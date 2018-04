Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği) tarafından yılda bir kere pazarlama kampanyalarının değerlendirildiği Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde, Imutor Go kampanyası ile Geniş Kapsamlı Satış Noktası ve Sahada Pazarlama Uygulamaları kategorisinde ödüle layık görüldü.

2017 DPİD ödüllerinde Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’ya ödül getiren “Imutor Go” projesi ise Kasım 2016 tarihinde hayata geçirildi. Eczane teknisyenlerine yönelik dijital bir bilgi yarışması platformu olan Imutor Go’da eczane personelinin Imutor ürün bilgisini ve sıcak satışa yönelik çapraz satış tekniklerini taze ve doğru tutmak, bu sayede teknisyenin elden ürün satışını artırmak amaçlandı. Bagisiklikkazandirir.com üzerinden kurgulanan Imutor Go bilgi yarışması ile dört hafta boyunca her hafta birinci olan teknisyenler ile ayın ilk üç teknisyeni ödüllendirildi. Imutor Go bilgi yarışması ile toplamda 1100 eczane ile 2300 teknisyene ulaşıldı.

Doğrudan Pazarlama Ödülleri, Doğrudan Pazarlama sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, bilinirlilik yaratmak, doğrudan pazarlama kavramlarının yerleşmesini sağlamak, doğrudan pazarlama yöntemlerinin daha çok kullanılmasına teşvik etmek, doğrudan pazarlama alanında çalışanları motive etmek ve özgün başarıları belgelemek, doğrudan pazarlama uygulamalarının kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Tüketici Sağlığı Grubu, MediaCat dergisi tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen “MediaCat Felis Ödülleri 2017”de de “Daylong Güneşin Mutlu Yüzü” ve Imutor Go kampanyaları ile Sağlık İletişimi kategorilerinde dört ödülün sahibi olmuştu.