Dünya markası Skechers'ı 7 yılda ikna etti: Esenyurt ve Urfa'da üretim yapıyor

Dünyanın en tanınmış markaları arasında yer alan Skechers, 190’dan fazla ülkede 1000’in üzerinde mağazasıyla hizmet veriyor. Türkiye’de satılan Skechers markalı tekstil ürünlerinin Ar-Ge çalışmaları, tasarımları ve ayakkabı üretimleri ise perakende sektörünün genç girişimcilerinden Yasin Kavşak kaptanlığındaki Olka Spor A.Ş’ye ait. Şirket sahip olduğu lisans anlaşmasıyla üretimini Şanlıurfa ve İstanbul’da bulunan 22 bin 500 metrekarelik üretim tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Yasin Kavşak, Türkiye’de Skechers markalı satılan her üç ayakkabıdan birinin üretiminin Türkiye’de gerçekleştiğini söylüyor. Üretim tesislerinde günlük yaklaşık 6 bin çift ayakkabı üretildiğine dikkat çekiyor. Kavşak, dünyanın en tanınmış dünya markalarından birini üretimde Türkiye’yi seçmeleri için nasıl ikna ettiklerini ise şöyle anlatıyor: “2011 yılında büyük bir zincir mağazada spor bölümünün başında çalışırken işten ayrıldım ve küçük bir ofiste 2 yakın yol arkadaşımla yeni bir girişim için kolları sıvadık. Sürekli yurt dışına giderek araştırma yaptık ve sonunda dünyanın en tanınmış markaları arasında yer alan Skechers’i ikna ettik. Üretim için ise yaklaşık 7 yıl sonra anlaşma imzaladık. Zaten o güne kadar aldığımız ödüllerle ve yaptığımız yakın temaslarla kendimizi ispatlamıştık. Bu nedenle burada üretim yapma isteğimiz anında olumlu karşılandı.”

Üretim için yapılan lisans anlaşmasıyla Yasin Kavşak, yüzde 100 öz kaynak ile 12,5 milyon dolarlık yatırımla Esenyurt’ta üretime geçiyor. Böylece Uzakdoğu dışında Skechers’in bölgedeki tek üreticisi haline geliyor. Esenyurt'taki fabrika bugün yıllık 1,5 milyon adet ayakkabı üretimi kapasitesine sahip ve yüzde 100 kapasite oranıyla çalışıyor.

YENİ YATIRIM YOLDA

Kavşak, bu üretim adedinin talebe yetmediğini ve ölçek eksikleri olduğunu belirtiyor ve bu nedenle yeni bir yatırım için kolları sıvadıklarını söylüyor ve ekliyor: “Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz sürüyor ve 2023 sonuna kadar nerede yatırım yapacağımız kesinlik kazanacak. Biz yine Trakya bölgesi olacağını öngörüyoruz. Yeni üretim tesislerimizle önemli bir ivme yakalayacağız. Kapasite artırımı ile ihracata da başlayacağız. Yeni kapasite artırımı ile yıllık 6,5 milyon adet çift ayakkabı üretimine ulaşacağız. Yeni fabrika için 75 milyon dolarlık yatırım yapma planımız var. Bunu da yine kendi öz kaynaklarımızla hayata geçireceğiz. Şu anki yıllık kapasitemizi 5 kat artıracağız. Bu tesislerimizde de yaklaşık 3 bin kişiye yeni istihdam sağlayacağız.”

Kavşak, ayakkabı üretiminde önemli yeri olan bir hammaddeyi Türkiye’de üretmek için de görüşmelere başladıklarını söylüyor. Bu gerçekleşirse de 25 milyon dolarlık bir yatırım bedeli oluşacağını sözlerine ekliyor.

“İLK 2’DEYİZ”

Sektörde markalı spor ayakkabı pazarında ya ilk 2 oyuncudan biri olduklarını söyleyen Kavşak, kısa sürede Türkiye’nin en büyük şirketleri arasına girdiklerini ve Capital 500 listesinde yer alacak bir büyüklükte olduklarını söylüyor. Geçen yıla göre ise ciroda yüzde 165’lik büyüme yakaladıklarını belirtiyor. Kavşak, “Bu yıl 4 milyon adet satışla kapatırız. Markalı ayakkabı pazarının büyüklüğünün yıllık 30-40 milyon adet, toplam ayakkabı pazarının ise 250 milyon adet olduğunu tahmin ediyorum. Bizim şu anda yıllık 1,5 milyon adet üretim kapasitemiz var. Burada ürettiklerimizin hepsi Türkiye’de satılıyor” diyor.

