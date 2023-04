"Global arenada önemli bir aktör olmayı hedefliyoruz"

Mimar Elif Ülger Yalçın ve Avukat Sertaç Yalçın’ın hobilerinden yola çıkarak ve kendileri için her açıdan keyif alacakları bir konsept yaratarak 2014’te kurdukları Arabica Coffee House, bugün 110 şubesiyle Türkiye’nin 35 şehrinde, ayrıca birer şubeyle de Ukrayna Jitomir’de ve Kuzey Irak Erbil’de hizmet veriyor. Şantiyesi devam eden ve açılacak şubeleriyle birlikte çok kısa süre içerisinde yaklaşık 130 şubeye ulaşacak olan marka, 2023 yılı sonuna kadar aktif şube sayısını 200’e yaklaştırmayı hedefliyor. Tüm Türkiye’de yaygın bir şekilde var olmak istediklerini söyleyen Arabica Coffee House CEO’su Av. Sertaç Yalçın, 2023 yılı sonu ve özellikle 2024’te İstanbul ve İzmir merkezli olarak Ege Bölgesi’ne yoğunlaşmayı planladıklarını kaydediyor. Önümüzdeki süreçte, Ankara Anadolu OSB’de başladıkları 2 bin 800 m2’lik gıda üretim tesisini ve Eskişehir/ Sivrihisar’da 22 dönümlük arazide başladıkları GES projesini bitirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Sertaç Yalçın’la Arabica Coffee House’un dünden bugüne hikayesini ve geldiği noktayı değerlendirdik, gelecek dönem planlarını ve hedeflerini konuştuk:

Arabica Coffee House’un kuruluş hikayesini anlatır mısınız?

Üniversitede hem okuyup hem çalıştığım dönemlerde kahve ve baristalıkla tanıştım. Bu süreçte kendimi geliştirmeye çalışırken kahvenin benim için çok keyifli bir hobi haline geldiğini fark ettim. Asıl eğitimim hukuk ve mesleğim de avukatlık olduğu için kahveyi hobi olarak yapıyor, içiyor ve araştırıyordum. Bu şekilde devam eden kahveyle ilgili araştırma ve kendimi geliştirme süreci sonunda, esim Mimar Elif Ülger Yalçın’la tamamen hobi bakıs açımızla ve kendimizin her açıdan keyif alacağı bir konsept yaratarak, 2014’te Arabica Coffee House markamızın ilk şubesini Ankara’da açtık. Devamında bu keyfimizi daha fazla kitleyle paylaşmak amacıyla durmadan isimizi, konseptimizi ve lokasyon sayımızı geliştirmeye başladık. Halihazırda da butik bakış açımızı ve ruhumuzu koruyarak kendi konseptimizde sektör lideri ve otoritesi olma yolunda yürümeye devam ediyoruz.

Kuruluşunuzdan bugüne nasıl bir gelişim gösterdiniz?

İlk şubemizi 2014’te Ankara’da yer alan Tepe Prime Is ve Yasam Merkezi’nde açtık. Su anda misafirlerimizi ağırlayan yaklaşık 110 şubemiz mevcut. Ancak şantiyesi devam eden ve açılacak şubelerimizle birlikte çok kısa süre içerisinde yaklaşık 130 şubeye ulaşacağız. 2023 sonuna kadar aktif sube sayımızı 200 civarına yaklaştırmayı hedefliyoruz. Su an Türkiye’de yaklaşık 35 sehirde varız. Bunun yanı sıra Ukrayna’da Jitomir’de ve Kuzey Irak’ta Erbil’de de birer şubemiz var. Her yastan ve her sosyoekonomik seviyeden misafirlerimizi hedef kitlesi olarak görüyoruz. Bu bağlamda, büyümemizi hem bölgesel olarak hem misafir segmenti olarak en geniş seviyeye ulaştırmak istiyoruz.

2022, tüm sektörler için zorlu geçti. Hammadde ve enerji maliyetlerinin arttığı bu ortam sizi nasıl etkiledi?

