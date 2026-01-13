“Golf turizminde gelir 1 milyar Euro’yu bulabilir”

Belek’te yoğunlaşan golf turizmi, yıllık 250 milyon Euro’luk döviz girdisiyle nitelikli turizmin en güçlü alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Sektöre göre yeni golf destinasyonlarıyla Türkiye’nin bu alandaki geliri 1 milyar Euro’ya kadar yükselebilir.

Turizm sektörü çeşitlenerek büyümeye odaklanırken bu alanda en büyük potansiyeli taşıyan alanlardan biri golf turizmi. Türkiye’de golf turizminin merkezi ise Antalya’nın Belek bölgesi. Bölgede 10 golf kulübü ve 18 golf sahası yer alıyor. Ancak Türkiye genelinde golf turizminden elde edilen gelir henüz potansiyelinin çok gerisinde.

Cornelia Golf Club'ın, dördüncü kez düzenlediği "Cornelia Masters Golf Turnuvası" kapsamında değerlendirmelerde bulunan Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin, 2025 yılında golf sporunun turizme sağladığı döviz girdisinin 250 milyon Euro olduğunu açıkladı.

İspanya’da bu rakamın 5 milyar Euro olduğunu hatırlatan Şahin, çözümün golfte yeni destinasyonlar yaratmakta olduğunu söyledi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Golfün Belek’e katkısı büyük. Ancak Belek’te artık yer bulmak zor olabiliyor. Yeni golf destinasyonları olmalı. Dalaman, Bodrum, Mersin, Adana ve çevresi golfün yeni destinasyonu olabilir. Yeni destinasyonlarla Türkiye de golf turizmindeki potansiyelini hayata geçirebilir. Yılda 1 milyar Euro gelir elde edebilir. Biz sadece Cornelia’da geçtiğimiz yıl 60 bin raund golf oynattık. Bunun karşılığı 13-14 bin kişi. Bu oteli sadece golf için ziyaret eden yaklaşık 15 bin misafir var. Ekim ayından mayıs ayına kadar golf sezonuyla yaşıyoruz.”



ANTALYA’DA YENİ HEDEF 20 MİLYON TURİST



Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya da golf turizmine ve Antalya turizmine ilişkin yaptığı değerlendirmede Antalya’ya 2025 yılında 17 milyon turistin geldiğini açıkladı. Bu anlamda hedeflerin tuttuğunu da dile getiren Alkaya, “Gelir olarak da 17 milyar dolar gelir elde edildi. Antalya’ya gelen turist sıralamasında Rusya başı çekti. 2026 yılında da Antalya’ya 20 milyon turist çekme hedefimiz var. Bu hedefi de gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ama sayı her şey değil niteliği korumamız gerekiyor. Geceleme ve turist başına düşen geliri artırmalıyız” dedi.

Türk turizminin geleceğinin nitelikli turizmde olduğunu, golf turizminin de turizmin niteliğini artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Alkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Golf turizminde İngiliz misafirlerimiz başı çekiyor. Golf turizmi için gelen misafirler deniz güneş turizmi için gelen misafirlere göre en az 2 kat harcama yapıyor. Nitelikli turizm için yine spor turizminde futbolda PR değeri yüksek, değerli takımları eskiden olduğu gibi ağırlamamız gerekiyor.”



“İÇ PAZARDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 20-30 OLUR”



Turizm sektörü de birçok sektör gibi artan maliyetler ve kur baskısı nedeniyle zorluk yaşıyor. Sektörde maliyetlerin yüzde 45 arttığını açıklayan Zafer Alkaya, kurdaki artışın ise sadece yüzde 26’da kalmasının sektörü zorladığını söyledi. Zafer Alkaya, şöyle konuştu: “Maliyet ve kur makası arasında sıkışmışlık söz konusu. Sektörün maliyeti çok yüksek seyrediyor. Personel maliyeti 1.900 Euro’ya ulaştı. Hep karşılaştırıldığımız Mısır’da personel maliyeti kişi başı 350 dolar. Ayrıca Mısır sektöre KDV uygulamıyor. Dolayısıyla biz çok farklı kulvarlarda mücadele ediyoruz.”