Yasin Kavşak’ın şu anki en büyük hayali ise kendi markasını yaratıp üretmek. Esenyurt’taki mağazalarında hem Skechers hem de bir başka markaya üretim yapabilecek durumda olduklarını söyleyen Kavşak, “Yeni hayalimiz Türkiye’de değil dünyada global bir marka yaratmak. Bunun için çalışmalarımıza başladık. Bunu gerçekleştirmememiz için bir neden de yok. Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına ve müşteri segmentine sahip spor ayakkabı şirketiyiz. Markanın DNA'sını oluşturuyoruz, tasarım adımlarını çalışıyoruz. Bu bilgi birikimiyle bir dünya markası çıkarmak en büyük amacımız. Tabi bu bir süreç. 2024’te çalışmaları hızlandırarak, 2026 yılında Paris, New York veya Milan’da lansman yapmak istiyoruz. Yeni markamız yine sneakers olacak ve sokak giyimine uygun olacak." ifadelerini kullanıyor.

Rakamlarla Skechers Türkiye

Özellikle yürüyüş, koşu ve günlük ayakkabı modelleri ile ön plana çıkan Skechers, sunduğu sıra dışı rahatlık ve renkli tasarımlarla ayakkabı sektöründe yüksek bir marka bilinirliğine sahip.

Spor ayakkabı, günlük ayakkabı, çocuk ayakkabıları, spor giyim, günlük giyim ve aksesuarlar kategorilerinde ürünler sunan Skechers Türkiye’nin ülke genelinde 68 mağazası bulunuyor. Bu mağazalardan 16 adeti Franchise, 41 adeti konsept, 11 adeti ise Outlet mağaza kategorisinde yer alıyor.

Türkiye'nin ayakkabı üretimindeki önemli bir aktörü olan Skechers Türkiye, satılan üç ayakkabıdan birinin üretimini Türkiye’de gerçekleştiriyor. Üretim tesislerinde günlük yaklaşık 6.000 çift ayakkabı üreterek, sektöre katkı sağlıyor. Özellikle Türkiye'de üretilen koleksiyonun yüzde 25'lik kısmı, üstün kalitesiyle öne çıkıyor.

Üretim Departmanında sırasıyla Kesimhane, Baskı & Kaynak, Saya Dikim, Eva Taban Üretimi ve Montaj bölümleri yer alıyor. Yılda 1,3 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip iki tesiste 700 kişi istihdam ediliyor. Istanbul ProLab 340 kişi, Şanlıurfa ProLab 203 kişi ve Şanlıurfa MarkaLab 157 çalışana ev sahipliği yapıyor.

Skechers Türkiye, 2022 yılında lansmanını gerçekleştirdiği "Skechers Plus" sadakat programı kapsamında üyelerine özel avantajlar ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyor. Mağazalardan geçen alışverişlerin şu an için yüzde 25’i Plus müşterilerinden geliyor.

E-ticaret kapsamında toplamda dört pazaryerinde satış faaliyetlerini sürdüren Skechers Türkiye’nin kendi satış kanallarının pazaryerleri dahil toplam satışa oranı yüzde 65. Ayrıca Skechers Türkiye tarafından gerçekleştirilen satışların yüzde 1,8’ini yerel ürünler oluştururken yüzde 4’ünü ithal ürünler oluşturuyor.

Marka her geçen gün pazar payını genişletmeye devam ediyor. 2023 yılında Skechers Türkiye mağazalarını ziyaret eden müşterilerin yüzde 65’i ilk kez alışveriş yaptı ve bu oran her geçen gün artıyor.

Skechers, çocuk ayakkabısı konusunda dünyada rakipsiz bir marka. Sunduğu ışıklı ayakkabı, kokulu ayakkabı, şarj edilebilen ayakkabı gibi birçok seçenek ile çocuk kategorisinde de iddialı bir paya sahip.