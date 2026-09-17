Şölen Ozmo ile 200 milyon dolar cirolu global marka yarattı

Şölen, Türkiye’den dünya markası çıkarma stratejisinin merkezine Ozmo, Biscolata ve Luppo’yu yerleştirdi. 70’ten fazla ülkede satılan ve yıllık cirosu 200 milyon dolara ulaşan Ozmo, Azerbaycan’da son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 15 büyüdü. Şirket şimdi aynı marka yaratma modelini protein ve lif odaklı Betterway ile fonksiyonel atıştırmalıklara taşımaya, yeni markayı Türkiye’nin ardından ABD’de büyütmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de ürettiği 200 ürün çeşidini 5 kıtada 120’den fazla ülkeye ulaştıran Şölen, küresel büyümesini yalnızca ihracat hacmi üzerinden kurgulamıyor. Şirket, Ozmo, Biscolata ve Luppo gibi markaları farklı pazarlarda yerelleştirerek güçlü tüketici bağı kuran bir global marka modeli oluşturmayı hedefliyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Şölen’in Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlediği basın toplantısının odağında da bu stratejinin en somut örneklerinden Ozmo vardı. Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban, Ozmo’nun 26 yıllık yolculuğunda ürün portföyünü sürekli yenilerken markayı çocukların dünyasına eşlik eden bir oyun arkadaşı olarak konumlandırdıklarını söyledi. Çoban, “Ozmo ile ilk günden bu yana yalnızca ürün geliştirmeye odaklanmadık. Çocukların dünyasını anlamayı, hayal güçlerine ve gelişimlerine katkı sunmayı merkeze aldık. Bu yaklaşım Ozmo’yu hem ürünleriyle tercih edilen hem duygusal bağ kurabilen güçlü bir çocuk markasına dönüştürdü” dedi.

70 ülkede 200 milyon dolarlık ölçek

Bugün 70’ten fazla ülkede satışa sunulan Ozmo, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Irak ve Suudi Arabistan’da çocuk atıştırmalıkları kategorisinin lideri konumunda. Markanın yıllık cirosu 200 milyon dolara ulaşırken Türkiye’de 57 ürün çeşidinden oluşan portföyü bulunuyor. Şirket, Ozmo’yu yeni ürünler ve yeni kategorilerle destekleyerek dünya pazarlarındaki ölçeğini büyütmeyi planlıyor. Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, “Ozmo bugün Şölen’in en güçlü global markalarından biri. Faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkelerde çocuk atıştırmalıkları kategorisinin jenerik adı haline geldi. Yıllık cirosunun 200 milyon dolara ulaşması, 26 yılda oluşturduğumuz güvenin, ürün kalitesinin, kesintisiz iletişimin ve sürekli yenilenen portföyün sonucu” diye konuştu.

Azerbaycan’da 10 yılda yüzde 15 büyüme

Şölen’in 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Azerbaycan, Ozmo’nun global büyüme hikayesinde özel bir yere sahip. Azerbaycan, Ozmo’nun global satışlarında ilk sırada yer alıyor. Azerbaycan pazarında 57 farklı Ozmo ürünü, 8 bini aşkın satış noktasında tüketiciyle buluşuyor. Şölen’in ülkedeki operasyonları son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 15 büyüdü.

Çoban, Azerbaycan’daki performansı uzun vadeli pazar yaklaşımı, yaygın dağıtım ağı, iletişim yatırımları ve ürün inovasyonuyla açıklıyor. Çoban’ın paylaştığı 2026 marka araştırmasına göre Ozmo, ülkedeki çocuklu anneler arasında en sık satın alınan tatlı atıştırmalık markası. Çoban, “Azerbaycan’da kategorinin jenerik adının Ozmo olarak kullanılması, markanın yüksek bilinirliğin ötesinde güvene dayalı bir tüketici ilişkisi kurduğunu gösteriyor” dedi.

Marka yatırımı dijital dünyaya taşındı

Şölen, Ozmo’nun fiziksel ürün portföyünü dijital deneyimlerle genişletiyor. Mobil oyunlar, çizgi filmler ve eğitici içeriklerle desteklenen bu yaklaşımın merkezinde Ozmo Adventure Land bulunuyor. Şirketin verdiği son verilere göre uygulama 2,8 milyonu aşkın indirmeye ve günlük 12 bin 500’ün üzerinde aktif kullanıcıya ulaştı. Google Play’de öğretmen onaylı uygulamalar arasına giren oyun, aile kategorisinde birinci; Apple App Store’un macera kategorisinde ise üçüncü sıraya yükseldi.

Çoban’a göre bu “fijital” model, çocukların fiziksel ve dijital deneyimlerinin iç içe geçtiği yeni tüketici dünyasına verilen bir yanıt. Şirket, akademisyenler ve pedagoglarla yaptığı iş birlikleriyle dijital içeriğin güvenliğini ve çocuk gelişimine katkısını da marka stratejisinin bir parçası olarak ele alıyor.

Pazar 2035’te iki katını aşacak

Çoban’ın paylaştığı araştırma verilerine göre global çocuk atıştırmalıkları pazarı 2025’te 72,2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Yıllık yüzde 6-8 büyüyen pazarın 2035’te 155,8 milyar dolara çıkarak bugünkü hacminin iki katını aşması bekleniyor.

Büyümenin arkasında ebeveynlerin ürün içeriği ve gıda kalitesine daha fazla önem vermesi, çocuklara özel ürün geliştirme yatırımlarının artması ve markaların ambalaj, karakter, oyunlaştırma ve dijital deneyimleri birlikte kullanması var. Şölen de bu eğilimlere yeni ürünler, yeni kategoriler ve kesintisiz marka iletişimiyle yanıt vermeyi planlıyor.

Yeni büyüme alanı Betterway

Şölen’in gelecek planındaki en dikkat çekici adımlardan biri, fonksiyonel atıştırmalık markası Betterway. Erdoğan Çoban’ın verdiği bilgiye göre protein ve lif talebi artan tüketiciler için geliştirilen marka, kasım ayının ilk haftasında Türkiye’de, hemen ardından ABD’de satışa sunulacak. Betterway ilk aşamada yaklaşık 8 ürünle yola çıkacak; portföyde barın yanı sıra kraker, cips, kek ve bisküvi de yer alacak. Şirket daha önce Ozmo ile Türkiye’de probiyotik içeren ürünlerini de piyasaya sürmüştü. Betterway ile ABD operasyonunu hızlı biçimde büyütmek istediklerini belirten Çoban, bu pazara girişte önceliklerinin yalnızca satış hacmi olmadığını vurguladı: “Amacımız belirli bir kategoriyi sahiplenmek, ürünü büyütmek ve güçlü bir marka hikâyesi yaratmak. Günün birinde Super Bowl’da Şölen markalarını görmek istiyoruz.”

Betterway hamlesi, Şölen’in Ozmo, Biscolata ve Luppo ile geliştirdiği global marka yaratma yetkinliğini yeni bir tüketici ihtiyacına taşıma arayışı olarak öne çıkıyor. Şirket böylece çocuk atıştırmalıklarındaki ölçeğini korurken protein ve lif odaklı fonksiyonel ürünlerle yeni bir büyüme alanı açmayı hedefliyor.