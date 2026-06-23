GSK Türkiye'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde Onkoloji Grup Medikal Müdürü olarak görev yapan Alıcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

İlaç sektöründeki kariyerine 2008'de GSK Türkiye medikal ekibinde başlayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Alıcı, solunum, aşı, enfeksiyon hastalıkları ve HIV alanlarında birçok sorumluluk aldı.

Sektörde faaliyet gösteren uluslararası firmalarda yerel ve global birçok farklı görevde yer alan Alıcı, GSK'ya dönmeden önce AstraZeneca Singapur'da Ülke Medikal Direktörü olarak görev yaptı.

Görevine başlayan Alıcı, GSK Türkiye Yönetim Ekibi'nde de yer alacak.