Fonri, akıllı yaşam çözümlerini ve hedeflerini açıkladı

Sektörün en önemli temsilcilerinden ve lider IoT servis sağlayıcısı Ankaref'in bir iştiraki olan Fonri, akıllı yaşam pazarında büyümesini sürdürüyor.

Akıllı yaşam çözümleri küresel alanda hızla genişliyor. IDC’nin 2022 yılı raporuna göre, geçen yıl pazar 871,8 milyon adetlik hacme ulaştı ve bu bağlamda 2023'te %2,27 büyüme bekleniyor. Bu büyümenin 2027'ye kadar devam etmesiyle birlikte 2027'de hacmin 1,23 milyara ulaşması öngörülüyor.

Sektörün en önemli temsilcilerinden ve lider IoT servis sağlayıcısı Ankaref'in bir iştiraki olan Fonri, akıllı yaşam pazarında büyümesini sürdürüyor. Şirket, akıllı yaşam çözümleri pazarındaki büyümesi için yeni ürünlerin de dahil olduğu bir yol haritası açıkladı.

Fonri, akıllı yaşam çözümleri portföyü ile tüketicilerin hayatını daha sürdürülebilir, verimli, konforlu ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Ürünlerinin tüketicilere kolaylık sağlaması amacıyla, tek uygulamadan kontrol imkânı sunuyor. Akıllı yaşama hizmet eden çözümler, ev ortamlarının ötesine geçerek ofis alanlarına, iş yerlerine, otellere, restoranlara, sağlık tesislerine ve tiny house’lara kadar birçok alana hızlıca entegre oluyor.

Sektördeki en geniş çözüm yelpazesine sahip

Akıllı Alarmlar, Akıllı Sensör, Akıllı Dedektörler, Akıllı Kameralar, Kapı Zili, Kapı Kilitleri, Akıllı Yaşam/Konfor Ürünleri ve Akıllı Elektrik Ürünleri olarak 5 ayrı kategoride hizmet sunan Fonri’de gaz dedektöründen akıllı ışık anahtara, akıllı duvar prizlerinden akıllı alarmlara, akıllı evcil hayvan mama kabından panik butonuna kadar 300'ün üzerinde ürün seçeneği yer alıyor. Ayrıca farklı kurgular oluşturarak tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap olabilecek sayısız çözüm sunuyor. Fonri, 2023 yılında ihtiyaçlara göre yeni ürünlerin de ürün gamına ekleneceğini belirtiyor.

Akıllı yaşam = Verimlilik + Sürdürülebilirlik

Fonri'nin akıllı yaşam çözümleri, enerji, zaman gibi kaynakların daha verimli kullanımını sağlayarak, enerji tüketimini azaltmayı ve yaşam alanlarının çevresel etkisini iyileştirmeyi de hedefliyor. Bu nedenle, Fonri sürdürülebilirlik misyonuyla hareket ediyor. “Fonri olarak akıllı yaşam alanı anlayışının hayatımıza önemli ölçüde fayda sağladığını, konfor ve güvenlik kattığını göstermek istiyoruz. Amacımız tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayıp onlara fayda sağlamak ve zengin bir kişisel müşteri deneyimi yolculuğu sunmak. Geliştirdiğimiz çözümlerimizle hayatın her alanında daha verimli ve sürdürülebilir bir yaşam sunmak istiyoruz" diyen Fonri Yönetici Ortağı Onur Karaaslan, tüketicilerin evlerindeki tüm akıllı cihazları kontrol etmek için tek bir uygulamayı kullanmak istediğine de vurgu yapıyor. Fonri'nin uygulamasıyla akıllı yaşam cihazlarını kolayca kontrol edebilir, senkronize edebilir ve programlayabilirsiniz.