Sektörde yeni yılla birlikte fiyatlarda da artış bekleniyor. Alkaya, fiyatları artırmamak için sektörün direndiğini iç pazarda artışın en fazla yüzde 20-30 seviyesinde olacağını söyledi. “Bu maliyetleri başka türlü karşılamak mümkün değil” dedi.



YABANCI ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 35’E ULAŞTI



Artan çalışan maliyetine rağmen uzun süredir personel bulma konusunda zorlanan sektör, çözümü yabancı çalışanda buluyor. Yabancı ülkelerden çalışan getirmeye devam ettiklerini anlatan Alkaya, “Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Endonezya ve son olarak Filipinler’den çalışan getiriyoruz. Maalesef sektör olarak kendi insanımızın motivasyonunu sağlayamadık. Dışarıdan personel getirmeye mecbur kaldık. Bugün sektörde yabancı çalışan oranı yüzde 35’i buldu. Bu durum bir müddet daha böyle devam edecek gibi görünüyor” dedi.



YERLİ TURİST ORANI ARTTI



Zafer Alkaya, son dönemde turizmde yerli yabancı dengesindeki değişime de dikkat çekti. Antalya bölgesinde yerli turist oranının yüzde 60’a ulaştığını açıklayan Alkaya, geçtiğimiz yıl sektörün gözdesinin iç piyasa olduğunu özellikle erken rezervasyonun iç turizmi hareketlendirdiğini belirtti. Alkaya, yerli turistteki artışın fiyat algısındaki değişimden kaynaklandığını dile getirdi.



KONRGE TURİZMİNDE HAREKETLİ YIL



Kongre turizmini de geliştirmek gerektiğini ifade eden Zafer Alkaya, konuyla ilgili görüşlerini şöyle paylaştı:

“Orada istediğimiz noktada değiliz, daha sağlam adımlar atarak buradan hak ettiğimiz payı almamız gerekiyor. Kongre turizminin golf turizmi gibi ülkeye, kente katkısı çok büyük. Türk turizmine en büyük katkımız olan Nest Kongre ve Fuar Merkezi, on bin kişiyi aşan kapasitesiyle çağı yakalayan bir teknolojiyle ön planda olan bir yatırım. Bu yıl beşinci kez Antalya Diplomasi Forumu’nu yapacağız. Dünya liderleri ve beraberindeki heyetlerle dünyanın dört bir yanından katılımcılar Nest Kongre ve Fuar Merkezi’ne gelecek. 05-09 Ekim 2026’da Dünya Uzay Kongresi’ne, 15 bin kişinin katılımıyla Nest Kongre ve Fuar Merkezimizde ev sahipliği yapacağız. Kongreye Elon Musk’ın da katılımı bekleniyor. 90 dünya liderinin katılacağı COP31 İklim Konferansı bu yıl Antalya’da yapılacak. Bunun bir bölümü Nest Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşecek. Bu ve bunun gibi organizasyonlarla 2026’da kongre turizminin önemli bir ivme yakalayacağını düşünüyoruz.”



KAZANANLAR





Cornelia Diamond Golf Resort & Spa’da düzenlenen Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open Golf Turnuvaları, 8-11 Ocak’ta Türkiye’den önde gelen 13 golf kulübünden oyuncuları bir araya getirdi. Cornelia Open Turnuvası da amatör golfçülerin rekabetine sahne oldu. Bu yılki Cornelia Masters’ta 39 profesyonel golfçü yarışırken Cornelia Open turnuvasına 50 amatör katılımcı dahil oldu. Cornelia Masters’ta Taurus Golf Kulübü şampiyon oldu. 2026 Cornelia Masters’ta bireysel kategoride 142 netle Taurus Golf Kulübü’nden Emre Uyar şampiyon olurken Recep Turan 145 netle ikinci (Taurus Golf Kulübü) ve Hüseyin Demirağ 146 netle (Bodrum Golf Kulübü) üçüncü oldu. Cornelia Open’da A kategorisinde İsa Zafer Doğan (Taurus Golf Kulübü), B kategorisinde ise Kemal Osmanlı (ferdi lisans) birincilik kürsüsüne çıktı.