıyla son yıllarda ülkesinde büyük bir saygınlığa ulaştı. Temelleri 17’nci yüzyıla dayanan ve pandomim, dans ile skeçleri bir araya getiren bu geleneksel tiyatro sanatındaki başarısı, Hayato’nun popüler sinema ve tiyatro dünyasında da önünü açtı. Bugün yalnızca kendi ülkesinde değil, Avrupa ve ABD’de de geniş bir hayran kitlesine sahip.