Four Seasons Hotels İstanbul'a atama

Four Seasons Hotel Bosphorus ve Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Genel Müdürü olarak Thomas Krooswijk atandı. Krooswijk, yeni görevinde İstanbul’daki iki Four Seasons otelinin operasyon ve yönetiminden sorumlu olacak.

Four Seasons bünyesine 2001 yılında New York’taki The Pierre’de katılan Thomas Krooswijk, kariyerinin ilk dönemlerinde yiyecek ve içecek alanında görev aldı. Bu süreçte operasyonel yönetim, hizmet süreçleri ve misafir deneyimi üzerine uzmanlaştı. Daha sonra Los Angeles’taki Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel’de Yiyecek & İçecek Direktörü olarak görev yapan Krooswijk, Kanada’daki Four Seasons Hotel Toronto ve Ürdün’deki Four Seasons Hotel Amman’da Otel Müdürü pozisyonlarında bulundu. Son olarak Fas’ta Four Seasons Resort Marrakech’in Genel Müdürü olarak görev aldı. Thomas Krooswijk, yeni göreviyle birlikte İstanbul’un iki tarihi yapısında faaliyet gösteren Four Seasons otellerinin yönetimini devraldı.

Göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Krooswijk, İstanbul’un çok katmanlı yapısına dikkat çekerek şunları söyledi:



“İstanbul, tarih boyunca farklı kültürleri bir araya getiren, canlı ve ilham verici bir şehir. Amacımız, bu kentin ruhunu mekanlar, deneyimler ve insan ilişkileri üzerinden yansıtmak. Misafirlerimizin kendilerini iyi ağırlanmış hissetmelerini ve şehrin hikayesiyle bağ kurmalarını önemsiyoruz.”