Ülkemizin yanı sıra tüm dünya ciddi bir sınavdan geçiyor. Birbirini takip eden birçok afet, salgın ve ekonomik krizler yaşanıyor. Bunun sonucu olarak da hem ülkemizde hem dünyada ciddi maliyet artışları ve tedarik sorunları var. Bu süreç bizim islerimizden öte yatırım ve stok maliyetlerimizi artırırken kârlılığımızı düşürdü. Ancak buna rağmen bu süreçleri sürekli devam eden Ar-Ge çalışmalarımızla en az etkilenir hale getiriyoruz.

Bu problemler büyümenize yansıdı mı?

Söz konusu problemler, her ne kadar az etkilensek de ve bunlarla ilgili aksiyon planları alsak da muhakkak ki herkes gibi markamızı da etkiliyor. Bu tür problemler, bankacılık sisteminde yaşanan durağanlıklar olmasa markamız çok daha ivmeli büyümenin yanı sıra çok daha fazla katma değerli yatırımlar yapacak bir pozisyonda. Bu tür problemler, bu gelişim hızını yavaşlatıyor.

Bu zorlukları nasıl yönetiyorsunuz?

İlk kurulduğumuz günden bu zamana kadar sürekli bir girişim şirketi olarak hareket ederken birçok zorlu dönemi de arkamızda bıraktık. Hatta birçok şirketin duraksadığı dönemlerde dahi yatırımlara devam ettik. Bu bağlamda, günün koşullarına hızlı ve dinamik bir şekilde uyum sağlayarak alternatif planlarla süreçleri yönetiyoruz.

2023’e de benzer sorunlarla girdik ve deprem felaketi yasadık. Yatırımlarınızı bu ortamdan nasıl etkileyecek?

Deprem sonrasında depremden etkilenen bölgelerde büyüme sürecimizi mecburen durdurmak ya da yavaşlatmak zorunda kaldık. Aynı zamanda, depremle ilgili zarar gören bölgelere de marka olarak her açıdan çok ciddi destek verdik ve bu nedenle odağımızı bu sürede farklılaştırdık. Ancak deprem bölgesinin en kısa sürede normalleşmesi sürecinde pozisyonumuzu her açıdan almak isterken deprem dışı bölgelerde yaşanan nüfus değişimleri ve arz talep süreçlerinde de aktif bir pozisyon alarak yatırımlarımıza ve is geliştirmelerimize devam edeceğiz.

Önümüzdeki sürece dair yol haritanız nasıl şekilleniyor?

Kendimizi sadece bir kahve evi olarak görmüyoruz. Biz ülkemize, çevreye, insanlığa ve bulunduğumuz lokasyonlara olan yükümlülüklerimizin de farkında olarak kendimizi bir Ar- Ge ve girişim şirketi olarak görüyoruz. Bu bakış açımız ve üst hedeflerimiz doğrultusunda yüzde 100 yerli ve milli bir yapıda olan markamızı, global rakiplerinin önüne geçirerek sektör liderliğine taşımayı, devamında da global arenaya çıkarak burada da önemli bir aktör olmayı hedefliyoruz. Bu süreci, katma değerli ve sürdürülebilirlik üzerine inşa ediyoruz. Devamındaysa gelecek nesillere aktarmak istediğimiz markamızı, kuracağımız vakıfla taçlandırmak istiyoruz. Iste bu yol haritası bizim motivasyonumuz ve itici gücümüz

“HAFTADA 100’ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU ALIYORUZ”

BÜYÜK İLGİ

"Bizden franchise almanın ön koşulu kesinlikle para verme değil. Biz marka olarak parayı gölge ve iyi bir araç olarak görüyoruz. Kalite, itibar, katma değer ve sürdürülebilir kapsamında gelen parayı, markamızı büyütmek ve geliştirmek için kullanıyoruz. İlk kurulduğumuz günden bu zamana kadar franchise ilanımız ya da reklamımız olmadı. Bu kapsamda bir fuara da katılmadık. Buna rağmen çok ciddi, haftada zaman zaman 100’ün üzerine çıkan franchise başvuruları alıyoruz."

