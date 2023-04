Global Öğrenci Girişimci Ödülleri Avrupa bölgesel finali

Kazananlar, 100 bin ABD doları ödüllü küresel yarışmada ülkelerini temsil etme fırsatı bulacak. Yarışmada son 10 yıldır küresel finallerde ilk altıya giren veya ödül kazanan Avrupalı öğrenci girişimcileri ön plana çıkıyor.

Dünyanın önde gelen meslektaşlar arası başarılı iş liderleri ağı olan Girişimciler Örgütü (EO) Avrupa Bölgesi Küresel Öğrenci Girişimci Ödülleri (GSEA) eleme yarışması, 6-7 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

EO'nun kolejde ya da üniversitede eğitimlerine devam ederken bir işletmeye sahip ya da işletmeci öğrenciler için geliştirdiği önde gelen bir ödül programı olan GSEA, bu yıl İstanbul’da yapılacak. Bölgede temsil edilen 14 ülkenin öğrencileri, YouTube üzerinden yayınlanan The Start It Up isimli dizide yer alabilmek için yarı finalde yarışacak. 2022 yılında YouTube'da 2,7 milyon görüntülemeye ulaşan Start It Up serisinin ikinci sezonu ise 2023 yılının haziran ayında gösterime girecek.

GSEA, girişimcilik ruhunu sergileyen öğrencileri belirlemeye odaklanıyor. Puanlama sitemiyle, girişimci öğrencilerin engeller karşısında gösterdiği dayanıklılığı, uyum sağlama yeteneğini ve tutkuyu ödüllendiriyor. Yarışmada iş kurmanın karmaşasında yön bulma kapasitesini gösteren öğrenciler galip geliyor.

GSEA’nın sadece bir rekabet olmadığını söyleyen Avrupa Bölge Direktörü Kishore Mordani, “GSEA, öğrenci girişimlerinin hayatına gerçekten bir değer katıyor. Onlara iş dünyasında ilerlemek için ihtiyaç duydukları gerçek araçları sunuyor. Ayrıca karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmek için deneyim de kazanan öğrenci girişimleri, EO üyeleri ağına da erişim sağlıyor. Kısacası öğrenciler için son derece dinamik bir süreç bu" dedi.