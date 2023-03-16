Eti yeni bir global organizasyona geçti

Türkiye gıda sektörünün lider markalarından Eti, uluslararası pazarlarda yakaladığı büyümeye paralel olarak yeni bir global yapılanmaya geçti. Stephane Batoux, Eti Global CEO’su olarak atandı.

60 yılı aşkın süredir tüketicilere sunduğu onlarca markası ve yüzlerce çeşit ürünüyle Türkiye gıda sektörünün liderlerinden Eti, Türkiye’nin global markası olma yolunda önemli adımlar atıyor.

2017 yılında, Romanya Craiova’da Türkiye dışındaki ilk üretim tesisini faaliyete geçirmek, stratejik pazarlarında güçlü bir varlık oluşturmak ve uzun yıllardır devam eden yüksek ihracat performansına ivme kazandırmak üzere “Eti International” coğrafi birimi kuruldu.

Uluslararası varlığını daha da güçlendirmek isteyen Eti, şimdi de yeni bir global organizasyona geçiyor. 2017’den bu yana Avrupa merkezli Eti International birimine liderlik eden Stephane Batoux, Eti Global CEO’su olarak atandı. Eti’nin en büyük pazarı olan Türkiye’deki gücünü korumak için, Eylül 2021’den bu yana Türkiye’deki satış örgütüne liderlik eden Ercan Öz ise 1 Mart 2023 itibarı ile Eti Türkiye coğrafi biriminin CEO’su oldu. Öz, yeni pozisyonunda Eti Global CEO’su, Stephane Batoux’a raporlayacak. Ercan Öz aynı zamanda Eti Gıda Genel Müdürü olarak görev yapacak.

2011 yılından bu yana Eti İcra Kurulu Başkanı olan ve şirketin yakın geçmişindeki başarılarında önemli bir rol oynayan Hakan Polatoğlu ise Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi olarak Eti’nin geleceğine katkıda bulunmaya devam edecek.

Yeni global organizasyonun kurulması ve yeni liderlik ekibiyle birlikte Eti, Türkiye’deki liderliğini güçlendirmeyi, uluslararası büyümesini hızlandırmayı ve Türkiye’nin güçlü bir global markası olmayı hedefliyor.

Stephane Batoux hakkında:

1987 yılında University of Kent Finans ve İşletme Bölümü’nden mezun olan Stephane Batoux, University Bordeaux’da Ekonomi yüksek lisansını, Institut du Management de l’Achat Industriel’da Satınalma ve Finans üzerine İşletme yüksek lisansını (MBA) tamamladı.

Beş dil bilen (Fransızca, İngilizce, Rusça, İtalyanca ve Romence) ve otuz yılı aşan bir uluslararası deneyime sahip Stephane Batoux, 2017’de Eti’de International CEO olarak görev almaya başladı. Altı yıl süresince Eti’nin Romanya, Polonya ve Balkanlar’daki faaliyetlerine liderlik eden Batoux, 1 Mart 2023’te, Eti Global CEO’su olarak atandı.