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

"Bu başvuruları hem iş ortaklığı hem lokasyon hem lokasyonun ticari koşulları anlamında değerlendiriyoruz. Bu şartları sağlayan doğru iş ortaklarıyla uzun soluklu ve verimli bir ilişki kuruyoruz. Doğru yatırımcılarımızı da bu süreçte desteklemeye devam ederek onları büyütmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda merkez olarak da şubeler açıyoruz. Bu şekilde karma bir yapıda, ancak markamız altındaki tüm şubelerimizde aynı standardı ve bakış açısını sürdürerek büyüyoruz."

“ALIM GÜCÜNÜN DÜŞMESİ, KÂRLILIĞIMIZI ETKİLEDİ”

TÜKETİM TRENDİ

"Türkiye’de kahve tüketim oranı yapılan araştırmalara göre son yıllarda yüzde 16 civarında arttı. En büyük artış pandemi döneminden başlayarak 2018-2022 yılları arasında oldu. Ancak buna rağmen Türkiye, özellikle Avrupa ülkelerine göre kişi başına düşen yıllık kahve tüketim oranında halen çok geride. Avrupa ülkelerinin kişi başına düşen yıllık kahve tüketim oranı 8 kilogram civarındayken Türkiye’de bu oran halen 1,5 kilogram civarında. Türkiye’de bu oranın 2014’lerde 400 gramlarda olduğu öngörüldüğünde, oransal olarak ciddi bir büyüme trendinin de olduğu ve bu artışın devam da edeceğini söyleyebiliriz."

ENFLASYON ETKİSİ

"Alım gücünün düşmesi, genel anlamda birçok sektörü etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Ancak sektör ve konsept olarak halen birçok imkanı en uygun fiyata ve en kaliteli şekilde veren bir markayız. Bu yüzden de her ne kadar kârlılığımız düşmüş ve yatırımı amortisman süreleri uzamış olsa da son tüketici olan misafirlerimiz nezdinde ciddi bir şekilde tercih ediliyoruz. Genel anlamda fiş sayılarımızda düşüş yaşamıyoruz. Bu yüzden de sektör ve konsept olarak markamızı şanslı ve süreci iyi yöneten bir pozisyonda görüyoruz."

“50 YENİ ŞUBE AÇACAĞIZ”

2023 PLANI

"2023’te minimum yeni 50 yeni şube açmayı planlıyoruz. Tüm Türkiye’de yaygın bir şekilde var olmak istiyoruz. 2023 yılı sonu ve özellikle de 2024’te büyümemizi İstanbul ve İzmir merkezli olarak Ege Bölgesi’nde yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Tabii şantiye performansımız yeterli olursa şube sayımızı daha da arttırıp tüm ülkede de yoğun bir şekilde büyümemize devam edeceğiz."

TESİS YATIRIMI

"Önümüzdeki süreçte, Ankara Anadolu OSB’de başladığımız 2 bin 800 metrekarelik gıda üretim tesisimizi tamamlamak, yine Eskişehir Sivrihisar’da aldığımız 22 dönümlük arazide başladığımız GES projemizi bitirmek istiyoruz. İyi tarım amaçlı Eğirdir Gölü kenarında aldığımız 11 dönümlük elma tarlamızın hasatlarıyla gıda ürünleri üretmek istiyoruz."

KAMPÜS KURACAK

"Bunların dışında, Ankara ASO2’de aldığımız yaklaşık 22 dönüm arazi üzerine kampüsümüzü kurarak tüm üretim ve yönetim birimlerimizi birleştirmek, bu şekilde kuracağımız tesiste ihtiyacımız olan birçok mal, malzeme ve ürünü üreterek dışa bağımlılığımızı minimuma indirmeyi hedefliyoruz."